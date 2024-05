Спиронолактон в лечении акне

Внимание на статью* об использовании спиронолактона для лечения вульгарных угрей (угревой болезни, acne vulgaris) у женщин мы обратили вслед за авторами DAZ-online. Хотя эффект у взрослых женщин ранее был хорошо доказан в других исследованиях, мало что известно о его применении у подростков. В работе исследователей из клиники Мэйо (Mayo Clinic, США) описано применение препарата у девушек возрасте младше 21 года.

Ретроспективное исследование включило 80 педиатрических пациентов, средний возраст которых составил 19 лет (14–20 лет), из них у 64 (80%) отмечено уменьшение выраженности угревой сыпи после лечения спиронолактоном (средняя доза 100 мг/сут) с благоприятным профилем побочных эффектов. Ни у одной из молодых женщин не выявлено симптомов гиперкалиемии. Симптомы гипотензии отмечались редко.

Примерно у четверти пациентов (22,5%) ответ был полным; более чем у половины (58,8%) — полным или частичным с выраженностью более 50%. Начальный и максимальный ответы наблюдали в среднем через 3 и 5 мес соответственно. Пациенты получали лечение спиронолактоном в течение в среднем 7 мес (3–45 мес) с ограниченными побочными эффектами.

Почти все участницы (93,8%) ранее не реагировали на другие системные методы лечения (пероральные антибиотики, контрацептивы или изотретиноин). Некоторые пациенты получали лечение другими препаратами во время терапии спиронолактоном — препаратами для местного применения, пероральными антибиотиками и пероральными контрацептивами, а также их комбинациями. Так, 65% ответивших и 38% не ответивших на лечение спиронолактоном принимали пероральные контрацептивы. У пациентов, ответивших на терапию спиронолактоном, чаще отмечали циклозависимую клиническую картину и локализацию акне в нижней части лица.

У взрослых эффективнее?

По сравнению с ранее опубликованными результатами исследования взрослых женщин доля тех, кто полностью ответил на терапию при той же средней дозе, была намного ниже (22,5% против 66,1%). Уровень побочных эффектов также был ниже среди подростков, чем среди взрослых (3,8% против 10,4%). Это различие может быть объяснено несоблюдением режима терапии и меньшей продолжительностью лечения. В то время как взрослые принимали спиронолактон в среднем 13 мес, средняя продолжительность курса у подростков составляла всего 7 мес. Поскольку улучшение часто становится заметным только через несколько месяцев, исследователи подозревают, что пациенты прерывали терапию слишком рано.

Исследователи заключили, что пробный курс продолжительностью не менее 6 мес может быть альтернативой назначению пероральных антибиотиков и, таким образом, способствовать снижению риска развития микробной резистентности. Будущие проспективные исследования могут прояснить эффективность монотерапии спиронолактоном. Также следует более внимательно изучить, какие индивидуальные факторы влияют на реакцию и насколько подходит данная терапия для определенных подтипов акне.

*Roberts E.E., Nowsheen S., Davis D.M.R. et al. (2020). Use of spironolactone to treat acne in adolescent females. Pediatric Dermatology. doi:10.1111/pde.14391

По материалам pubmed.ncbi.nlm.nih.gov