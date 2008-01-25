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Технологии реабилитации пациентов с длительным COVID-19

Опубликовано  03.06.2021

Польское агентство по оценке медицинских технологий и тарификации (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji — AOTMiT) подготовило рекомендации по мероприятиям терапевтической реабилитации людей после COVID-19, проводимых в рамках программ политики здравоохранения.

Хотя пациенты с COVID-19 обычно выздоравливают через 2–6 нед после заражения, некоторые симптомы могут сохраняться или возвращаться в течение недель или месяцев. Для таких больных рекомендовано на протяжении максимум 6 нед использовать респираторную реабилитацию, выполняемую ежедневно самостоятельно дома, а также под наблюдением физиотерапевта (два раза в неделю, индивидуально или в группах). Данная рекомендация основана, в частности, на результатах рандомизированного исследования (Liu K. et al., 2020)*:

  • тренировка дыхательных мышц при помощи устройств, создающих сопротивление дыханию (с пружинным клапаном) — 3 серии по 10 вдохов; величина сопротивления соответствует 60% от максимального давления во рту на выдохе, с периодом отдыха 1 мин между сериями;
  • 3 серии по 10 произвольных кашлевых актов;
  • до 30 произвольных сокращений диафрагмы в положении лежа на спине, с давлением весом 1–3 кг на переднюю брюшную стенку (для предотвращения опускания диафрагмы);
  • упражнения на растяжку — в положении лежа на спине или на боку с согнутыми коленями — сгибание, разгибание, отведение и вращение рук.

В то же время не рекомендовано использовать медицинские технологии с недоказанной или недостаточной эффективностью, например, физиотерапию (тепловые, электротоко- и электромагнитные процедуры, водолечение и т.д.).

В руководстве также даны указания по поводу выявления и разделения пациентов в соответствии с серьезностью дисфункций. Указаны также противопоказания к занятиям: частота сердечных сокращений >100 ударов в минуту, артериальное давление <90/60 или >140/90 мм рт.ст., SpO2 ≤95% и другие клинические состояния, при которых нежелательна физическая нагрузка.

Для понимания потенциальных преимуществ 2–4-недельной кардиопульмональной реабилитации у пациентов после COVID-19 полезна также работа M. Hermann и соавторов**. Программа вышеуказанных разработчиков включала: индивидуальную физическую подготовку; аэробные упражнения; силовой тренинг; респираторную физиотерапию и образовательные занятия (по вопросам самоконтроля, питания, самолечения, профилактики инфекций, обострений одышки, использования кислорода, упорядочивания повседневной деятельности). Реабилитационные мероприятия, изученные авторами, также включали консультирование по вопросам питания для пациентов с недостаточной и избыточной массой тела, а также организованную программу отказа от курения с психологической поддержкой.

По материалам www.aotm.gov.pl

* Liu K., Zhang W., Yang Y. et al. (2020) Respiratory rehabilitation in elderly patients with COVID-19: A randomized controlled study. Complement Ther Clin Pract. May; 39: 101166. doi: 10.1016/j.ctcp.2020.101166. Epub 2020 Apr 1. PMID: 32379637; PMCID: PMC7118596.

** Hermann M., Pekacka-Egli A.M., Witassek F. et al. (2020) Feasibility and Efficacy of Cardiopulmonary Rehabilitation After COVID-19. Am J Phys Med Rehabil. Oct; 99(10): 865–869. doi: 10.1097/PHM.0000000000001549. PMID: 32732746; PMCID: PMC7406212.

Опубликовано  03.06.2021

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