Укусы насекомых, таких как комары, блохи, клещи и мухи не только доставляют дискомфорт. Насекомые могут переносить ряд серьезных заболеваний. Например, болезнь Лайма, вирус Западного Нила и вирус Зика распространяются через укусы комаров или клещей. В последнее время увеличивается число заболеваний, переносимых насекомыми, отчасти из-за последствий изменения климата.

Один из способов защитить вашего ребенка — использовать репелленты от насекомых. Необходимо выбрать средство от укусов насекомых, которое эффективно для предотвращения укусов насекомых, часто отмечаемых в вашем регионе.

Следуйте инструкциям на этикетке для правильного использования репеллента.

Большинство репеллентов не убивают насекомых, а отпугивают.

Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) рекомендуют применять средства от насекомых, зарегистрированные Агентством по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency).

Чаще всего эти средства содержат такие ингредиенты, как диэтилтолуамид (ДЭТА), пикаридин, масло лимонного эвкалипта.

Репелленты ДЭТА, по оценкам экспертов, являются безопасными и эффективными. Концентрация ДЭТА в продукте указывает, как долго продукт будет эффективен. Вы можете выбрать средство, содержащее самую низкую концентрацию, чтобы обеспечить защиту на время, которое вы планируете провести на улице. Например, 10% ДЭТА обеспечивает защиту примерно на 2 ч, а 30% ДЭТА защищает примерно на 5 ч. Повышение концентрации более 50% ДЭТА не способствует повышению длительности эффекта. Репелленты, содержащие ДЭТА, могут способствовать развитию кожной сыпи. Детям в возрасте младше 2 лет следует особенно осторожно наносить небольшое количество репеллента, содержащего ДЭТА.

Также для защиты от укусов комаров и клещей используются средства, содержащие пикаридин. Длительность эффекта зависит от концентрации действующего вещества. Ориентировочно, репелленты от насекомых, содержащие 5% пикаридина, могут защитить от комаров и клещей на 3–4 ч. Продукты с 20% пикаридина могут обеспечить защиту на период 8–12 ч.

Средства от насекомых, содержащие масло лимонного эвкалипта, не следует использовать для детей в возрасте младше 3 лет. Репелленты с концентрацией масла лимонного эвкалипта 8–10% защищают до 2 ч, а продукты, содержащие 30–40% масла лимонного эвкалипта, обеспечивают защиту в течение 6 ч. Концентрированное масло лимонного эвкалипта не тестировали на безопасность в качестве репеллента.

Как оптимально наносить репеллент на кожу ребенка?

Выбирайте продукты в виде стиков, лосьонов или спреев без давления. Прочтите этикетку и следуйте всем указаниям и мерам предосторожности.

Наносите репелленты только на наружную сторону одежды вашего ребенка и на открытые участки кожи, но не под одежду.

Используйте достаточное количество репеллента, чтобы покрыть одежду ребенка и открытые участки кожи. Использование большего количества не делает репеллент более эффективным.

Используйте аэрозольные репелленты на открытых площадках, чтобы не вдыхать их. Дети младшего возраста не должны наносить репелленты самостоятельно. Дети старшего возраста могут наносить репелленты самостоятельно под контролем взрослых.

После возвращения ребенка домой, следует вымыть его кожу с мылом и постирать одежду, чтобы удалить репелленты.

Храните репелленты в недоступном для детей месте, чтобы снизить риск непреднамеренного проглатывания.

Используйте москитную сетку поверх детских переносок или колясок в местах, где ваш ребенок может подвергаться укусам насекомых.

Не рекомендуется:

применять спреи в контейнерах под давлением, поскольку дети могут случайно вдохнуть такое средство или оно может попасть в глаза при распылении;

не наносите репеллент на кожу рук детей, поскольку они могут брать руки в рот, трогать губы и глаза;

не применяйте репеллентные свечи, если у вашего ребенка есть риск развития нарушений дыхания при вдыхании паров;

не распыляйте репелленты в форме спрея на лицо ребенка. Вместо этого сначала распылите немного средства на руки, а затем протрите ими лицо ребенка;

избегайте попадания репеллента в глаза и рот;

не наносите средство от насекомых на порезы, раны или поврежденную кожу.

Также в состав репеллента могут входить эфирные масла цитронелла, герани, мяты перечной и соевое масло. Они считаются безопасными, но их эффективность не одобрена Агентством по охране окружающей среды. Большинство из этих средств отпугивают насекомых лишь на короткое время. Также некоторые натуральные репелленты могут вызвать раздражение кожи.

Эксперты рекомендуют применять натуральные репелленты только если нет опасений получить серьезное заболевание, переносимое насекомыми.

Если в вашем регионе наблюдаются случаи болезни Лайма, используйте ДЭТА или пикаридин.

Что делать, если у ребенка возможна аллергическая реакция на средство от насекомых?

Если вы подозреваете, что у вашего ребенка развилась аллергическая реакция на средство от насекомых, например сыпь, прекратите применение репеллента и промойте кожу ребенка водой с мылом. Обратитесь к педиатру или за неотложной медицинской помощью. Возьмите с собой упаковку с репеллентом на прием к педиатру.

Проконсультируйтесь с педиатром вашего ребенка, если у вас есть какие-либо вопросы о защите вашего ребенка от укусов насекомых.

По материалам www.medicalxpress.com