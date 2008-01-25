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Новости медицины и фармацииТехнология Quanterix — прорыв в изучении болезни Альцгеймера

Технология Quanterix — прорыв в изучении болезни Альцгеймера

Опубликовано  11.08.2021

Международная конференция Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера (Alzheimer’s Association International Conference — AAIC) — одно из наиболее важных и инновационных событий, посвященных исследованиям деменции. AAIC собирает ученых, клиницистов и исследователей в области здравоохранения для обсуждения последних достижений по выявлению, лечению и профилактике этого заболевания.

На AAIC-2021 глобальная фармацевтическая компания Eli Lilly and Company представила новые результаты II фазы исследования TRAILBLAZER-ALZ. Полученные данные продемонстрировали значительное снижение уровня фосфорилированного тау-белка в крови после лечения донанемабом. В исследовании применялась технология корпорации Quanterix — Simoa HD-X и метод измерения P-tau217 (тау-белок, фосфорилированный по треонину 217) с использованием антител, разработанных Eli Lilly. Дополнительная информация об исследовании TRAILBLAZER-ALZ и его результатах содержится в пресс-релизе Eli Lilly, опубликованном AAIC 29 июля 2021 г.

Исследования показывают, что разновидность тау-белка — P-tau217 — может быть критически важным биомаркером для диагностики болезни Альцгеймера. P-tau217 позволяет дифференцировать эту патологию от других нейродегенеративных заболеваний и является потенциально ценным инструментом для выявления пациентов с легкими когнитивными нарушениями. Кроме того, он может помочь определить когорту больных, которые получат максимальный эффект от исследуемых терапевтических средств для лечения болезни Альцгеймера, а также более эффективно отбирать участников клинических исследований.

Исследователи и фармацевтические компании активно оценивают применение высокочувствительных анализов, направленных на выявление в плазме крови P-tau217 наряду с другими формами тау-белка, включая P-tau181 и P-tau231. Выявление и динамическая оценка этих маркеров позволит улучшить результаты клинических исследований и оптимизировать затраты на них. Ожидается, что такой метод позволит отбирать пациентов более эффективно и целенаправленно и сократит потребность в инвазивных методах диагностики. Также указанные анализы позволяют выявить заболевание на более ранних стадиях, когда применение медикаментозной терапии может эффективно замедлить его прогрессирование. Кроме того, у биомаркеров крови есть определенный потенциал в отношении «домашнего» скрининга, благодаря чему болезнь Альцгеймера можно диагностировать на ранних сроках и подбирать более эффективное медикаментозное лечение.

По словам Кевина Хрусовски (Kevin Hrusovsky), председателя и главного исполнительного директора Quanterix, а также основателя направления Powering Precision Health, биомаркеры крови являются новым трендом лабораторных исследований. Они позволяют проводить мониторинг лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. В ключевых исследованиях данной патологии активно используется и новаторская технология корпорации Quanterix. Свидетельство тому — более 80 сообщений о ее применении, представленных на AAIC-2021.

На презентации продуктов AAIC-2021 вице-президент Quanterix по клинической стратегии Дэвид Уилсон, доктор философии (David Wilson, PhD), также представил предварительную версию набора для анализа Simoa SNAP-25. Недавние исследования продемонстрировали способность SNAP-25 дифференцировать пациентов с болезнью Альцгеймера от контрольной группы без деменции, что дает основания предположить, что биомаркер SNAP-25 может использоваться в качестве инструмента для дальнейшего изучения патогенеза этого заболевания.

Основанная в 2007 г. корпорация Quanterix (Массачусетс) занимается оцифровкой результатов анализов биомаркеров с целью развития науки точных данных о состоянии здоровья. Технология компании обеспечивает более раннее выявление заболеваний, улучшение прогнозов и совершенствование методов лечения для повышения качества жизни и долголетия населения. В настоящее время эта технология применяется в исследовательских целях в нескольких терапевтических областях, включая онкологию, неврологию, кардиологию, воспалительные и инфекционные заболевания.

Технология Quanterix — одно из наиболее чувствительных на данный момент решений для выявления биомаркеров, что обусловливает прогресс в изучении нейродегенеративных заболеваний. Глобально, в масштабах цифрового здравоохранения, это может изменить способ оказания медицинской помощи, дав исследователям возможность внимательно изучить континуум от здоровья к болезни.

По материалам www.news-medical.net

Опубликовано  11.08.2021

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