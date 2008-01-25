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Новости медицины и фармацииУченые утверждают: переедание не является основной причиной ожирения

Ученые утверждают: переедание не является основной причиной ожирения

Опубликовано  14.09.2021

Статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) показывает, что ожирение выявляют у более 40% взрослых американцев. При этом оно является фактором риска развития заболеваний сердца, инсульта, диабета II типа и некоторых видов рака. В Руководстве по питанию для американцев на 2020–2025 гг. Министерства сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture — USDA) для уменьшения массы тела рекомендует снизить калорийность продуктов питания и напитков и повысить физическую активность.

Этот подход к похудению основан на модели баланса энергии, согласно которой увеличение массы тела вызвано употреблением большего количества калорий, чем мы тратим. В современном мире доступно огромное количество вкусных и недорогих продуктов, что может обусловливать переедание. Этот энергетический дисбаланс еще больше усиливается малоподвижным образом жизни. Считается, что именно эти факторы — переедание и недостаток физической активности — ведут к развитию ожирения. И несмотря на рекомендации системы общественного здравоохранения по диетическим ограничениям и призывы больше заниматься спортом, распространенность ожирения и связанных с ним заболеваний повышается.

В «Американском журнале клинического питания» («The American Journal of Clinical Nutrition») была опубликована статья «Углеводно-инсулиновая модель: физиологическая перспектива пандемии ожирения». В ней указывается, что модель энергетического баланса не совершенна и альтернативная углеводно-инсулиновая модель не только объясняет причины ожирения, но и позволяет разработать эффективные стратегии контроля массы тела.

По словам ведущего автора доктора Дэвида Людвига (David Ludwig), эндокринолога из Бостонской детской больницы (Boston Children’s Hospital) и профессора Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School), модель энергетического баланса объясняет биологические причины увеличения массы тела. Д. Людвиг рассказывает, что во время скачка роста (скачки роста — это периоды наиболее интенсивного физического развития детей) подростки могут переедать, потребляя излишних 1000 калорий в сутки. Но стимулирует ли переедание скачок роста или этот скачок заставляет подростка испытывать голод и переедать?

В отличие от модели энергетического баланса, углеводно-инсулиновая модель показывает: переедание — не главная причина ожирения. Согласно этой модели, причиной увеличения массы тела является рацион питания с избыточным потреблением продуктов с высоким гликемическим индексом, в частности, быстро усваиваемых углеводов. Эти продукты вызывают изменения в секреции определенных гормонов, которые изменяют наш метаболизм, обусловливая накопление жира, увеличение массы тела и ожирение.

Когда мы едим легкоусваиваемые углеводы, повышается секреция инсулина и подавляется секреция глюкагона. Эти изменения секреции гормонов, в свою очередь, дают сигнал жировым клеткам накапливать больше калорий, оставляя меньше калорий для питания мышц и других метаболически активных тканей. Этот энергетический дисбаланс между жировой и мышечной тканью воспринимается нашим головным мозгом как сигнал о том, что тело не получает достаточно энергии, что приводит к возникновению чувства голода и замедлению метаболических процессов. Таким образом, человек будет испытывать чувство голода и при этом продолжать набирать массу.

Согласно модели энергетического баланса, все калории равноценны, независимо от их источника. Однако, чтобы понять причины ожирения, нужно учитывать не только то, сколько человек ест, но и то, как еда, которую он употребляет, влияет на гормоны и метаболизм.

Углеводно-инсулиновая модель не нова — ее основы заложены в начале 1900-х годов. Однако в опубликованной в «American Journal of Clinical Nutrition» статье дана наиболее полная на сегодня формулировка этой модели. Она разработана группой из 17 всемирно признанных ученых, клинических исследователей и экспертов общественного здравоохранения. Они обобщили имеющиеся данные и определили направления для дальнейших исследований.

Внедрение в практику углеводно-инсулиновой модели вместо модели энергетического баланса важно для контроля массы тела и лечения ожирения. Диеты с ограничением в количестве калорий оказываются неэффективными в дальней перспективе (из-за низкой приверженности пациентов и замедления метаболизма). Углеводно-инсулиновая модель предполагает не ограничения в еде, а пересмотр рациона питания: уменьшение количества легкоусваиваемых углеводов в рационе. Таким образом, предполагается, что придерживаясь принципов углеводно-инсулиновой модели, можно уменьшить массу тела не испытывая чувства голода из-за ограничения количества пищи.

По материалам www.medicalxpress.com/new

Опубликовано  14.09.2021

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