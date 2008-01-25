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Новости медицины и фармацииСША вслед за другими странами проведут исследования комбинированных схем вакцинации

США вслед за другими странами проведут исследования комбинированных схем вакцинации

Опубликовано  03.06.2021

В Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases — NIAID), США, приступают к проведению открытого клинического исследования І/ІІ фазы с участием людей в возрасте 18 лет и старше. Оно предназначено для оценки безопасности, реактогенности и иммуногенности отсроченной (>12 нед) повторной иммунизации рядом вакцин COVID-19, разрешенных для использования в чрезвычайной ситуации (Emergency Use Authorization — EUA) (мРНК-1273 производства «ModernaTX, Inc.»; мРНК-BNT162b2 производства «Pfizer»/«BioNTech»; или Ad26.COV2.S производства «Janssen Pharmaceuticals»/«Johnson & Johnson»). Это адаптивный дизайн, который может добавлять дополнительные возможности (и увеличивать размер выборки) по мере того, как вакцины получают EUA и/или становятся доступными.

Исследование включит две когорты. Первая будет состоять примерно из 150 человек, разделенных на две возрастные группы (18–55 лет и> 56 лет). Через 12–20 нед после того, как они закончат вакцинацию любой из вышеназванных вакцин, им введут третью, бустерную дозу вакцины мРНК-1273 (100 мкг, как и прайм-доза).

Вторая когорта будет включать примерно 250 участников в возрасте >18 лет, которые не получали вакцину против COVID-19 и не имели в анамнезе известных случаев заболевания COVID-19 или инфекции SARS Coronavirus 2 ( SARS-CoV-2). Им будет назначена вакцинация против COVID-19 в рамках разрешенной дозировки (EUA) (двумя дозами по 100 мкг мРНК-1273 с интервалом в 28 дней). Затем они получат бустерную иммунизацию гомологичными или гетерологичными вакцинами как минимум через 12 нед. Также возможно включение дополнительных групп участников, с получением EUA других вакцин против COVID-19 (например «Janssen» — Ad26.COV2.S или «Novavax» NVX-CoV2373).

Предпосылки комбинирования

Решением проблемы нехватки вакцин может быть смешивание и подгонка праймера и буста, чтобы пациенты могли получить в качестве второй дозы любую из вакцин, поскольку только 2 из одобренных в настоящее время от «Johnson & Johnson» и «CanSino Biologics», вводятся в виде одной инъекции.

В рекомендациях Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) отмечено, что разные одобренные мРНК вакцины в «исключительных ситуациях» комбинировать можно, если недоступность только временная, лучше все же отсрочить введение второй дозы на срок до 6 нед.

«В дополнение к практическим преимуществам возможности переключаться между вакцинами комбинированный подход может вызвать более сильный иммунный ответ, если для двух прививок используются разные платформы, — издание «Тhe Scientist» цитирует Шана Лу (Shan Lu), директора лаборатории нуклеиновых кислот из Массачусетского университета (University of Massachusetts). — Ученые называют эту стратегию гетерологичным прайм-бустером. Формат вакцины другой, но антиген тот же», — пояснил Ш. Лу. Например, первичная вакцинация может доставлять инструкции для клеток по выработке белка-шипа посредством РНК, в то время как бустер может быть векторной вакциной или основанной на рекомбинантной версии белка-шипа. Рекомбинантные белковые вакцины COVID-19 еще не получили одобрения строгих регуляторных органов, но продукт от «Novavax» уже очень близок к этому, а российская ЭпиВакКорона зарегистрирована еще 13 октября 2020 г.

Исследования вакцин для профилактики других заболеваний показали, что вакцины некоторых типов лучше индуцируют гуморальный, другие — клеточный иммунный ответ. Вакцины на основе ДНК и мРНК провоцируют выработку организмом самого антигена, активируя Т-клетки и способствуя производству В-клеток, вызывающих образование антител, объяснил Ш. Лу. Напротив, «белковые вакцины или инактивированные вакцины не очень сильно задействуют Т-клетки, потому что антиген при этом в организме не вырабатывается», — отметил он.

Другие исследования комбинированных режимов

Недавно сообщали о публикации первых данных исследования Com-COV комбинированного применения вакцин от «AstraZeneca» и «BioNtech»/«Pfizer». По заключению исследователей, серия гетерологичных схем вакцинации связана с более частыми побочными эффектами, которые, однако, не приводили к госпитализации. Данные об иммуногенности 8 различных комбинаций, в которые включены также вакцины производства «Moderna» и «Novavax», будут опубликованы в июне.

Представлены также предварительные результаты проведенного в Испании клинического исследования CombivacS, в ходе которого участники в возрасте младше 60 лет, получившие первую и единственную дозу Vaxzevria («AstraZeneca»), были рандомизированы в соотношении 2:1 для получения вакцины Comirnaty от SARS-CoV-2 («BioNtech»/«Pfizer»); после первой дозы при этом должно было пройти минимум 8 нед.

Еще раньше, в феврале 2021 г., анонсировали проведение исследования комбинированного применения вакцин rAd26-S (компонента Гам-КОВИД-Вак или Спутник V) и AZD1222 (Оксфордской вакцины) в Азербайджане, однако с тех пор других сообщений о нем не поступало.

На ClinicalTrials.gov зарегистрировано одно исследование комбинации вакцин «AstraZeneca» и Sputnik V (NCT04684446). Неделю тому назад сообщили, что его материалы все еще дорабатывают совместно с этическим комитетом. «Это не означает, что исследование не было одобрено или запрещено. Комитет вынес определенные комментарии, которые нужно будет учесть», — сообщила агентству «Рейтер» Ирина Панарина, генеральный директор «AstraZeneca» в России и Евразии. Данное исследование собираются проводить, в том числе в Беларуси.

По материалам clinicaltrials.gov; www.cdc.gov; www.reuters.com; grls.rosminzdrav.ru; www.the-scientist.com

Опубликовано  03.06.2021

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