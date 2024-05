«CureVac NV», биофармацевтическая компания, разрабатывающая новый класс трансформационных лекарств на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК), объявила 12 ноября, что ее вакцина-кандидат против COVID-19 на основе мРНК — CVnCoV, остается стабильной в пределах определенных спецификаций в течение не менее 3 мес при стандартной температуре холодильника +5 °C и до 24 ч в качестве готовой к использованию вакцины при комнатной температуре.

Вакцины на платформе мРНК обладают низкой иммуногенностью, и могут быть внесены изменения для повышения стабильности этих вакцин. Низкая иммуногенность позволяет вводить вакцину повторно (Cuiling et al., 2020). На сегодня клинические исследования мРНК-вакцин против вирусных заболеваний, включая вирус Зика, Эбола, грипп, бешенство и цитомегаловирусную инфекцию, были проведены во многих странах (Alameh M.G. et al., 2020). Одним из ключевых преимуществ платформы мРНК является возможность масштабирования производства за очень короткий период, что делает ее очень привлекательной для реагирования на пандемию. Производство мРНК позволяет избежать длительного процесса культивирования и очистки клеток, а также строгих мер биобезопасности, как при производстве традиционных вирусных вакцин. Вакцина с мРНК клинического масштаба может быть разработана и изготовлена ​​быстро, в течение нескольких недель, когда станет доступна последовательность вирусного антигена. Так, в марте 2020 г. потребовалось всего 42 дня, чтобы мРНК-вакцина от Moderna-1273 вступила в фазу I клинических исследований в качестве самой первой мРНК-вакцины против COVID-19 в США (NCT04283461). Однако вакцины с мРНК нуждаются в хранении при очень низких температурах, поэтому это может быть важным ограничением их доступности по всему миру. Продукты на основе стабилизированного шипового эктодомена в целом характеризуются худшими показателями термостабильности по сравнению с основанными на гликановом сконструированном фрагменте белка RBD (Malladi S.M. et al., 2020).

Транспортировка и хранение вакцин, требующих сверхнизких температур для поддержания их стабильности, были темой активного обсуждения и опасений с точки зрения осуществимости, дополнительных затрат и потерь», — отметил Флориан фон дер Мюльбе (Florian von der Mülbe), главный директор по производству CureVac. «Мы очень воодушевлены достигнутым профилем стабильности нашей вакцины-кандидата против COVID-19, позволяющим стандартное хранение при температуре холодильника, а также применение при комнатной температуре. Такие характеристики могут позволить децентрализованное хранение и значительно облегчить широкомасштабные усилия по вакцинации во время текущей пандемии».

Хранение образца, а также аналитическое тестирование CVnCoV проводили в стандартных условиях, определенных Международным советом по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных средств для человека (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use — ICH). Стабильность жидкого лекарственного продукта CVnCoV тестировали при ожидаемой концентрации при хранении, и хранили его при +5 °C, а также ниже –60 °C. CVnCoV соответствовала всем установленным спецификациям через 3 мес при обоих температурных режимах. Исследование стабильности продолжается с целью дальнейшей оценки продукта при более длительном сроке хранения.

Создатели м-РНК-вакцины из компании Pfizer заявили о работе над новой формой своей вакцины — в форме лиофилизированного порошка, что может стать решением проблемы термостабильности.

Ранее компания «Inovio», разрабатывающая высокоинновационную ДНК-вакцину, сообщала о высокой стабильности — более 1 года при комнатной температуре и 5 лет — в условиях холодильника, своих вакцин.

По материалам apnews.com; bioprocessintl.com; dailymail.co.uk