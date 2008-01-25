Цвет мочи: как отличить норму от патологии?
В норме цвет мочи варьирует от почти бесцветного (прозрачная моча) до бледно-желтого. Ее оттенок зависит от того, сколько воды вы пьете. Чем больше вы пьете, тем более светлого цвета ваша моча. И наоборот, если вы употребляете недостаточно воды, она приобретает насыщенно-желтый оттенок.
Некоторые продукты питания и лекарственные средства могут изменить цвет мочи. Например, при употреблении в пищу таких продуктов, как свекла, ежевика и фасоль, она может приобрести розовый или красный оттенок.
В то же время необычный цвет мочи также может быть признаком заболевания. Например, при развитии некоторых инфекций мочевыводящих путей можно отметить мочу молочно-белого цвета, а при мочекаменной болезни или некоторых видах рака можно выявить красную мочу из-за примесей в ней крови (гематурия).
Итак, с чем могут быть связаны изменения цвета мочи?
Моча красного или розового цвета
- Красную или розовую мочу можно фиксировать из-за наличия примеси крови вследствие развития аденомы предстательной железы, доброкачественной опухоли, рака, мочекаменной болезни и кист в почках. Энергичные физические упражнения также могут вызвать появление крови в моче. Кровь в моче часто отмечают при развитии инфекций мочевыводящих путей. Безболезненное кровотечение может быть признаком развития рака.
- Продукты питания также могут привести к выделению мочи красного цвета: например, свекла, ежевика и ревень.
- Лекарственные средства: некоторые противотуберкулезные препараты могут вызвать окрашивание мочи в красный цвет.
Моча оранжевого цвета
- Некоторые препараты от запора, противоотечные средства и химиотерапевтические лекарственные средства от онкопатологии могут вызывать окрашивание мочи в оранжевый цвет. Также прием некоторых витаминов, например, витаминов А и В12, могут обусловить окрашивание мочи в оранжевый или желто-оранжевый цвет.
- Моча оранжевого цвета может быть признаком заболеваний печени и желчевыводящих путей. В таком случае зачастую может также обесцвечиваться цвет кала. Моча оранжевого цвета характерна для обезвоживания.
Моча синего или зеленого цвета
- Моча синего или зеленого цвета может быть связана с употреблением в пищу некоторых пищевых красителей, а также красителей, применяемых в медицине для диагностики заболеваний печени и мочевого пузыря.
- Некоторые лекарственные средства от депрессии, а также применяемые в терапии пептической язвы и гастроэзофагеального рефлюкса могут привести к зеленовато-синему окрашиванию мочи. Зеленоватый цвет мочи можно выявить при приеме некоторых обезболивающих и снотворных препаратов.
- Синий цвет мочи фиксируют у пациентов с семейной доброкачественной гиперкальциемией, а также при одном из видов инфекционных заболеваний мочевыводящих путей.
Моча темно-коричневого цвета или цвета колы
- Темно-коричневую мочу можно выявить при употреблении большого количества фасоли, ревеня или алоэ.
- Мочу темного цвета можно фиксировать при применении противомалярийных, противосудорожных и гиполипидемических лекарственных средств.
- Мочу коричневого цвета можно отмечать при развитии некоторых заболеваний печени и почек, а также инфекции мочевыводящих путей и порфирии. Мышечная травма в результате экстремальных тренировок может привести к тому, что моча приобретет цвет чая или колы. Важно! Это может привести к повреждению почек.
Мутная моча
- Инфекции мочевыводящих путей и мочекаменная болезнь могут привести к тому, что моча станет мутной или непрозрачной.
Обратитесь к лечащему врачу, если моча приобрела нетипичный цвет, стала мутной или у вас развилось болезненное мочеиспускание.
По материалам www.medicalxpress.com
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