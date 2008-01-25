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Новости медицины и фармацииТерапия при раке легкого: специфическая генная мутация — ключ к созданию новых препаратов?

Терапия при раке легкого: специфическая генная мутация — ключ к созданию новых препаратов?

Опубликовано  29.09.2022

Ежегодно у более чем 2 млн человек во всем мире диагностируют рак легкого. Одним из наиболее распространенных видов данной онкопатологии является немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ).

Эксперт в области онкологии Университета здравоохранения Индианы (Indiana University Health) доктор Мисти Д. Шилдс (Misty D. Shields) рассказала, что рак легкого является основной причиной смерти от онкопатологии в целом. У большинства пациентов с диагнозом рака легкого в анамнезе отмечают курение, но около 20% больных никогда не курили.

В недавнем исследовании определяли роль мутации гена KRAS в развитии рака легкого и потенциальную возможность таргетной терапии у пациентов с этой мутацией.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Communications».

По данным Американской ассоциации легких (American Lung Association), у около 20–25% больных раком легкого выявляют какие-либо мутации гена KRAS.

Известно, что мутация гена KRAS влияет на метаболизм жирных кислот. У пациентов с раком легкого с мутацией в гене KRAS выявляют уникальный липидный профиль. Это связано с тем, что мутация этого гена приводит к изменению синтеза специфического фермента FASN, который участвует в синтезе жирных кислот.

В исследовании было установлено, что ингибирование фермента FASN обусловливает гибель специфических клеток рака легкого. Так, ингибиторы FASN способствовали ферроптозу, специфическому типу гибели клеток.

М.Д. Шилдс объяснила, что для прогрессирования НМРЛ с мутацией KRAS требуется фермент FASN, ограничивающий скорость метаболизма липидов в цикле Ландса (Lands cycle). Этот фермент необходим для ингибирования оксидативного стресса и ферроптоза для выживания раковых клеток. В исследовании же показано, что потенциально ингибиторы FASN могут быть эффективными в терапии пациентов с НМРЛ и мутацией KRAS.

Это исследование I фазы было проведено на мышиной модели, и сегодня требуется проведение дальнейших исследований, в том числе клинических. Также необходимо исследовать различные факторы образа жизни и окружающей среды, влияющие на риск развития рака легкого с мутацией гена KRAS.

Доктор Пьер Паоло Скальони (Pier Paolo Scaglioni), автор исследования и профессор медицины в Медицинском колледже Университета Цинциннати (University of Cincinnati College of Medicine), объяснил, что сегодня у онкологов существует большой интерес к разработке лекарственных средств, воздействующих на метаболизм раковых клеток. Он рассказал, что уже проводится исследование II фазы применения ингибитора FASN у пациента с раком легкого с мутацией KRAS.

М.Д. Шилдс подчеркнула, что необходимы дальнейшие исследования эффективности и переносимости ингибиторов FASN, а также их совместимости с другими методами противоопухолевой терапии.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  29.09.2022

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