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Новости медицины и фармацииТрансплантация матки: каковы перспективы?

Трансплантация матки: каковы перспективы?

Опубликовано  11.07.2022

На сегодня во всем мире было проведено более 100 трансплантаций матки, и более ⅓ из них — в США.

В недавнем исследовании приняли участие 33 женщины. Всем участницам была проведена трансплантация матки в период 2016-2021 г. В результате 19 участниц исследования родили 21 ребенка. В исследовании показано, что у 74% реципиентов через год после трансплантации матка оставалась функционирующей. В некоторых случаях трансплантация оказалась неуспешной из-за несостоятельности кровотока в трансплантированном органе после его пересадки.

Доктор Лиза Йоханнессон (Liza Johannesson) является медицинским директором отделения трансплантации матки в Институте трансплантации Аннет С. и Гарольда С. Симмонсов в Медицинском центре Университета Бэйлор в Далласе (Annette C. and Harold C. Simmons Transplant Institute at Baylor University Medical Center in Dallas) и первым автором исследования. Она рассказала, что, учитывая опыт первых 5 лет трансплантации матки в США, эту операцию следует считать клинической реальностью. Трансплантация матки является эффективным методом лечения женщин с бесплодием с отсутствием или тяжелой патологией матки.

Однако риск развития осложнений и высокая стоимость данной операции ограничивают ее клиническое использование.

Перед проведением трансплантации матки пациентка проходит курс терапии, направленной на снижение риска развития отторжения донорского органа. Трансплантированная матка может быть получена от умершего или от живого донора.

После операции для наступления беременности женщины проходят процедуру экстракорпорального оплодотворения. Примерно через 6 мес после успешной трансплантации в матку можно имплантировать один эмбрион. После рождения детей имплантированная матка удаляется, и прием иммунодепрессантов может быть прекращен.

В США трансплантации проводили в трех центрах: Медицинском центре Университета Бейлора (Baylor University Medical Center), Клинике Кливленда (Cleveland Clinic) и Пенсильванском институте трансплантации/Университете Пенсильвании (Penn Transplant Institute/University of Pennsylvania).

У большинства женщин, принявших участие в исследовании, была диагностирована агенезия матки — то есть врожденное отсутствие органа, которое наблюдается примерно у 1 из 4500 женщин. Л. Йоханнессон рассказала, что только в США отсутствие матки вследствие различных причин выявлено у более 1 млн женщин репродуктивного возраста.

Результаты исследования опубликованы в журнале «JAMA Surgery».

Доктор Рэйчел Форбс (Rachel Forbes) и Сет Карп (Seth Karp) из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле (Vanderbilt University Medical Center in Nashville), штат Теннесси, подчеркивают, что трансплантация матки должна проводиться только в медицинских центрах, имеющих соответствующий клинический опыт. Кроме того, сегодня не исследованы отдаленные последствия иммуносупрессии. С. Карп отметил, что примерно у 1 из 4 доноров в данном исследовании развились осложнения после операции.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  11.07.2022

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