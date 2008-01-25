Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииСохраните свое зрение: что нужно знать о глаукоме?

Сохраните свое зрение: что нужно знать о глаукоме?

Опубликовано  06.02.2024

Глаукома — прогрессирующее заболевание, ведущее к повреждению зрительного нерва, которое может привести к потере зрения. Это вторая по значимости причина слепоты в США и основная причина необратимой слепоты во всем мире.

По оценкам экспертов, к 2040 г. глаукому будут диагностировать у 111,8 млн человек во всем мире.

Что такое глаукома и почему она возникает?

Глаукоматозное поражение представляет собой гибель клеток зрительного нерва, что приводит к характерным изменениям в головке зрительного нерва с сопутствующим повреждением полей зрения. Глаукому невозможно вылечить, но ее можно контролировать и стабилизировать при правильном лечении.

Первичная открытоугольная глаукома — наиболее часто диагностированная форма глаукомы. Факторами риска ее развития являются семейный анамнез, африканское происхождение, другие заболевания глаз (включая диабетическое поражение и воспалительные процессы), перенесенные травмы глаз и повышенное внутриглазное давление.

В каком возрасте следует проходить скрининг на развитие глаукомы и каковы некоторые факторы риска?

Аномально высокое глазное давление — наиболее важный фактор риска развития глаукомы, поскольку оно является единственной поддающейся изменению и эффективной мишенью терапии глаукомы. Важно, что некоторые формы глаукомы развиваются даже при нормальном внутриглазном давлении. Риск повышения внутриглазного давления возрастает с возрастом.

Раннее выявление и вмешательство могут помочь предотвратить потерю зрения из-за глаукомы. Однако большинство пациентов не знают, что у них есть это заболевание, поскольку на ранних стадиях глаукома обычно имеет бессимптомное течение.

Регулярный осмотр глаз может выявить риск развития глаукомы и ранние признаки заболевания. Во время осмотра глаз глаукомное повреждение зрительного нерва можно оценить путем клинического обследования головки зрительного нерва и проверки внутриглазного давления.

Риск аномально высокого внутриглазного давления как наиболее важного фактора риска развития глаукомы повышается с возрастом. Скрининг на глаукому рекомендуется начинать с возраста 40 лет и продолжать после этого с интервалами, рекомендованными окулистом (обычно каждые 2–4 года).

Каковы ранние симптомы глаукомы? Иногда пациенты отмечают постепенное затемнение или ослабление зрения. У некоторых пациентов с острой глаукомой развиваются интенсивная боль в глазах и быстрые изменения зрения.

Какие существуют методы лечения глаукомы?

Лечение глаукомы заключается в снижении внутриглазного давления с помощью лекарственных средств, лазерной коррекции или хирургического вмешательства. Большинству пациентов с глаукомой можно стабилизировать внутриглазное давление и приостановить прогрессирование заболевания с помощью рецептурных глазных капель или амбулаторного лазерного лечения. Реже при глаукоме может потребоваться хирургическое вмешательство.

Пациентам с глаукомой даже при стабилизации внутриглазного давления важно продолжать регулярные осмотры у окулиста.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  06.02.2024

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости