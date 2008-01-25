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Новости медицины и фармацииТоцилизумаб не достиг конечных точек в исследовании при COVID-19

Тоцилизумаб не достиг конечных точек в исследовании при COVID-19

Опубликовано  31.07.2020

Как объявила 29 июля фармацевтическая компания Roche, ее многообещающий препарат Actemra®/RoActemra® (тоцилизумаб) в фазе III клинических исследований не смог достичь первичной конечной точки — улучшения состояния пациентов с тяжелым течением COVID-19. Введение моноклональных антител также не оказывало существенного влияния на уровень смертности.

Нерадостная новость из Базеля основана на результатах исследования COVACTA. Его инициаторы стремились подтвердить, что моноклональное антитело тоцилизумаб, направленное против рецепторов интерлейкина-6, может ослаблять цитокиновые бури у лиц с тяжелым течением COVID-19, и, таким образом, способствовать улучшению их общего состояния. Однако ни эта первичная, ни вторичная конечная точка — снижение уровня смертности — не достигли благоприятных значений.

Однако время до выписки из больницы или «готовности к выписке» было меньше у пациентов, получавших тоцилизумаб, чем у больных, у которых применяли плацебо. Среднее время до выписки или «готовности к выписке» для препарата составляло 20 дней, а для плацебо — 28 дней. Однако различие нельзя считать статистически значимым, поскольку первичная конечная точка не была достигнута.

По материалам www.roche.com

Опубликовано  31.07.2020

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