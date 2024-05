Согласно результатам нового исследования* Королевского колледжа Лондона (King’s College London), только 11% людей в Великобритании, контактирующих с кем-то, у кого был положительный результат теста на COVID-19, находятся в карантине, и только 18% тех, у кого появляются симптомы, самоизолируются. Статья с этими данными опубликована в виде препринта.

Стратегия тестирования, отслеживания и изоляции для предотвращения распространения COVID-19, применяемая в Великобритании, предусматривает для лиц с кашлем, лихорадкой или потерей вкуса и обоняния следующие меры:

оставаться дома не менее 7 дней с момента появления симптомов;

запросить тест на антиген;

предоставить подробную информацию о своих близких контактах в специализированную службу, если результат теста положительный.

Используя данные более чем 30 000 человек, собранные в период с марта по август 2020 г. в Великобритании, исследователи показали, что около 70% людей, которые не испытывали симптомов COVID-19 на предшествовавшей опросу неделе, намеревались самоизолироваться в случае развития ключевых симптомов COVID-19, а 50% — запросить тест на антиген. Однако среди тех, у кого действительно отмечали симптомы, самоизоляцию предприняли только 18,2% и 11,9% запросили антигенный тест. Кроме того, только 10,9% получивших предупреждение о тесном контакте с подтвержденным случаем COVID-19 оставались дома.

По заключению авторов, мужчины, молодежь, люди с маленькими детьми и ключевые работники с меньшей вероятностью придерживались защитных мер. Более низкий социально-экономический статус и более тяжелые финансовые условия также были связаны с более низким уровнем приверженности защитному поведению. Исследователи предположили, что соблюдение режима защитных мер может быть улучшено за счет практической поддержки и финансовой компенсации, чтобы уменьшить бремя самоизоляции. Целевые сообщения и политика для мужчин, младших возрастных групп и ключевых сотрудников о симптомах COVID-19 и важности системы тестирования, отслеживания и изоляции для сдерживания распространения вируса также могут улучшить соблюдение правил.

Великобритания, в которой погибло почти 42 000 человек, является страной, наиболее пострадавшей от пандемии COVID-19 в Европе, хочет предотвратить второй общенациональный карантин, насколько это возможно. Между тем, коэффициент воспроизведения (R) — число людей, инфицированных инфицированным, — увеличивается и в пятницу составлял от 1,2 до 1,5 по всей стране. В пятницу столица Великобритании Лондон была внесена в список районов, находящихся под строгим наблюдением правительства. Мэр Садик Хан (Sadiq Khan) предупредил, что город находится в «очень тревожной точке перелома». Впервые после общенациональной изоляции 25 сентября был введен комендантский час в нескольких городах Уэльса.

По материалам medrxiv.org; kcl.ac.uk; ft.com

