Улыбнитесь! Что нужно знать о винирах?

Наше представление о здоровье и красоте зубов существенно изменилось за последние 20 лет. На сегодня популяризирован образ идеальной улыбки, открывающей жемчужно-белые зубы.

Так, ныне активно развивается эстетическая (или косметическая) стоматология. С помощью новых технологий и материалов стоматологи могут корректировать форму и цвет зубов.

Что такое виниры? Один из способов изменить вашу улыбку 1 использовать виниры. Виниры представляют собой покрытия (обычно из фарфора), изготовленные в лаборатории, а затем приклеиваемые к зубам с помощью специального стоматологического клея. С помощью виниров можно изменить цвет и форму зубов.

Чаще всего виниры применяются на передних верхних зубах. Накладывать виниры на передние нижние зубы технически сложнее из-за их меньшего размера и, соответственно, меньшей площади поверхности для эффективного склеивания.

Виниры могут устанавливаться как на один, так и на несколько зубов. Форма виниров создается в соответствии с формой соседних зубов. Также при определении формы виниров учитываются пропорции лица и форма губ.

Стоимость каждого винира может варьировать в зависимости от уровня сложности каждого случая, пациенты должны запросить письменную смету перед началом лечения.

Что необходимо учитывать пациентам при установке винира?

Стоматологу придется удалить переднюю часть зуба, чтобы подготовить место для установки винира.

Виниры не вечны — со временем они откалываются, обесцвечиваются или отклеиваются и их приходится заменять.

Каждый раз при замене винира необходимо снимать новый слой зуба пациента и после нескольких замен может потребоваться установка коронок.

Для того чтобы пациент смог принять взвешенное решение, ему можно предоставить цифровую модель устанавливаемых виниров.

Также пациентов следует предупреждать о необходимости соблюдения высокого уровня гигиены полости рта для долговечности виниров.

Недавно Медицинский совет Австралии (Medical Board of Australia) выпустил руководство для практикующих врачей, выполняющих косметические операции, для регулирования их проведения. Они включают рекомендации по скринингу пациентов на телесную дисморфию (дисморфофобию) — состояние психического здоровья, характеризующееся чрезмерной озабоченностью своим внешним видом или конкретными физическими особенностями.

Какие существуют альтернативы установке виниров?

Отбеливание и ортодонтия также могут изменить цвет и положение зубов.

Отбеливание зубов стало стандартной клинической процедурой с конца 1980-х годов и обычно проводится с использованием индивидуальных капп и ряда отбеливающих процедур, проводимых при визите к стоматологу.

Ортодонтия — это контролируемое перемещение зубов с помощью креплений и активированных ортодонтических дуг (брекетов). Кроме того могут применяться индивидуальные прозрачные элайнеры для контролируемого перемещения зубов. При этом процедура проводится не одномоментно и требует регулярного контроля у стоматолога и/или ортодонта.

Пациент должен понимать риски и преимущества каждого из этих вариантов, поскольку они связаны с его индивидуальными потребностями. При этом пациентам важно помнить при проведении стоматологических эстетических вмешательств, что зубы — на всю жизнь. Стоматологам необходимо предоставить своим пациентам максимально полную информацию о методах лечения, эстетических вмешательствах и требуемом затем пожизненном уходе/наблюдении специалиста.

Таким образом, мы должны придерживаться сбалансированного подхода к достижению идеального внешнего вида, помня о важности функции зубов для здорового питания и хорошего самочувствия.

По материалам www.medicalxpress.com