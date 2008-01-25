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Новости медицины и фармацииСохранить зрение: дегенерация макулы — не приговор? 

Сохранить зрение: дегенерация макулы — не приговор? 

Опубликовано  08.02.2024

Возрастная дегенерация желтого пятна (макулы) может привести к потере зрения у лиц пожилого возраста. В то же время, эксперты-офтальмологи отмечают, что новые методы лечения дают надежду на сохранение зрения в пожилом и старческом возрасте.

По данным Американского общества специалистов по сетчатке (American Society of Retina Specialists — ASRS), эти передовые методы лечения эффективны как при сухом, так и при влажном типе возрастной дегенерации желтого пятна.

По оценкам экспертов, у 11 млн человек в США отмечается возрастная дегенерация желтого пятна. При этом у 85% из них диагностирована сухая форма, а у 15% — влажная.

Президент Фонда ASRS доктор Джуди Ким (Judy Kim) сообщила, что на сегодня благодаря ранней диагностике и лечению появилась возможность сохранения зрения у пациентов с дегенерацией желтого пятна.

Макула, или желтое пятно — это круглая область в центре сетчатки, которая представляет собой слой светочувствительных клеток в задней части глазного яблока, формирующих центральное зрение.

По данным Американской академии офтальмологии (American Academy of Ophthalmology), пациенты с возрастной дегенерацией желтого пятна постепенно начинают терять центральное зрение. Они не могут видеть мелкие детали ни вблизи, ни вдалеке, но их периферическое зрение остается нормальным.

По оценкам экспертов, у большинства пациентов ранняя или промежуточная сухая возрастная дегенерация макулы может оставаться стабильной на протяжении всей жизни или медленно ухудшать зрение человека. Так, например, пациенты с промежуточной сухой возрастной дегенерацией желтого пятна могут испытывать трудности с чтением при тусклом свете или отмечать нарушения центрального зрения при переходе от света к темноте. Пациенты также могут заметить снижение интенсивности или яркости цветов или определить, что прямые линии становятся волнистыми и искажаются.

Развитая стадия сухой возрастной дегенерации желтого пятна называется географической атрофией. Эксперты ASRS отметили, что при географической атрофии характерны заметное искажение прямых линий, постепенная потеря центрального зрения или появление темных и размытых областей в центре зрения.

По мнению экспертов ASRS, никакое современное лечение не может предотвратить потерю зрения у пациентов с географической атрофией, но 2 препарата, недавно одобренные Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug AdministrationFDA), замедляют ее прогрессирование. Оба препарата представляют собой глазные инъекции, которые проводят пациентам каждые 1–2 мес.

Кроме того, пациентам с возрастной дегенерацией желтого пятна рекомендуют принимать диетические добавки, содержащие аскорбиновую кислоту, токоферол, лютеин, зеаксантин, цинк и медь.

По данным ASRS, влажная форма развивается, когда под макулой появляются аномальные кровеносные сосуды. Это заболевание может привести к быстрой и серьезной потере зрения в одном или обоих глазах.

По оценкам экспертов ASRS, лечение влажной формы возрастной дегенерации сетчатки в корне изменилось благодаря открытию фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), сигнального белка, который стимулирует рост новых кровеносных сосудов. Влажную форму невозможно вылечить, но ее прогрессирование можно остановить с помощью глазных инъекций анти-VEGF, которые блокируют действие этого сигнального белка.

Эксперты ASRS рекомендует лицам с потерей зрения обращаться к специалистам-офтальмологам, прошедшим повышение квалификации и специализирующимся на сетчатке глаза.

По данным ASRS, основным фактором риска дегенерации желтого пятна является пожилой и старческий возраст. Генетические факторы также играют важную роль в развитии этого заболевания. Другие факторы риска включают:

  • курение;
  • ожирение;
  • повышенное артериальное давление;
  • плохо контролируемый сахарный диабет;
  • чрезмерное пребывание на солнце;
  • недостаточное количество фруктов и овощей в рационе.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  08.02.2024

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