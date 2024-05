У міру того, як зростає список попереджень Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) про небезпечні дезінфікуючі засоби для рук, що містять метанол, з’явилася ще одна тривожна тенденція. Деякі люди п’ють дезінфікуючі засоби з метою отримати алкогольне сп’яніння. Інші ж повірили в поширені в інтернеті чутки про те, що вживання сильнодіючого й токсичного спирту може дезінфікувати організм, захищаючи його від інфекції COVID-19.

Застосування дезінфікуючих засобів для рук з метою викликати сп’яніння не є чимось новим для осіб з розладами, пов’язаними з вживанням психоактивних речовин, як зазначила Морін Роланд (Maureen Roland), дипломована медсестра і керуючий директор Інформаційного центру «Banner Poison and Drug Information Center» у Медичному центрі Університету Баннера (Banner University Medical Center), США.

У липні 2020 р. FDA зробило наступну заяву: «Метанол не є прийнятним інгредієнтом для дезінфікуючих засобів для рук і не повинен використовуватися через його токсичні ефекти. FDA продовжує розслідування вмісту метанолу в деяких дезінфікуючих засобах для рук».

Але в міру того, як на ринку з’являлося все більше дезінфікуючих засобів на основі метанолу, М. Роланд і її колеги почали відзначати все більше випадків отруєння.

М. Роланд і її колеги звернулися до департаменту охорони здоров’я штату, який залучив Центри з контролю і профілактики захворювань США (US Centers for Disease Control and Prevention — CDC) і FDA для розслідування.

«У цілому з травня до серпня 2020 р. у США зареєстровано 1585 випадків впливу дезінфікуючого засобу для рук, що містить метанол», — повідомив Хеба Хашем (Heba Hashem), представник Американської асоціації центрів по боротьбі з отруєннями (American Association of Poison Control Centers).

Проблема також актуальна для багатьох інших країн. Дослідники з Австралії, Японії, Бангладеш та інших країн недавно вивчили поширені чутки про COVID-19. Вчені проаналізували інформацію, розміщену на онлайн-платформах, у Facebook, Twitter та інтернет-газетах, щоб знайти чутки й теорії про COVID-19.

Поширеним був міф про те, що вживання висококонцентрованого спирту може дезінфікувати організм і вбити вірус. Після того як це припущення стало значно поширеним, дослідники виявили, що близько 800 осіб померли після вживання метанолу, у 60 розвинулася повна сліпота і близько 5900 осіб були госпіталізовані, в основному в Ірані, Туреччині, Катарі та Індії.

«Джерело чуток встановити не вдалося», — зазначив головний автор дослідження Саїфул Іслам (Saiful Islam) з Університету Нового Південного Уельсу (University of New South Wales) в Сіднеї, Австралія.

Список FDA збільшується

FDA вперше повідомило споживачів про наявність токсичних дезінфікуючих засобів для рук з метанолом виробництва компанії Eskbiochem у середині червня 2020 р. Станом на 12 серпня 2020 р. цей список включає 160 брендів.

FDA попереджає, що крім метанолу деякі дезінфікуючі засоби для рук не містять достатньо високих рівнів етилового або ізопропілового спирту — прийнятних активних інгредієнтів для дезінфікуючих засобів для рук. Також FDA повідомляє про деякі продукти, забруднені пропанолом-1, який не є прийнятним інгредієнтом для дезінфікуючих засобів для рук.

У деяких випадках компанії, у продукції яких використовувався метанол, добровільно відкликали їх, виконуючи рекомендації FDA. Для інших FDA випустило «імпортне попередження», щоб зупинити ввезення продукту в країну.

Метанол, етанол, ізопропанол

Хоча CDC рекомендує використовувати дезінфікуючі засоби для рук на спиртовій основі, які містять не менше 60% етилового спирту або 70% ізопропілового спирту, FDA підкреслює, що метанол не є прийнятним інгредієнтом і не повинен використовуватися через його токсичну дію.

У той час як деякі дезінфікуючі засоби для рук мають позначку «схвалено FDA», FDA стверджує, що ці заяви є неправдивими, оскільки жоден із цих продуктів не схвалений агентством.

FDA попереджає, що метанол, який також називають деревним спиртом, може бути токсичним при всмоктуванні через шкіру або ковтанні.

Симптоми отруєння метанолом включають головний біль, нечіткий зір, нудоту і блювання, втрату координації та зниження рівня свідомості. Метанол чинить токсичну дію на зоровий нерв.

«Протиотрута — лікарський засіб під назвою фомепізол, який робить метанол менш токсичним. Іноді потрібна додаткова доза цього препарату. Також одним пацієнтам може знадобитися інтубація, а іншим — діаліз. Проблеми із зором можуть бути тимчасовими або постійними», — підкреслив М. Роланд.

За матеріалами www.medscape.com,

фото www.aarp.org