Согласно опубликованным в журнале «Hypertension» Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association) результатам исследования, у взрослых с нормальным уровнем артериального давления (АД) и повышенным уровнем гормонов стресса (норадреналина, адреналина, дофамина и кортизола) риск развития артериальной гипертензии (АГ) и сердечно-сосудистых событий (инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии, инфаркта головного мозга, транзиторной ишемической атаки) выше, чем у лиц с нормальным уровнем этих гормонов.

В результате исследования было установлено, что суммарное влияние ежедневных стрессовых факторов и травматического стресса (то есть такого, который превышает психофизиологические адаптационные возможности человека) может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличивающееся количество исследований касается взаимосвязи ментальных и соматических факторов. Предположительно, ментальное состояние человека может оказывать влияние на соматическое здоровье: риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений.

Уровень так называемых гормонов стресса повышается под воздействием различных стрессовых факторов: проблем на работе, личных переживаний, финансовых сложностей и других жизненных ситуаций. Косуке Иноуэ (Kosuke Inoue), доктор медицинских наук, доцент кафедры социальной эпидемиологии Киотского университета, Киото, Япония (Kyoto University, Kyoto, Japan), сотрудник факультета эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Филдинга Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (Fielding School of Public Health at the University of California, Los Angeles) отметил, что его исследовательская группа получила убедительные доказательства того, что стресс выступает важным фактором, повышающим риск развития АГ и сердечно-сосудистых событий.

К. Иноуэ подчеркнул, что более ранние исследования были направлены на изучение связи уровня гормонов стресса и течения АГ или риска развития сердечно-сосудистых событий у больных с уже диагностированной АГ. В его же исследовании было изучено влияние гормонов стресса на состояние сердечно-сосудистой системы здоровых добровольцев. К. Иноуэ считает, что важно определить, является ли рутинное определение уровня гормонов стресса необходимым для профилактики АГ и осложнений этого заболевания.

В исследование были включены участники исследования MESA Stress 1. Оно является частью исследования Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) (исследование, включившее более 6000 участников из 6 муниципалитетов США). Обследованным в период июль 2004 г. — октябрь 2006 г. участникам с нормальным уровнем АД было предложено принять участие также в исследовании MESA Stress 1. У них были проанализированы уровни норадреналина, адреналина, дофамина и кортизола. Уровень этих гормонов повышается в ответ на воздействие стрессовых факторов. Для определения их уровня были взяты анализы мочи за 12 ночных часов. В исследование MESA Stress 1 были включены 412 взрослых в возрасте 48–87 лет, около 50% из них — женщины. Этнический состав добровольцев был разнообразным: 54% — латиноамериканцы, 22% — представители негроидной расы и 24% — европеоидной расы.

После первичного обследования добровольцев обследовали еще трижды (за период сентябрь 2005 г. — июнь 2018 г.) с оценкой состояния сердечно-сосудистой системы.

Норэпинефрин, адреналин и дофамин — это гормоны-катехоламины, они участвуют в поддержании нейрогуморального баланса, выступая нейромедиаторами в вегетативной нервной системе (регулируют жизненно важные функции: частоту сердечных сокращений и дыхания, АД). Кортизол — это глюкокортикостероидный гормон, его уровень также повышается при стрессе. Его образование регулируется гипоталамо-гипофизарной системой.

К. Иноуэ пояснил, что у этих гормонов разные функции, несмотря на то, что они все вырабатываются надпочечниками. Механизмы воздействия на сердечно-сосудистую систему также отличаются, именно поэтому необходимо определить взаимосвязь каждого из них с развитием АГ и риском сердечно-сосудистых событий.

При анализе связи уровня гормонов стресса и риска развития атеросклероза, было отмечено, что при среднем периоде наблюдения 6,5 лет риск развития АГ повышался на 21–31% в ответ на повышение уровня каждого из 4 гормонов стресса в 2 раза. При среднем периоде наблюдения 11,2 года риск сердечно-сосудистых событий возрастал на 90% с каждым повышением уровня кортизола в 2 раза. Однако подобная связь с уровнем катехоламинов отсутствовала.

К. Иноуэ объяснил, что изучение психосоциального стресса — сложная задача, поскольку каждый человек реагирует на действие стрессовых факторов индивидуально. Анализ мочи был выбран, поскольку является неинвазивным методом исследования. Целью было определить, может ли такой скрининговый анализ выявить людей с высоким риском развития АГ для проведения дальнейших обследований.

Может ли определение уровня гормонов стресса служить мерой профилактики АГ и кому необходимо проводить скрининг — ключевые вопросы для дальнейших исследований. Сегодня эти анализы не проводятся в рутинной клинической практике.

Ограничением исследования является то, что оно включало добровольцев без диагностированной АГ. Кроме того, в исследовании уровень вышеперечисленных гормонов определялся только с использованием одного метода.

По материалам medicalxpress.com/news/