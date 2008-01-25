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Новости медицины и фармацииСоветы эксперта-кардиолога для здоровья сердца

Советы эксперта-кардиолога для здоровья сердца

Опубликовано  26.10.2023

Кардиолог клиники Мэйо (Mayo Clinic), доктор Франсиско Лопес-Хименес (Francisco Lopez-Jimenez), объясняет, что независимо от того, насколько сложной может показаться профилактика, она намного лучше, чем лечение болезней сердца.

Доктор рассказал, что профилактику можно начать с малого, сосредоточив внимание на простых вещах, таких как диета и физические упражнения. Так, по его мнению, необходимо стараться понемногу переходить на здоровое питание, двигаться в течение дня, избегая слишком долгого сидения. Позитивный настрой также может существенно повлиять на ваше физическое благополучие. Например, ученый рекомендует наслаждаться прогулкой вместе с другом. Доктор Ф. Лопес-Хименес рассказал, что необходимо ежедневно находить для себя цель и дарить любовь каждый день, потому что это некоторые из эмоциональных вещей, которые также влияют на сердце.

И наконец, доктор отметил, что если вам прописали препараты от повышенного артериального давления или высокого уровня холестерина, следуйте указаниям врача. Доктор Ф. Лопес-Хименес рекомендует регулярно принимать рекомендованные лечащим врачом лекарственные средства, контролировать уровень артериального давления и холестерина в плазме крови.

Также доктор дал рекомендации по рациону питания, полезному для сердечно-сосудистой системы:

  • ешьте больше овощей и фруктов, чтобы получить витамины, минералы и микронутриенты, необходимые для здоровья сердца;
  • выбирайте цельнозерновые продукты, содержащие клетчатку и питательные вещества;
  • выбирайте полезные жиры, например мононенасыщенные и полиненасыщенные;
  • выбирайте нежирные белковые продукты, включая нежирное мясо, птицу, рыбу и бобовые;
  • уменьшите потребление соли, чтобы снизить артериальное давление;
  • контролируйте размер порций, чтобы нормализовать потребление калорий;
  • составляйте ежедневное меню и обязательно включайте в него овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные белки и полезные жиры;
  • наслаждайтесь случайными угощениями в умеренном количестве, не нарушая при этом свой план здорового питания.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубликовано  26.10.2023

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