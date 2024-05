Стволовые клетки: возможно ли излечить слепоту?

Ранее в исследованиях потенциальной возможности терапии при слепоте, развившейся вследствие патологии сетчатки, было показано, что при введении в сетчатку здоровых фоторецепторов, полученных in vitro из стволовых клеток, наблюдается их быстрое отмирание и/или неспособность интегрироваться в сетчатку.

Результаты недавнего исследования, проведенного исследователями из Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета (University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine) в сотрудничестве с исследователями из Университета Висконсин-Мэдисон (University of Wisconsin-Madison), Детской больницы Филадельфии (Children’s Hospital of Philadelphia) и Национального института глаза Национального института здравоохранения (National Institutes of Health’s National Eye Institute), были опубликованы в журнале «Stem Cell Reports».

В исследовании предшественники клеток фоторецепторов человека вводили в сетчатку глаза собак. В последующем собаки получали комбинацию иммунодепрессантов для предупреждения отторжения трансплантированных клеток. В течение нескольких месяцев исследователи наблюдали формирование связей трансплантированных клеток с клетками сетчатки собак.

Уильям Белтран (William Beltran), профессор офтальмологии в Школе ветеринарной медицины Пенсильванского университета и старший автор исследования, объяснил, что ученым удалось улучшить технику хирургического введения трансплантируемых клеток в субретинальное пространство, с помощью флуоресцентных маркеров визуализировать миграцию и интеграцию трансплантированных клеток-предшественников в сетчатку и повысить их выживаемость.

В исследовании также было показано, что интеграция трансплантированных клеток в сетчатку минимальна у животных с исходно здоровой сетчаткой. При этом наблюдалась значительная степень интеграции трансплантированных клеток-предшественников фоторецепторов в сетчатку у животных с поздней стадией дегенерации сетчатки.

Для трансплантации применяли клетки-предшественники фоторецепторов, полученные в лаборатории Университета Висконсин-Мэдисон под руководством Дэвида Гэмма (David Gamm) из стволовых клеток.

Для предупреждения реакции отторжения трансплантата применяли комбинацию трех иммунодепрессантов, разработанную Оливером Гарденом (Oliver Garden), ветеринарным иммунологом, деканом Школы ветеринарной медицины Университета штата Луизиана (Louisiana State University School of Veterinary Medicine).

В. Белтран объяснил, что в исследовании было зафиксировано образование синапсов, сформировавшихся между трансплантированными клетками и нейронами второго порядка сетчатки. При этом он подчеркнул необходимость дальнейших исследований с определениями функционального ответа — то есть степени улучшения зрения у реципиентов.

По материалам www.medicalxpress.com