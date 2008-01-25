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Новости медицины и фармацииУ госпитализированных пациентов с COVID-19 бактериальные инфекции отмечают редко

У госпитализированных пациентов с COVID-19 бактериальные инфекции отмечают редко

Опубликовано  03.06.2021

В журнале «The Lancet Microbe» опубликованы результаты многоцентрового проспективного когортного исследования, в котором обобщены результаты микробиологических анализов и данные об использовании противомикробных препаратов у пациентов, госпитализированных с COVID-19. При этом микробиологически подтвержденная бактериальная коинфекция (≤2 дней после госпитализации) и вторичные инфекции (>2 дней после госпитализации) редко отмечали у пациентов, госпитализированных с COVID-19, что подтверждает результаты метаанализа небольших исследований.

Британские исследователи проанализировали данные 48 902 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в период с 6 февраля по 8 июня 2020 г. Их средний возраст составлял 74 года (от 59 до 84 лет), 42,6% составляли женщины. Микробиологические исследования были проведены для 8649 (17,7%) из 48 902 пациентов, а клинически значимые результаты посева материала из респираторных органов или кровотока зарегистрированы у 1107 пациентов. 762 (70,6%) из 1080 случаев инфицирования были вторичными и произошли более чем через 2 дня после поступления в больницу.

Staphylococcus aureus и Haemophilus influenzae были наиболее частыми патогенами, вызывающими сопутствующие респираторные инфекции (диагностированы через ≤2 дней после поступления), а Enterobacteriaceae и S aureus наиболее часто выявляли при вторичных респираторных инфекциях. Инфекции кровотока чаще всего вызывали Escherichia coli и S aureus. Среди пациентов, по которым имеются данные, 13 390 (37,0%) из 36 145 получали противомикробные препараты по поводу этого эпизода заболевания до госпитализации, а 39 258 (85,2%) из 46 061 пациента получали один или больше антимикробных препаратов в какой-то момент во время их госпитализации (самый высокий показатель — у пациентов в отделениях интенсивной терапии). Авторы выявили частое использование препаратов широкого спектра действия и использование карбапенемов, а не альтернатив, сохраняющих карбапенем.

По заключению исследователей, у пациентов, госпитализированных с COVID-19, микробиологически подтвержденные бактериальные инфекции отмечают редко и с большей вероятностью они являются вторичными инфекциями. Преобладающие патогены — грамотрицательные микроорганизмы и S aureus. Частота и характер использования противомикробных препаратов вызывают беспокойство, однако существуют поддающиеся решению задачи для управленческих вмешательств.

По материалам www.thelancet.com

*Russell C.D., Fairfield C.J., Drake T.M. et al. (2021) Co-infections, secondary infections, and antimicrobial use in patients hospitalised with COVID-19 during the first pandemic wave from the ISARIC WHO CCP-UK study: a multicentre, prospective cohort study. The Lancet, June 02. DOI:https://doi.org/10.1016/S2666-5247(21)00090-2.

Опубликовано  03.06.2021

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