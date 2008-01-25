Советы эксперта-кардиолога для здоровья сердца

Кардиолог клиники Мэйо (Mayo Clinic), доктор Франсиско Лопес-Хименес (Francisco Lopez-Jimenez), объясняет, что независимо от того, насколько сложной может показаться профилактика, она намного лучше, чем лечение болезней сердца.

Доктор рассказал, что профилактику можно начать с малого, сосредоточив внимание на простых вещах, таких как диета и физические упражнения. Так, по его мнению, необходимо стараться понемногу переходить на здоровое питание, двигаться в течение дня, избегая слишком долгого сидения. Позитивный настрой также может существенно повлиять на ваше физическое благополучие. Например, ученый рекомендует наслаждаться прогулкой вместе с другом. Доктор Ф. Лопес-Хименес рассказал, что необходимо ежедневно находить для себя цель и дарить любовь каждый день, потому что это некоторые из эмоциональных вещей, которые также влияют на сердце.

И наконец, доктор отметил, что если вам прописали препараты от повышенного артериального давления или высокого уровня холестерина, следуйте указаниям врача. Доктор Ф. Лопес-Хименес рекомендует регулярно принимать рекомендованные лечащим врачом лекарственные средства, контролировать уровень артериального давления и холестерина в плазме крови.

Также доктор дал рекомендации по рациону питания, полезному для сердечно-сосудистой системы:

ешьте больше овощей и фруктов, чтобы получить витамины, минералы и микронутриенты, необходимые для здоровья сердца;

выбирайте цельнозерновые продукты, содержащие клетчатку и питательные вещества;

выбирайте полезные жиры, например мононенасыщенные и полиненасыщенные;

выбирайте нежирные белковые продукты, включая нежирное мясо, птицу, рыбу и бобовые;

уменьшите потребление соли, чтобы снизить артериальное давление;

контролируйте размер порций, чтобы нормализовать потребление калорий;

составляйте ежедневное меню и обязательно включайте в него овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные белки и полезные жиры;

наслаждайтесь случайными угощениями в умеренном количестве, не нарушая при этом свой план здорового питания.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org