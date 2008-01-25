Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииУборка снега может привести к сердечному приступу?

Уборка снега может привести к сердечному приступу?

Опубликовано  30.12.2021

Американская ассоциация сердца (American Heart Association — ААС) предупреждает: уборка снега и льда может привести к развитию приступа стенокардии или инфаркта миокарда и внезапной сердечной смерти как у лиц с ранее диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и у тех, у кого ранее не была выявлена такая патология.

Барри Франклин, профессор внутренней медицины Медицинской школы Уильяма Бомонта Оклендского университета в Ройал-Оук, штат Мичиган (Oakland University William Beaumont School of Medicine in Royal Oak, Michigan), акцентирует внимание, что уборка снега и раскалывание намерзшего льда сопряжены со значительными физическими нагрузками. В сочетании с воздействием низких температур это обусловливает повышение артериального давления и спазм коронарных артерий. Эти патофизиологические процессы могут повышать риск развития приступа стенокардии. Б. Франклин является ведущим автором заявления AАС о риске сердечно-сосудистых событий, связанном с физическими нагрузками.

Была проведена оценка частоты сердечных сокращений (ЧСС) и систолического артериального давления у мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни, при выполнении уборки снега. Было выявлено, что повышение ЧСС и систолического артериального давления равны и даже превышают предельные значения этих показателей, рекомендуемые при проведении тредмил-теста. Так, выявлено, что уже после 2 мин работ по уборке снега ЧСС участников превысило верхнюю границу, рекомендуемую при тестированиях с аэробной физической нагрузкой.

Многочисленные исследования выявили, что снегоуборочные работы приводят к значительному повышению риска развития сердечно-сосудистых событий во время и сразу после их выполнения. Снегоуборочные мероприятия были включены как фактор риска в обновленное научное заявление ААС о риске развития сердечно-сосудистых событий, связанных с физическими нагрузками, изданное в 2020 г.

Б. Франклин рассказал, что в США ежегодно наблюдаются сотни летальных исходов, произошедших во время или сразу после уборки снега или льда. Вероятность развития сердечно-сосудистых событий особенно возрастает у лиц с ранее диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями и тех, у кого отмечают факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Б. Франклин считает, что людям, ведущим малоподвижный образ жизни, лицам с ожирением, повышенным уровнем холестерина в плазме крови, повышенным артериальным давлением, а также лицам, у которых диагностирован сахарный диабет, не следует заниматься работами по уборке снега. Избегать уборки снега следует и тем, кто ранее перенес инфаркт миокарда или инсульт, аортокоронарное шунтирование или чрескожное коронарное вмешательство.

Тем же, кто занимается уборкой льда и снега, Б. Франклин рекомендовал делать короткие перерывы в работе, сгребать снег лопатой в сторону, а не перебрасывать его, и обращать внимание на появление даже незначительного дискомфорта в области сердца, сердцебиения, головной боли или головокружения. Он предупреждает, что для здорового человека использование ручных снегоуборочных машин может снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Но лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не следует убирать снег даже с помощью специальных устройств.

Если же во время уборки льда и снега возникла боль или ощущение давления в области сердца, головокружение, учащенное сердцебиение или ощущение перебоев в работе сердца, следует немедленно прекратить работу и отдохнуть. Если же симптомы не проходят или усугубляются даже после прекращения работы, следует вызвать скорую помощь.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  30.12.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости