В недавнем исследовании было проведено сравнение эффективности гидрохлоротиазида и хлорталидона. Результаты были представлены на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association) 2022 г. По данным экспертов Американской кардиологической ассоциации, повышенное артериальное давление является основной причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний и диагностируется у около 50% взрослого населения США.

В исследование было включено 13 500 участников с артериальной гипертензией.

При сравнении риска развития летального исхода у участников, принимавших хлорталидон или гидрохлоротиазид, не было выявлено статистически значимых различий.

Хлорталидон и гидрохлоротиазид являются диуретиками. Оба лекарственных средства применяют в кардиологической практике уже более 50 лет и относятся к препаратам первой линии терапии при артериальной гипертензии.

Для оценки эффективности хлорталидона и гидрохлоротиазида исследователи разработали Проект сравнения диуретиков (The Diuretic Comparison Project), а также влияния препаратов на риск сердечно-сосудистых событий и летального исхода в клинических условиях.

Ареф Ишани (Areef Ishani), доктор медицины, директор Миннеаполисского сообщества комплексного медицинского обслуживания первичной и специализированной помощи (Minneapolis Primary Care and Specialty Care Integrated Care Community) и директор сети здравоохранения Среднего Запада штата Вирджиния (VA Midwest Health Care Network in Minneapolis), автор исследования, объяснил, что участие в исследовании не нарушало привычный уклад жизни участников. Ученые получали необходимые данные из электронных медицинских карт. Кроме того, важно, что около 50% участников исследования проживали в сельской местности.

Так, исследование включало более 13 500 жителей США в возрасте 65 лет и старше, которые получали медицинскую помощь от 4120 специалистов первичной медико-санитарной помощи в 500 клиниках. Участниками были преимущественно мужчины (97%), из них 77% — представители европеоидной расы, 93% имели неиспаноязычное происхождение. Среднее систолическое артериальное давление больных на момент включения в исследование составляло 139 мм рт. ст. Участники были рандомизированы в одну из двух групп: пациенты 1-й принимали гидрохлоротиазид в дозе 25 или 50 мг/сут, 2-й — эквивалентную дозу хлорталидона 12,5 или 25 мг/сут.

В исследовании оценивали частоту развития приступов нестабильной стенокардии/инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности или летального исхода вследствие рака. Период наблюдения в среднем составил 2,5 года.

При анализе полученных данных было показано, что:

частота развития сердечно-сосудистых заболеваний и летального исхода в группе хлорталидона (9,4%) и группе гидрохлоротиазида (9,3%) были сравнимыми;

не было выявлено различий в частоте возникновения вторичных сердечно-сосудистых исходов (нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт, сердечная недостаточность);

у пациентов с артериальной гипертензией и инсультом, инфарктом или нестабильной стенокардией в анамнезе риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и летального исхода при приеме хлорталидона снизился в среднем на 27%;

у участников, не имевших в анамнезе инфаркта миокарда/нестабильной стенокардии и инсульта, риск их развития был на 12% выше при приеме хлорталидона по сравнению с участниками, принимавшими гидрохлоротиазид;

у участников со сниженным уровнем калия в плазме крови были выявлены различия в риске развития нарушений сердечного ритма: 6% при применении хлорталидона и 4,4% при приеме гидрохлоротиазида;

также у пациентов со сниженным уровнем калия в плазме крови риск госпитализации был выше при применении хлорталидона (1,5%) по сравнению с применением гидрохлоротиазида (1,1%).

Авторы исследования подчеркнули необходимость дальнейших сравнительных клинических исследований.

По материалам www.medicalxpress.com