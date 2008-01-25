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Новости медицины и фармацииУ ребенка боль и повышенная температура тела? Что делать маме? Ибуфен: наши ответы на ваши вопросы

У ребенка боль и повышенная температура тела? Что делать маме? Ибуфен: наши ответы на ваши вопросы

Опубликовано  25.01.2023

При боли или повышенной температуре тела у ребенка перед родителями стоит сложная задача: выбрать оптимальный препарат, сочетающий высокую эффективность и безопасность применения.

Ибуфен в форме суспензии и капсул в качестве действующего вещества содержит ибупрофен. Ибупрофен — нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), наиболее широко применяемый в педиатрической практике. Это единственное нестероидное противовоспалительное средство, одобренное к применению у детей младшего возраста — младенцев старше 3 мес. Ибупрофен является препаратом выбора для лечения детей с болью воспалительного генеза (de Martino M. et al., 2017).

Как действует Ибуфен?

Действующее вещество препарата Ибуфен — ибупрофен, как и все НПВП, ингибирует активность фермента циклооксигеназы (ЦОГ). Это фермент, необходимый для синтеза из арахидоновой кислоты простагландинов и аутакоидов, играющих ключевую роль в патогенезе воспаления, гипертермии и ноцицепции (восприятие боли). На сегодня известны три изоформы ЦОГ (ЦОГ-1, ЦОГ-2 и ЦОГ-3). Ранее в исследованиях было показано, что ибупрофен фармакодинамически активен как в отношении ЦОГ-1, так и ЦОГ-2. При этом ингибирующее действие ибупрофена на ЦОГ-1 и ЦОГ-2 является конкурентным и обратимым. Это важно, поскольку обратимость ингибирования позволяет полностью восстановить ферментативную активность по мере метаболизма и элиминации ибупрофена, что способствует быстрому восстановлению конститутивного синтеза простагландинов, их полноценному функционированию в таких органах, как желудок и почки, и, соответственно, снижает риск развития побочных эффектов (de Martino M. et al., 2017). В дальнейшем было показано, что ибупрофен также ингибирует ЦОГ-3 (Chandrasekharan N.A. et al., 2002). Эта изоформа ЦОГ выявлена в головном и спинном мозге и участвует в развитии гипертермии и болевого синдрома (Kidon M.I. et al., 2007). Интересно, что, по данным исследований, наряду с ингибированием ЦОГ ибупрофен способствует повышению синтеза эндоканабиноидов, также оказывающих анальгетическое действие (de Martino M. et al., 2017).

Когда показан Ибуфен?

  • Для симптоматического лечения пациентов с лихорадкой (повышение температуры тела, ломота в мышцах, общее недомогание) при острой респираторной вирусной инфекции, гриппе, после проведения профилактических прививок.
  • Для устранения боли (например головной боли, боли при прорезывании/патологии зубов, травмах связочного аппарата).

Боль у ребенка: почему следует выбрать Ибуфен?

По оценкам экспертов, действующее вещество препарата Ибуфен — ибупрофен — является самым безопасным НПВП для применения в педиатрической популяции. Это единственное средство из данной группы, разрешенное к применению у детей в возрасте старше 3 мес. Так, кетопрофен можно назначать детям с 6 лет, нимесулид противопоказан пациентам в возрасте младше 12 лет, а кеторолак и ацетилсалициловую кислоту не назначают детям до 16 лет. Сегодня, учитывая хорошую переносимость, высокую эффективность и минимальный риск развития побочных эффектов, ибупрофен является препаратом выбора для лечения детей с болью воспалительного генеза (de Martino M. et al., 2017).

В исследованиях было показано, что у детей ибупрофен эффективен для устранения мышечно-скелетной, головной и зубной боли. Также препарат уменьшает выраженность боли воспалительного генеза у пациентов педиатрического профиля с острым средним отитом, фарингитом, тонзиллитом, синовиитом тазобедренного сустава и ювенильным артритом (de Martino M. et al., 2017). Ибупрофен является лекарственным средством выбора в случае боли при хронических воспалительных заболеваниях, таких как артрит. Также, по оценкам экспертов, этот препарат эффективен при боли после проведения тонзиллэктомии и аденоидэктомии (Barbagallo M., Sacerdote P., 2019).

Ибуфен — оптимальный жаропонижающий препарат?

Ибуфен выпускается в трех разных формах, что позволяет индивидуально подобрать самую оптимальную из них. Суспензию Ибуфена удобно дозировать в зависимости от массы тела ребенка. Ибуфен Юниор капсулы не содержат ароматизаторов. В исследованиях доказана эффективность и безопасность применения ибупрофена у детей (Tan E. et al., 2020).

Гипертермия, лихорадка, повышение температуры тела у ребенка: рекомендации экспертов

Лихорадку (гипертермию) ежегодно отмечают у около 70% детей дошкольного возраста. По оценкам экспертов, до 40% таких детей ежегодно нуждаются в медицинской помощи по поводу гипертермии (Hay A.D. et al., 2008).

Эксперты рекомендуют применять минимальную эффективную дозу жаропонижающих препаратов в течение кратчайшего периода времени для симптоматического лечения детей с гипертермией. На сегодня использование физических методов охлаждения (например обтирание влажной губкой) для уменьшения выраженности гипертермии не одобрено (Hay A.D. et al., 2008).

В педиатрической практике рекомендовано применение двух жаропонижающих лекарственных средств: ибупрофена и парацетамола. В то же время в исследованиях показано, что при аналогичной безопасности жаропонижающий эффект ибупрофена более выражен и развивается быстрее, чем у парацетамола (Tan E. et al., 2020).

Кроме того, продемонстрировано, что жаропонижающее действие ибупрофена является более длительным, чем соответствующий эффект парацетамола (Hay A.D. et al., 2008).

В ряде случаев при недостаточной эффективности стартовой жаропонижающей терапии врач может порекомендовать комбинировать действующее вещество препарата Ибуфен — ибупрофен — с парацетамолом. Так, благодаря различным механизмам действия ибупрофена и парацетамола комбинированная терапия более эффективна, чем монотерапия. В исследовании показано, что в случае получения детьми в первые 24 ч после развития гипертермии обоих препаратов ее продолжительность была на 4,4 ч меньше по сравнению с пациентами, получавшими парацетамол, и на 2,5 ч меньше, чем у детей, у которых применяли ибупрофен (Hay A.D. et al., 2008).

В ряде исследований продемонстрировано, что ибупрофен столь же безопасен, как и парацетамол, для лечения детей с бронхиальной астмой, не имеющих признаков гиперчувствительности к НПВП (de Martino M. et al., 2017).

Ибуфен: при какой температуре тела применять у ребенка?

Ответ на этот вопрос всегда индивидуален и в значительной степени зависит от переносимости гипертермического синдрома ребенком. При фебрильной, пиретической и гиперпиретической гипертермии рекомендуется прием жаропонижающих средств с целью профилактики развития фебрильных судорог и минимизации физического дискомфорта у ребенка. При этом эксперты рекомендуют не принимать жаропонижающие препараты при температуре тела 37,5 °С и менее, удовлетворительном самочувствии, отсутствии симптомов физического дискомфорта на фоне гипертермии (боли, ломоты в мышцах, озноба, дрожи, повышенного потоотделения, общей слабости, вялости, нарушений сна и т.д.). Так, эксперты Национального института здравоохранения и клинического мастерства (National Institute for Health and Clinical Excellence — NICE) рекомендуют применять жаропонижающие лекарственные средства для симптоматического лечения детей с гипертермией только в случае нарушения общего самочувствия (Hay A.D. et al., 2008).

Ибуфен: эталонная безопасность?

На сегодня проведено огромное количество исследований, в которых оценивали безопасность применения ибупрофена у детей с гипертермией и болью. Эксперты пришли к выводу, что риск развития побочных эффектов и нежелательных явлений, связанных с ибупрофеном, невысок. Так, ибупрофен характеризуется самой низкой желудочно-кишечной токсичностью среди НПВП (Barbagallo M., Sacerdote P., 2019).

Как применять Ибуфен?

Инструкция по применению Ибуфена и Ибуфена форте содержит подробные рекомендации по применению суспензии. Доза рассчитывается, исходя из массы тела ребенка, и составляет 5–10 мг/кг массы тела на один прием. При этом суточная доза не должна превышать 20–30 мг/кг массы тела.

Ибуфен суспензию 100 мг/5 мл рекомендуется применять у детей с массой тела 5 кг и более. Это означает, что, например, для ребенка с массой тела 5 кг однократная доза суспензии Ибуфен составляет 2,5 мл (50 мг) не более 3 раз в сутки, а с массой тела 10–16 кг — 5 мл (100 мг) не более 3 раз в сутки. Суспензия Ибуфен Форте, содержащая 200 мг на 5 мл, рекомендована к применению у детей в возрасте 6 мес — 6 лет. Так, например, ребенку с массой тела 10 кг рекомендуется принимать по 1,25 мл суспензии Ибуфен форте 3–4 раза в сутки, а при массе тела 20 кг — 2,5 мл 3 раза в сутки. Ибуфен Юниор капсулы показаны для применения у детей с массой тела 20 кг и более. Капсулы принимают перорально. Их рекомендуется проглатывать не разжевывая, запивая достаточным количеством воды. Рекомендуемая доза зависит от массы тела ребенка:

  • при массе тела 20–29 кг рекомендуется принимать по 1 капсуле Ибуфен Юниор 200 мг, а максимальная доза Ибуфена Юниор в сутки — 3 капсулы (600 мг);
  • при массе тела 30–39 кг рекомендованная доза на 1 прием также составляет 1 капсулу (200 мг), а суточная — 4 капсулы (800 мг);
  • при массе тела ребенка более 40 кг рекомендуется принимать по 1–2 капсулы Ибуфен Юниор, при этом не следует превышать дозу 1200 мг (6 капсул) в сутки. В такой же дозе рекомендуется принимать Ибуфен Юниор взрослым.

Ибуфен — безрецептурный препарат. В то же время, если симптомы заболевания сохраняются более 3 дней, необходимо обратиться к врачу для установления диагноза и назначения терапии.

У детей в возрасте 3–6 мес применять Ибуфен без назначения врача не следует больше 24 ч!

У младенцев в возрасте младше 3 мес Ибуфен можно применять только по назначению врача!

Каковы особенности применения и противопоказания к приему Ибуфена?

Препараты, содержащие ибупрофен, не рекомендуется применять:

  • при ветряной оспе. Так, по оценкам экспертов, ибупрофен при этой патологии влечет за собой повышение риска развития ряда осложнений (вторичных инфекций кожи, пневмонии, бронхита) (de Martino M. et al., 2017);
  • у новорожденных;
  • у детей с бронхиальной астмой и симптомами бронхообструкции (свистящим дыханием, сухими свистящими хрипами при аускультации легких);
  • при обезвоживании у ребенка (например в случае развития безудержной рвоты, диареи), поскольку обезвоживание повышает риск нефротоксического действия ибупрофена;
  • при повышенной чувствительности в анамнезе к ибупрофену и другим НПВП в связи с потенциальным риском развития перекрестных реакций гиперчувствительности (de Martino M. et al., 2017);
  • при ряде заболеваний желудочно-кишечного тракта, например язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в активной фазе, воспалительных заболеваниях кишечника в фазе обострения, желудочно-кишечных кровотечениях в анамнезе;
  • при кровотечениях, в том числе цереброваскулярных, в анамнезе, а также патологии системы гемостаза, геморрагическом диатезе;
  • при выраженной сердечной, почечной или печеночной недостаточности;
  • с 28-й недели беременности и до родоразрешения.

Ибуфен: хорошее самочувствие ребенка — залог спокойствия родителей!

Болевой синдром, повышение температуры тела и сопутствующие гриппоподобные симптомы — стресс не только для болеющего ребенка, но и для его родителей. При этом каждый стремится дать ребенку лучшее, особенно когда речь идет о здоровье. Ибуфен — безрецептурный препарат, оказывающий противовоспалительное, жаропонижающее и обезболивающее действие. Он эффективно купирует боль и гипертермию с минимальным риском развития побочных эффектов.

Опубликовано  25.01.2023

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