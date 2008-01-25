Цефтриаксон: вопросы и ответы

Цефтриаксон — это антибиотик пролонгированного действия группы цефалоспоринов 3-го поколения. Он оказывает бактерицидное действие (то есть «уничтожает» бактерии) за счет угнетения синтеза клеточной стенки бактерий. Цефтриаксон эффективен в отношении широкого спектра патогенных бактерий, как грамположительных, так и грамотрицательных. Цефтриаксон широко назначают как в условиях стационара, так и для амбулаторного лечения. Это объясняется его эффективностью, возможностью введения как внутривенно, так и внутримышечно. Еще одним преимуществом препарата является длительность действия до 24 ч.

Сколько дней колоть цефтриаксон?

Длительность курса лечения определяется в каждом случае индивидуально и зависит от диагноза, тяжести течения заболевания, клинической эффективности терапии. Так, например, при острой неосложненной гонорее рекомендуется однократное введение цефтриаксона внутримышечно. При пневмонии курс лечения обычно составляет 7–14 дней, при боррелиозе Лайма — 14 дней.

На какой день действует цефтриаксон?

Цефтриаксон оказывает бактерицидное действие уже в первые часы после введения. Так, максимальная концентрация цефтриаксона в плазме крови после внутримышечного введения препарата достигается уже через 2–3 ч, при внутривенной инфузии (внутривенном капельном введении) — через 30 мин. Однако клинически действие антибиотика проявляется несколько позже. Например, при пневмонии рекомендуется оценивать эффективность лечения цефтриаксоном через 2–3 сут от момента первого введения. Именно в эти сроки у больного, если антибиотик эффективен, снижается температура тела, уменьшается выраженность таких симптомов, как общая слабость, ломота в теле, мышечная боль, головная боль, тошнота, являющихся признаками интоксикации.

Какой цефтриаксон лучше?

Сегодня в Украине в аптеках отсутствует оригинальный препарат цефтриаксона. Все цефтриаксоны, представленные на украинском фармрынке, являются генериками — в их состав входит действующее вещество, идентичное запатентованному компанией-оригинатором. Не заменяйте цефтриаксон самостоятельно на препарат с другим торговым названием: оптимальное лекарственное средство в каждом конкретном случае подберет лечащий врач. Врач поможет подобрать препарат, доступный пациенту по цене, в то же время имеющий, кроме украинской сертификации, и международные сертификаты качества (одна из основных сертификаций, говорящих о высоком качестве препарата — соответствие требованиям надлежащей производственной практики (good manufacturing practice — GMP).

При каких заболеваниях применяют цефтриаксон?

Цефтриаксон применяют для лечения пациентов с инфекциями, возбудители которых чувствительны к цефтриаксону.

Так, его используют у больных пневмонией, с обострением хронического обструктивного заболевания легких и другими бактериальными инфекциями дыхательных путей, инфекциями почек и мочевыводящих путей (например пиелонефрита), инфекциями половых органов, включая гонорею, инфекциями органов брюшной полости (холецистит, холангит и другие бактериальные инфекции, включая перитонит). Применяется цефтриаксон и в лечении пациентов с сепсисом, инфекцией костей, суставов, мягких тканей (например абсцессы, флегмоны), раневыми инфекциями, менингитом, боррелиозом Лайма. Возможно применение цефтриаксона у больных с иммунодефицитом, а также для профилактики бактериальных осложнений при оперативных вмешательствах.

Как колоть цефтриаксон?

Цефтриаксон можно вводить внутримышечно и внутривенно.

Внутримышечно цефтриаксон вводят обычно в ягодичную мышцу. Для разведения 1 г цефтриаксона применяют 3,5 мл 1% раствора лидокаина. Раствор необходимо готовить непосредственно перед введением. При необходимости он может храниться до 6 ч при комнатной температуре или до 24 ч при температуре 6-8 °С (в холодильнике). Цвет раствора при этом может поменяться на желтоватый или янтарный, но это не свидетельствует о том, что препарат испортился.

Внутривенно цефтриаксон может вводиться 1 или 2 раза в сутки, при этом 1 г цефтриаксона разводится в 10 мл воды для инъекций. Введение препарата внутривенно должно быть медленным — 2–4 мин.

Какую дозу цефтриаксона вводить?

Доза цефтриаксона определяется в зависимости от диагноза, тяжести течения заболевания и предполагаемой этиологии (какие бактерии предположительно вызвали заболевание) и может колебаться от 1–2 г цефтриаксона 1 раз в сутки до 4 г в сутки (разделенных на 2 введения) при тяжелых инфекциях.

В какое время колоть цефтриаксон?

Неважно, в какое время суток вводить цефтриаксон. Важно соблюдать интервал между инъекциями — при введении раз в сутки необходимо придерживаться 24-часового перерыва между инъекциями, при введении 2 раза в сутки между инъекциями должно пройти 12 ч.

В какой дозе вводится цефтриаксон детям?

Доза препарата, применяемого у детей, определяется в зависимости от массы тела ребенка, диагноза и тяжести течения заболевания. Для новорожденных доза составляет 20–50 мг/кг массы тела ребенка в сутки. Для детей в возрасте старше 15 дней и до 12 лет цефтриаксон применяется в дозе 20–80 мг/кг массы тела ребенка в сутки.

Дозы для взрослых следует вводить детям в возрасте старше 12 лет или с массой тела более 50 кг.

Как разводить цефтриаксон лидокаином?

Для внутримышечного укола необходимо 1 г цефтриаксона развести 3,5 мл 1% лидокаина. Для этого в шприц набирают 3,5 мл 1% лидокаина, вводят во флакон с цефтриаксоном, встряхивают и ожидают полного растворения препарата. Далее набирают полученный раствор обратно в шприц. Для введения готового раствора в мышцу необходимо взять новую иглу. Поэтому предпочтительнее для этих целей покупать шприцы с двумя иглами в комплекте и вводить препарат второй иглой, которая не затупилась при прокалывании резиновой крышки флакона.

Полученный раствор цефтриаксона с лидокаином категорически нельзя вводить внутривенно!

Раствор следует готовить перед введением. При необходимости он может храниться до 6 ч при комнатной температуре или до 24 ч при температуре 6–8 °С (в холодильнике). Цвет раствора при этом может поменяться на желтоватый или янтарный, но это не свидетельствует о том, что препарат испортился.

Как разводить цефтриаксон новокаином?

Согласно инструкции новокаин не указан как возможный растворитель для цефтриаксона.

Чем разводить цефтриаксон для внутривенного введения?

Для внутривенного укола цефтриаксон растворяют в 10 мл воды для инъекций. Вводить цефтриаксон внутривенно следует медленно (2–4 мин)!

Если же цефтриаксон назначено вводить в виде капельницы, то растворителями могут быть 0,9% натрия хлорид (физиологический раствор), 5% глюкоза, 10% глюкоза, 6% декстран в растворе 5% глюкозы, 6–10% гидроксиэтилированный крахмал, вода для инъекций. Разводить 2 г цефтриаксона следует не менее чем в 40 мл растворителя. Вводить на протяжении не менее 30 мин.

Раствор необходимо готовить перед введением. При необходимости он может храниться до 6 ч при комнатной температуре или до 24 ч при температуре 6–8 °С (в холодильнике). Цвет раствора при этом может поменяться на желтоватый или янтарный, но это не свидетельствует о том, что препарат испортился.

Следует помнить, что для разведения цефтриаксона категорически нельзя использовать растворы, содержащие кальций (раствор Рингера, раствор Рингера-лактат, раствор Хартмана и подобные)!

Как колоть цефтриаксон внутримышечно?

Укол обычно делают в ягодичную мышцу. Для внутримышечного укола необходимо 1 г цефтриаксона развести 3,5 мл 1% лидокаина. При этом, если необходимо ввести более чем 1 г цефтриаксона за один раз, будет необходимо сделать 2 укола в разные мышцы (например в правую и левую ягодицы).

Как проводится проба на аллергию к цефтриаксону?

Ранее широко были распространены скарификационные пробы на различные аллергены, на сегодня они утратили актуальность в связи с большим количеством ложно-положительных результатов и возможностью развития аллергических реакций при проведении тестов.

Сегодня самая современная диагностика потенциальных аллергических реакций на лекарственные средства — это анализ крови на выявление специфических иммуноглобулинов класса Е к конкретному препарату. Такой анализ рекомендуется пройти лицам, имеющим аллергию в прошлом на лекарственные препараты, тем, у кого уже была аллергия на антибиотики, но нет точных данных, какой препарат вызвал реакцию. Также сдать анализ на аллергию к цефтриаксону стоит пациентам, имевшим в прошлом аллергические реакции на антибиотики группы пенициллинов, поскольку возможна перекрестная аллергия с антибиотиками группы цефалоспоринов.

Однако такой анализ занимает время, а во многих ситуациях необходимо решить, можно ли применять цефтриаксон немедленно. В таком случае возможно проведение прик-тестов или кожной пробы. К сожалению, отрицательный результат прик-тестов или кожной пробы не дает 100% гарантии, что аллергической реакции не будет.

Прик-тесты проводятся путём нанесения на кожу раствора цефтриаксона и затем поверхностного повреждения эпидермиса пластиковыми прик-ланцетами через каплю препарата. Для прик-тестов применяется раствор цефтриаксона как для внутривенных инъекций (1г цефтриаксона и 10 мл воды для инъекций). Кроме того необходим раствор гистамина (положительный контроль) и 0,9% раствор натрия хлорида (отрицательный контроль). На расстоянии 2–3 см наносятся последовательно капля раствора цефтриаксона, гистамина и физиологического раствора. Отдельными прик-ланцетами поверхностно повреждается эпидермис в области каждой из капель. Не допускается повреждение кожи до появления капель крови! Результат оценивается через 10–15 мин. В норме выявляют папулу 3 мм и более в месте нанесения гистамина (положительный контроль). Если такая же или большая папула наблюдается в месте нанесения раствора цефтриаксона — на препарат имеется аллергическая реакция и вводить его категорически запрещено. Если же проба отрицательная — следующим этапом проводится внутрикожная проба.

Как провести внутрикожную пробу на аллергию на цефтриаксон?

Для внутрикожной пробы кожу предплечья необходимо протереть спиртовой салфеткой дважды.

Раствор для пробы готовится следующим образом: 1 г цефтриаксона разводится 10 мл физиологического раствора натрия хлорида 0,9%. Далее в шприц набирается 1 мл полученного раствора и 9 мл физиологического раствора — раствор для проведения пробы готов.

Необходимо набрать 0,1 мл раствора для пробы в шприц емкостью 1 мл. Ввести внутрикожно, повернув иглу вверх срезом под углом 5° 0,1 мл раствора цефтриаксона для пробы (должен образоваться инфильтрат, напоминающий лимонную корку). Иглу вынуть, не прижимая место введения ваткой. Оценивать результаты следует через 20 мин. Если появилась папула, значительное покраснение — это свидетельствует об аллергической реакции на цефтриаксон, вводить его нельзя!

Пробу проводит только врач! Перед проведением пробы необходимо проверить наличие в быстром доступе аптечки с противоаллергическими и противошоковыми лекарственными средствами на случай развития аллергической реакции при проведении пробы!

Как колоть цефтриаксон при пневмонии?

Цефтриаксон при пневмонии может применяться как внутримышечно, так и внутривенно в дозе 1–2 г в сутки за 1–2 введения; в тяжелых случаях возможно повышение дозы до 4 г в сутки. Также возможна комбинация цефтриаксона с антибиотиками других групп.

Какая длительность применения цефтриаксона при пневмонии?

У пациентов с легким течением негоспитальной пневмонии лечение цефтриаксоном может быть прекращено через 3–5 дней после нормализации температуры тела — курс лечения в таких случаях составляет 7 дней. У больных со среднетяжелым и тяжелым течением пневмонии длительность применения цефтриаксона составляет обычно 10 дней. В некоторых случаях может быть необходимо применение цефтриаксона на протяжении 14 дней.

Как понять, что лечение пневмонии цефтриаксоном эффективно?

Оценку эффективности лечения антибиотиком обязательно проводят через 48–72 ч от начала лечения. Основными критериями эффективности лечения в эти сроки являются уменьшение признаков интоксикации (головная, суставная, мышечная боль, тошнота, сонливость, нарушения сознания и т. д.) и снижение температуры тела, отсутствие признаков дыхательной недостаточности (к ним относятся снижение сатурации ниже 95% (определяется с помощью пульсоксиметра), одышка, учащение дыхания, ощущение нехватки воздуха). При улучшении состояния больного начатое лечение цефтриаксоном продолжают. Если же у пациента сохраняется высокая температура тела, интоксикация, дыхательная недостаточность нарастают, появляются новые симптомы — лечение является неэффективным и следует заменить цефтриаксон на другой антибиотик.

Из лабораторных показателей важное значение имеют количество лейкоцитов и количество палочкоядерных лейкоцитов, уровень прокальцитонина. Скорость оседания эритроцитов — неспецифический показатель. Повышение скорости оседания эритроцитов при нормализации клинического состояния больного и других лабораторных показателей не является показанием к продолжению антибактериальной терапии цефтриаксоном.

С какими антибиотиками можно комбинировать цефтриаксон?

Цефтриаксон можно комбинировать с антибиотиками группы макролидов, фторхинолонов, аминогликозидов (необходимо контролировать функцию почек), линкозамидами, нитроимидазолами, тетрациклинами и рифампицином.

Как цефтриаксон взаимодействует с другими лекарственными средствами?

При совместном применении с антибиотиками группы аминогликозидов возможно усиление токсического действия на почки последних, в связи с чем необходимо регулярно оценивать функцию почек (для этого оценивается объем выделенной за сутки мочи (диурез) и уровень креатинина крови, также могут оценивать уровень мочевины, мочевой кислоты, калия крови).

При применении с антагонистами витамина К (варфарином) возможно повышение риска кровотечения.

Кроме того, цефтриаксон запрещено вводить в одном флаконе/системе с препаратами, в состав которых входит кальций (растворы для парентерального питания, раствор Рингера, раствор Рингера-лактат, раствор Хартмана и подобные), поскольку образуются преципитаты.

Нужно ли пить пробиотик при лечении цефтриаксоном?

Даже антибиотик в уколах нарушает нормальную микрофлору кишечника. Обычно пробиотики рекомендуется принимать с первых дней лечения цефтриаксоном для профилактики развития дисбактериоза, антибиотик-ассоциированной диареи. Обычно рекомендуется принимать пробиотики за 2–3 ч до или через 2–3 часа после приема антибиотика.

Как часто можно вводить цефтриаксон?

Повторно колоть цефтриаксон рекомендуется не ранее, чем спустя 3 мес после завершения предыдущего курса лечения. Это связано с возможным развитием устойчивости патогенных бактерий к цефтриаксону.

Эмсеф или Цефтриаксон, что лучше?

Эмцеф — одно из торговых названий, под которым выпускаются препараты, содержащие действующее вещество — цефтриаксон. Оба препарата содержат действующее вещество цефтриаксон в дозе 1000 мг.

Что лучше — блицеф или цефтриаксон?

И Блицеф, и Цефтриаксон содержат действующее вещество — цефтриаксон. Отличается только производитель. Оба препарата содержат действующее вещество цефтриаксон в дозе 1000 мг.

Какой препарат лучше применять — Цефтриаксон или Лораксон?

И Лораксон, и Цефтриаксон содержат действующее вещество цефтриаксон. Отличается только производитель. Оба препарата содержат действующее вещество цефтриаксон в дозе 1000 мг или 500 мг.