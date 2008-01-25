1 июля 2021 г. опубликованы данные крупнейшего на сегодня исследования относительно связи между лечением бесплодия и повышением риска развития рака молочной железы. По результатам метаанализа и систематического обзора существующих публикаций установлено, что такая связь отсутствует.

Это исследование «предоставляет доказательства, необходимые для того, чтобы успокоить женщин и пары, обращающиеся за лечением бесплодия», — прокомментировал в пресс-релизе ведущий автор Сеш Сункара, доктор медицины (Sesh Sunkara, MD), специалист по репродуктивной медицине Королевского колледжа Лондона (King`s College London).

Из-за увеличения количества женщин, которым для наступления беременности необходимы вспомогательные репродуктивные технологии, этот вопрос имеет большое значение и вызывает серьезную озабоченность у пациентов.

Это самый масштабный на сегодня метаанализ, в котором проанализированы данные 1,8 млн женщин, за которыми наблюдали в среднем в течение 27 лет. Исследователи не выявили связи между применением гонадотропинов или кломифена цитрата для стимуляции овуляции в циклах зачатия и риском развития рака молочной железы.

На протяжении многих лет существовало опасение, что вспомогательные репродуктивные методики могут стимулировать чувствительные к эстрогену клетки-предшественники рака молочной железы. Начиная с 1990 г. проведено более 4 тыс. исследований, касающихся этого вопроса, однако их результаты противоречивы.

Новый метаанализ включает 20 наиболее достоверных исследований: 9 ретроспективных, 5 типа «случай-контроль», 5 проспективных и 1 сравнительное исследование.

Исследователи отмечают, что качество доказательств даже в этих 20 лучших исследованиях было «очень низким», однако предполагается, что такой подход является наиболее приемлемым из всех возможных по этому вопросу. Рандомизированное исследование среди женщин, которым требуется использование вспомогательных репродуктивных технологий для наступления беременности, было бы «этически сложным».

В исследовании команда ученых сравнила заболеваемость раком молочной железы среди женщин, которым проводили стимуляцию яичников, с заболеваемостью как у женщин того же возраста без проведения данной стимуляции в общей популяции, так и у женщин без диагностированного бесплодия.

Не было выявлено значительного повышения риска развития рака молочной железы среди женщин, получавших какие-либо препараты для стимуляции яичников (объединенное отношение рисков 1,03; 95% доверительный интервал 0,86–1,23, но со значительной неоднородностью результатов исследования).

Также не был отмечен повышенный риск развития рака молочной железы в ограниченном анализе 8 исследований, в которых женщины получали лечение как гонадотропинами, так и кломифена цитратом (отношение рисков 0,92; 95% доверительный интервал 0,52–1,60, со значительной неоднородностью).

В число многих ограничений исследования не входили различия между физиологической дозировкой при ановуляции и сверхфизиологической дозировкой для циклов экстракорпорального оплодотворения. Кроме того, поскольку женщины в исследованиях в основном были молодыми, период наблюдения не соответствовал возрасту, в котором они подвергались бы наиболее высокому риску возникновения рака молочной железы.

Индивидуальные данные пациенток не публиковали, но в 14 исследованиях были внесены поправки на факторы риска, включая массу тела, расу, способность к деторождению, возраст при первых родах, возраст наступления менархе и семейный анамнез рака молочной железы.

Хотя результаты обнадеживают, «теперь необходимы дальнейшие долгосрочные и подробные исследования для их подтверждения», — заявила в пресс-релизе Котрина Темчинайте, доктор философии (Kotryna Temcinaite, PhD), старший менеджер по научным связям британской благотворительной организации Breast Cancer Now.

По материалам www.medscape.com/viewarticle/953912