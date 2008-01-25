Цвет мочи: как отличить норму от патологии?

В норме цвет мочи варьирует от почти бесцветного (прозрачная моча) до бледно-желтого. Ее оттенок зависит от того, сколько воды вы пьете. Чем больше вы пьете, тем более светлого цвета ваша моча. И наоборот, если вы употребляете недостаточно воды, она приобретает насыщенно-желтый оттенок.

Некоторые продукты питания и лекарственные средства могут изменить цвет мочи. Например, при употреблении в пищу таких продуктов, как свекла, ежевика и фасоль, она может приобрести розовый или красный оттенок.

В то же время необычный цвет мочи также может быть признаком заболевания. Например, при развитии некоторых инфекций мочевыводящих путей можно отметить мочу молочно-белого цвета, а при мочекаменной болезни или некоторых видах рака можно выявить красную мочу из-за примесей в ней крови (гематурия).

Итак, с чем могут быть связаны изменения цвета мочи?

Моча красного или розового цвета

Красную или розовую мочу можно фиксировать из-за наличия примеси крови вследствие развития аденомы предстательной железы, доброкачественной опухоли, рака, мочекаменной болезни и кист в почках. Энергичные физические упражнения также могут вызвать появление крови в моче. Кровь в моче часто отмечают при развитии инфекций мочевыводящих путей. Безболезненное кровотечение может быть признаком развития рака.

Продукты питания также могут привести к выделению мочи красного цвета: например, свекла, ежевика и ревень.

Лекарственные средства: некоторые противотуберкулезные препараты могут вызвать окрашивание мочи в красный цвет.

Моча оранжевого цвета

Некоторые препараты от запора, противоотечные средства и химиотерапевтические лекарственные средства от онкопатологии могут вызывать окрашивание мочи в оранжевый цвет. Также прием некоторых витаминов, например, витаминов А и В 12 , могут обусловить окрашивание мочи в оранжевый или желто-оранжевый цвет.

, могут обусловить окрашивание мочи в оранжевый или желто-оранжевый цвет. Моча оранжевого цвета может быть признаком заболеваний печени и желчевыводящих путей. В таком случае зачастую может также обесцвечиваться цвет кала. Моча оранжевого цвета характерна для обезвоживания.

Моча синего или зеленого цвета

Моча синего или зеленого цвета может быть связана с употреблением в пищу некоторых пищевых красителей, а также красителей, применяемых в медицине для диагностики заболеваний печени и мочевого пузыря.

Некоторые лекарственные средства от депрессии, а также применяемые в терапии пептической язвы и гастроэзофагеального рефлюкса могут привести к зеленовато-синему окрашиванию мочи. Зеленоватый цвет мочи можно выявить при приеме некоторых обезболивающих и снотворных препаратов.

Синий цвет мочи фиксируют у пациентов с семейной доброкачественной гиперкальциемией, а также при одном из видов инфекционных заболеваний мочевыводящих путей.

Моча темно-коричневого цвета или цвета колы

Темно-коричневую мочу можно выявить при употреблении большого количества фасоли, ревеня или алоэ.

Мочу темного цвета можно фиксировать при применении противомалярийных, противосудорожных и гиполипидемических лекарственных средств.

Мочу коричневого цвета можно отмечать при развитии некоторых заболеваний печени и почек, а также инфекции мочевыводящих путей и порфирии. Мышечная травма в результате экстремальных тренировок может привести к тому, что моча приобретет цвет чая или колы. Важно! Это может привести к повреждению почек.

Мутная моча

Инфекции мочевыводящих путей и мочекаменная болезнь могут привести к тому, что моча станет мутной или непрозрачной.

Обратитесь к лечащему врачу, если моча приобрела нетипичный цвет, стала мутной или у вас развилось болезненное мочеиспускание.

По материалам www.medicalxpress.com