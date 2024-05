Тоцилизумаб – в нужное время подходящим пациентам

В то время как большинство из более чем 6 десятков исследований применения тоцилизумаба при COVID-19 еще продолжаются, авторы из Китайской Народной Республики обменялись мнениями по поводу эффективности и безопасности препарата на страницах «Proceedings of the National Academy of Sciences».

Так, Юн Ван (Yong Wang) с соавторами в своем письме задают провокационный вопрос: «Оказывает ли тоцилизумаб волшебный терапевтический эффект на пациентов с COVID-19 без явных побочных реакций?»*. При этом они делятся опытом лечения тоцилизумабом 12 пациентов с повышенным уровнем интерлейкина-6 (ИЛ-6), двое из которых умерли на фоне устойчивой лимфопении, а у одного наблюдали ухудшение в ответ на терапию. Авторы приводят также еще некоторые свидетельства неблагоприятного течения заболевания с явлениями быстрого повышения уровня ИЛ-6 на фоне применения тоцилизумаба. Препарат ингибирует связывание ИЛ-6 со своим рецептором, в то же время ингибируя поглощение и деградацию данного цитокина в клетках, поэтому повышенный уровень ИЛ-6 может быть неизбежным следствием у пациентов с исходно высоким уровнем ИЛ-6. Следовательно, тоцилизумаб может быть эффективным при тяжелом течении COVID-19, но для пациентов в критическом состоянии — это не идеальный выбор. Авторы предположили также, что лечение тоцилизумабом, особенно пациентов пожилого возраста с COVID-19, может повысить риск вирусных и бактериальных инфекций из-за подавления иммунной функции.

Действительно, на фоне лечения уровень ИЛ-6 повышается, поскольку его рецепторы блокируются тоцилизумабом, отвечают другие авторы из КНР**. Поэтому лечение им следует назначать своевременно, в подходящей дозе и у подходящих пациентов, подчеркнули они.

Кому и когда назначать тоцилизумаб? Уровень ИЛ-6 имеет смысл проверить, если лихорадка сохраняется более 3 дней, предлагает еще один авторский коллектив***. Тоцилизумаб можно применять, если содержание ИЛ-6 в сыворотке в 5 раз превышает норму. У пациентов в критическом состоянии с обширным и тяжелым необратимым повреждением легких и недостаточностью других органов вмешательство тоцилизумаба, начинающееся на этой стадии, вряд ли может изменить ситуацию. При этом китайские авторы настаивают на необходимости назначать тоцилизумаб сочетанно с кортикостероидами.

По материалам www.pnas.org

