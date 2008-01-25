Согласно данным исследования, возможно снижение дозы препарата у пациентов с контролируемым атопическим дерматитом (АД), которые получали терапию моноклональными антителами (дупилумаб) продолжительностью не менее 1 года. Исследователи предполагают, что результаты, опубликованные в журнале «Allergy», представляют собой первый шаг к персонализированному лечению дупилумабом при контролируемом АД.

В исследование были включены 90 взрослых пациентов с АД из регистра BioDay, которых разделили на 3 группы в зависимости от режима применения дупилумаба. В группе А в течение всего периода исследования пациенты получали стандартную дозу дупилумаба 300 мг каждые 2 нед. В группах B и C удлиняли интервал применения на 50% (каждые 4 нед) и 66–75% (каждые 6–8 нед) соответственно от стандартной дозы.

Во всех группах не наблюдалось существенных изменений в баллах тяжести заболевания в период снижения дозы. Кроме того, уровни биомаркеров тяжести заболевания (CCL17/CCL18) во всех группах также оставались низкими в течение периода наблюдения.

Питер Лио (Peter Lio), клинический доцент кафедры дерматологии и педиатрии в Северо-Западной медицинcкой школе (Northwestern Medicine) в Чикаго, объяснил, что многие пациенты с АД хотят знать, станет ли лечение дупилумабом постоянным элементом их повседневной жизни. В психологическом плане необходимость приема лекарств до конца жизни может оказаться угнетающим фактором. Кроме того, в случае биологической терапии непреднамеренным осложнением может быть возможность развития антилекарственных антител. Эта вероятность будет различаться при разных режимах дозирования.

П. Лио добавил, что необходимы дополнительные исследования для оценки риска выработки антител к дупилумабу и того, будет ли терапевтическая эффективность такой же, если возникнет необходимость вернуться к стартовой дозе. Исследователь утверждает, что необходимо рассматривать разные подходы к лечению и режимы введения препаратов для подбора оптимальной тактики при АД.

По материалам www.medscape.com