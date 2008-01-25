Употребление алкоголя повышает риск развития инсульта?

В недавнем глобальном исследовании факторов риска развития инсульта, проведенном под руководством исследователей из Университета Голуэя (University of Galway), была показана связь между высоким и умеренным употреблением алкоголя и повышением вероятности возникновения инсульта головного мозга. При этом не была выявлена связь между низким употреблением алкоголя и риском развития инсульта.

Международное исследование INTERSTROKE включало данные около 26 000 человек. В нем приняли участие представители различных этнических групп из 27 стран.

Профессор Мишель Канаван (Michelle Canavan), консультант-гериатр, подчеркнул, что исследование включало участников из стран с высоким, средним и низким уровнем дохода, с разным уровнем образования и профилем сердечно-сосудистого риска.

Руководили исследованием Мартин О’Доннелл (Martin O’Donnell), профессор нейроваскулярной медицины Университета Голуэя и врач-консультант по лечению инсульта в больницах Университета Голуэя, и профессор Салим Юсуф (Salim Yusuf) из Научно-исследовательского института здоровья населения Университета Макмастера (Population Health Research Institute at McMaster University), Канада.

В целом выделяют ишемический (наиболее часто — тромботический) и геморрагический (внутримозговое кровоизлияние) инсульт. Профессор М. О’Доннелл объяснил, что инсульт является ведущей причиной летальных исходов и стойкой утраты трудоспособности во всем мире. В исследовании INTERSTROKE были проанализированы ключевые факторы риска развития инсульта в разных регионах мира. Потенциально эти данные будут способствовать разработке мер профилактики данной патологии.

Эндрю Смит (Andrew Smyth), профессор клинической эпидемиологии в Университете Голуэя, директор Совета клинических исследований в области здравоохранения в Голуэе (Health Research Board-Clinical Research Facility Galway) и консультант-нефролог в больницах Университета Голуэя — ведущий автор данного исследования. Э. Смит отметил, что в целом в исследовании было показано, что высокое и умеренное употребление алкоголя связано с повышенным риском развития инсульта. В то же время неблагоприятное воздействие употребления семи порций алкоголя 1 раз в неделю, вероятно, является более выраженным, чем при употреблении 1 порции алкоголя ежедневно на протяжении недели.

Так, эпизодическое употребление высоких доз алкоголя (более 5 порций в день не реже 1 раза в месяц) связано с повышением риска развития всех типов инсульта на 39%; повышением вероятности возникновения ишемического инсульта на 29% и геморрагического инсульта — на 76%.

Высокое потребление алкоголя (более 14 порций алкоголя в неделю для женщин и более 21 порции для мужчин) связано с повышением риска развития инсульта на 57%.

Также были выявлены различия в зависимости от типа алкоголя. Например, преобладающее употребление пива было связано с повышением риска развития всех типов инсульта на 21%, а геморрагического инсульта — на 73%.

Было показано, что риск развития инсульта у лиц, ранее употреблявших алкоголь, а затем прекративших, равняется таковому у лиц, не употребляющих алкоголь.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Neurology».

По материалам www.medicalxpress.com