Сохраните свое зрение: что нужно знать о глаукоме?

Глаукома — прогрессирующее заболевание, ведущее к повреждению зрительного нерва, которое может привести к потере зрения. Это вторая по значимости причина слепоты в США и основная причина необратимой слепоты во всем мире.

По оценкам экспертов, к 2040 г. глаукому будут диагностировать у 111,8 млн человек во всем мире.

Что такое глаукома и почему она возникает?

Глаукоматозное поражение представляет собой гибель клеток зрительного нерва, что приводит к характерным изменениям в головке зрительного нерва с сопутствующим повреждением полей зрения. Глаукому невозможно вылечить, но ее можно контролировать и стабилизировать при правильном лечении.

Первичная открытоугольная глаукома — наиболее часто диагностированная форма глаукомы. Факторами риска ее развития являются семейный анамнез, африканское происхождение, другие заболевания глаз (включая диабетическое поражение и воспалительные процессы), перенесенные травмы глаз и повышенное внутриглазное давление.

В каком возрасте следует проходить скрининг на развитие глаукомы и каковы некоторые факторы риска?

Аномально высокое глазное давление — наиболее важный фактор риска развития глаукомы, поскольку оно является единственной поддающейся изменению и эффективной мишенью терапии глаукомы. Важно, что некоторые формы глаукомы развиваются даже при нормальном внутриглазном давлении. Риск повышения внутриглазного давления возрастает с возрастом.

Раннее выявление и вмешательство могут помочь предотвратить потерю зрения из-за глаукомы. Однако большинство пациентов не знают, что у них есть это заболевание, поскольку на ранних стадиях глаукома обычно имеет бессимптомное течение.

Регулярный осмотр глаз может выявить риск развития глаукомы и ранние признаки заболевания. Во время осмотра глаз глаукомное повреждение зрительного нерва можно оценить путем клинического обследования головки зрительного нерва и проверки внутриглазного давления.

Риск аномально высокого внутриглазного давления как наиболее важного фактора риска развития глаукомы повышается с возрастом. Скрининг на глаукому рекомендуется начинать с возраста 40 лет и продолжать после этого с интервалами, рекомендованными окулистом (обычно каждые 2–4 года).

Каковы ранние симптомы глаукомы? Иногда пациенты отмечают постепенное затемнение или ослабление зрения. У некоторых пациентов с острой глаукомой развиваются интенсивная боль в глазах и быстрые изменения зрения.

Какие существуют методы лечения глаукомы?

Лечение глаукомы заключается в снижении внутриглазного давления с помощью лекарственных средств, лазерной коррекции или хирургического вмешательства. Большинству пациентов с глаукомой можно стабилизировать внутриглазное давление и приостановить прогрессирование заболевания с помощью рецептурных глазных капель или амбулаторного лазерного лечения. Реже при глаукоме может потребоваться хирургическое вмешательство.

Пациентам с глаукомой даже при стабилизации внутриглазного давления важно продолжать регулярные осмотры у окулиста.

По материалам www.medicalxpress.com