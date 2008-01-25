Уборка снега может привести к сердечному приступу?

Американская ассоциация сердца (American Heart Association — ААС) предупреждает: уборка снега и льда может привести к развитию приступа стенокардии или инфаркта миокарда и внезапной сердечной смерти как у лиц с ранее диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и у тех, у кого ранее не была выявлена такая патология.

Барри Франклин, профессор внутренней медицины Медицинской школы Уильяма Бомонта Оклендского университета в Ройал-Оук, штат Мичиган (Oakland University William Beaumont School of Medicine in Royal Oak, Michigan), акцентирует внимание, что уборка снега и раскалывание намерзшего льда сопряжены со значительными физическими нагрузками. В сочетании с воздействием низких температур это обусловливает повышение артериального давления и спазм коронарных артерий. Эти патофизиологические процессы могут повышать риск развития приступа стенокардии. Б. Франклин является ведущим автором заявления AАС о риске сердечно-сосудистых событий, связанном с физическими нагрузками.

Была проведена оценка частоты сердечных сокращений (ЧСС) и систолического артериального давления у мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни, при выполнении уборки снега. Было выявлено, что повышение ЧСС и систолического артериального давления равны и даже превышают предельные значения этих показателей, рекомендуемые при проведении тредмил-теста. Так, выявлено, что уже после 2 мин работ по уборке снега ЧСС участников превысило верхнюю границу, рекомендуемую при тестированиях с аэробной физической нагрузкой.

Многочисленные исследования выявили, что снегоуборочные работы приводят к значительному повышению риска развития сердечно-сосудистых событий во время и сразу после их выполнения. Снегоуборочные мероприятия были включены как фактор риска в обновленное научное заявление ААС о риске развития сердечно-сосудистых событий, связанных с физическими нагрузками, изданное в 2020 г.

Б. Франклин рассказал, что в США ежегодно наблюдаются сотни летальных исходов, произошедших во время или сразу после уборки снега или льда. Вероятность развития сердечно-сосудистых событий особенно возрастает у лиц с ранее диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями и тех, у кого отмечают факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Б. Франклин считает, что людям, ведущим малоподвижный образ жизни, лицам с ожирением, повышенным уровнем холестерина в плазме крови, повышенным артериальным давлением, а также лицам, у которых диагностирован сахарный диабет, не следует заниматься работами по уборке снега. Избегать уборки снега следует и тем, кто ранее перенес инфаркт миокарда или инсульт, аортокоронарное шунтирование или чрескожное коронарное вмешательство.

Тем же, кто занимается уборкой льда и снега, Б. Франклин рекомендовал делать короткие перерывы в работе, сгребать снег лопатой в сторону, а не перебрасывать его, и обращать внимание на появление даже незначительного дискомфорта в области сердца, сердцебиения, головной боли или головокружения. Он предупреждает, что для здорового человека использование ручных снегоуборочных машин может снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Но лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не следует убирать снег даже с помощью специальных устройств.

Если же во время уборки льда и снега возникла боль или ощущение давления в области сердца, головокружение, учащенное сердцебиение или ощущение перебоев в работе сердца, следует немедленно прекратить работу и отдохнуть. Если же симптомы не проходят или усугубляются даже после прекращения работы, следует вызвать скорую помощь.

По материалам www.medicalxpress.com