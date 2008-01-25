Светотерапия способствует улучшению когнитивных функций?

В журнале «Photobiomodulation, Photomedicine and Laser Surgery» опубликованы результаты исследования применения светотерапии для лечения пациентов с деменцией. Так, ученые из Великобритании разработали специальное устройство для фотобиомодуляции (ФБМ) в виде шлема для применения в амбулаторных условиях. Было отмечено, что ФБМ способствует улучшению когнитивных функций (включая память) у больных деменцией среднего возраста с легкими когнитивными нарушениями.

ФБМ — это метод лечения с применением красного или инфракрасного света. ФБМ с помощью лазеров начали применять еще в 1960-х годах с целью стимуляции заживления ран и уменьшения выраженности болевого синдрома. В настоящее время вместо лазеров для ФБМ используются светодиоды.

Эффект светотерапии основан на взаимодействии световых волн с митохондриями, что приводит к повышению уровня аденозинтрифосфата (АТФ) в клетках. При снижении АТФ нарушаются метаболические процессы в клетках. Повышение же уровня АТФ способствует регенерации поврежденных клеток.

Доктор Пол Чазо (Paul Chazot), исследователь из Даремского университета, Великобритания (Durham University, U.K), потратил много лет на разработку метода применения инфракрасного света для терапии лиц с деменцией.

В недавнем исследовании он сотрудничал с доктором Гордоном Дугалом (Gordon Dougal) из компании «Maculume Ltd.». Они исследовали действие шлема ФБМ с воздушным охлаждением «Cerebrolite». Этот шлем был разработан для использования пациентами в домашних условиях. Длина волны, которую излучают встроенные в шлем светодиоды, составила 1068 нм.

В исследование были включены 27 участников среднего возраста с легкими когнитивными нарушениями из Испании и Великобритании. Они были рандомизированы на две сопоставимые по возрасту группы: 1-я группа (14 человек) использовала ФБМ, 2-я группа (13 человек) — плацебо.

Исследовательская группа оценила двигательные функции, память и скорость обработки информации участников. Для этого применяли компьютерную программу для оценки когнитивных функций — «Automated Neurophysical Assessment Metrics (ANAM)».

Первичное тестирование участников проводилось 3 раза в течение 3 дней, чтобы учесть влияние ежедневных колебаний когнитивных функций. Затем каждый участник получил шлем «Cerebrolite» и инструкции по его использованию. Было рекомендовано использовать шлем по 6 мин 2 раза в день в течение 28 дней. Повторные оценки проводились также в течении 3 дней через 3 и 28 дней применения шлема «Cerebrolite».

После 28 дней ФБМ-терапии у участников 1-й группы были выявлены статистически значимые улучшения показателей оперативной и долгосрочной памяти, моторных функций, решения математический заданий, скорости обработки данных и общей производительности (количество выполняемых заданий в единицу времени). Интересно, что в группе плацебо было отмечено ухудшение скорости обработки данных по сравнению с исходным уровнем и не выявлено улучшения других показателей.

Ребекка Эдельмайер (Rebecca Edelmayer), доктор философии, старший директор по научным исследованиям в Ассоциации Альцгеймера (Alzheimer’s Association), объяснила, что применение светотерапии для стимуляции мозга — это новая технология, и в этом исследовании начинается изучение ее применения с целью улучшения памяти. Однако это очень небольшое исследование, поэтому сегодня нельзя прогнозировать, позволит ли такой метод лечения предупредить снижение когнитивных функций у больных деменцией.

Г. Дугал объяснил, что исследователи не ожидали, что терапия с применением шлема «Cerebrolite» будет способствовать улучшению моторных функций. Теперь в планах ученых — исследовать эффективность светотерапии с применением шлема «Cerebrolite» у пациентов с болезнью Паркинсона.

Доктор П. Чазо поделился планами провести исследования на большой выборке пациентов с болезнью Альцгеймера с более длительным периодом наблюдения.

Доктор Р. Эдельмайер объяснила, что дальнейшие исследования необходимы для того, чтобы определить, может ли ФБМ использоваться для профилактики снижения когнитивных функций или развития деменции. Также необходимо определить на какой стадии развития деменции такая терапия окажет наиболее выраженный эффект. Она считает, что если дальнейшие исследования подтвердят эффективность данного метода, светотерапия потенциально сможет использоваться в комплексном лечении болезни Альцгеймера наряду с другими немедикаментозными методами и применением лекарственных препаратов. Р. Эдельмайер рассказала, что в настоящее время Ассоциация Альцгеймера финансирует ряд исследований неинвазивных методов лечения болезни Альцгеймера, включая два клинических исследования по глубокой стимуляции головного мозга и ФБМ.

По материалам www.medicalnewstoday.com