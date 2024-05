Математический анализ*, выполненный исследователями Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology), показывает, что предотвращение больших скоплений людей может значительно снизить уровень заражения COVID-19, а сами события сверхраспространения оказывают гораздо большее влияние, чем ожидалось. Исследователи определили суперраспространителей как людей, которые передали вирус более чем 6 другим людям. Используя это определение, они идентифицировали 45 событий сверхраспространения во время текущей пандемии SARS-CoV-2 и 15 дополнительных — вспышки SARS-CoV в 2003 г., все они задокументированы в статьях научных журналов. Во время большинства этих событий было инфицировано от 10 до 55 человек, но в 2 из них заразились более 100 человек. Изучив около 60 случаев сверхраспространения авторы заключили, что случаи, когда один человек заражает более 6 других людей, отмечают гораздо чаще, чем можно было бы ожидать, если бы диапазон частоты передачи соответствовал статистическому распределению, обычно используемому в эпидемиологии.

«События сверхраспространения, вероятно, более важны, чем большинство из нас изначально предполагало. Несмотря на то, что они являются экстремальными явлениями, они вероятны и, следовательно, происходят с большей частотой, чем предполагалось. Если мы сможем контролировать явления сверхраспространения, у нас будет гораздо больше шансов взять эту пандемию под контроль», — отметил Джеймс Коллинз (James Collins), профессор из Института медицинской инженерии и науки (Institute for Medical Engineering and Science — IMES) Массачусетского технологического института, ведущий автор данного исследования.

По материалам news.mit.edu; pnas.org; рисунок:

Вероятные случаи тяжелого острого респираторного синдрома (SARS)

в цепочке из 77 случаев в Пекине, 2003 г. (nc.cdc.gov)

* Wong F., Collins J.J. Evidence that coronavirus superspreading is fat-tailed. Proceedings of the National Academy of Sciences Nov 2020, 117 (47): 29416-29418; DOI: 10.1073/pnas.2018490117.