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Новости медицины и фармацииУ перенесших COVID-19, независимо от его тяжести, наблюдают поражение сердца

У перенесших COVID-19, независимо от его тяжести, наблюдают поражение сердца

Опубликовано  05.08.2020

У большинства пациентов, выздоровевших после COVID-19, через 2 мес после начала заболевания выявляют воспалительные изменения в сердце. Команда исследователей из Университетской больницы Франкфурта (University Hospital Frankfurt) продемонстрировала это с помощью магнитно-резонансной томографии. Такие данные опубликованы в журнале «JAMA Cardiology».

Из 100 пациентов, выявленных в региональном немецком центре тестирования COVID-19 в Гессене, у 78 установили отклонения в состоянии сердца, в том числе у 60 — признаки воспаления сердечной мышцы. Их средний возраст составил 49 лет. При этом выявленные аномалии не зависели от тяжести заболевания и предшествующих болезней пациента, а острый характер поражения подтвержден уровнем тропонина — маркера повреждения сердечной мышцы — у 71% из 100 больных. Поскольку исследование проводили спустя 2 мес после начала заболевания, исследователи столкнулись, по-видимому, не с непосредственным поражающим действием вируса, а с опосредованным им иммунным ответом. Авторы пришли к следующим выводам:

  • во-первых, поскольку через несколько недель после выздоровления у пациентов от инфекции COVID-19 наблюдают воспаление в сердечной мышце, следует ожидать значительного повышения распространенности сердечной недостаточности через несколько лет среди переболевших;
  • во-вторых, ранняя диагностика важна, потому что лечение может уменьшить выраженность или даже устранить серьезное воспаление; чтобы доказать это, нужно срочно провести клинические исследования;
  • в-третьих, важно использовать магнитно-резонансную томографию сердца в качестве предпочтительного метода диагностики; при этом должны использоваться стандартизированные и проверенные подходы к визуализации (такие как Гете-CVI — Goethe-CVI), так как обычная методика может не обеспечивать необходимой точности. При этом авторы подчеркивают, что из исследования нельзя сделать выводы для пациентов в возрасте до 18 лет.

По материалам dzhk.de; www.stern.de

*Puntmann V.O. et al: Outcomes of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Patients Recently Recovered From Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol. Published online July 27, 2020. doi:10.1001/jamacardio.2020.3557.

Опубликовано  05.08.2020

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