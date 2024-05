Немецкий центр исследования рака (Deutschen Krebsforschungszentrum — DKFZ) проинформировал о своем недавно опубликованном заключении на основании метаанализов трех крупных клинических исследований (Haykal T. et al., 2019; Keum N. et al., 2019; Zhang X., Niu W., 2019), в которых изучали поступление витамина D и его связь с показателями смертности вследствие онкопатологии (Niedermaier T. et al., 2021). Эксперты DKFZ экстраполировали эти результаты на ситуацию в Германии и подсчитали: если бы все немцы в возрасте старше 50 лет получали витамин D, можно было бы избежать до 30 тыс. случаев смерти от онкологических заболеваний в год при одновременной экономии средств.

Так, количество предотвратимых случаев смерти от рака было оценено путем умножения числа смертей от онкологических заболеваний в возрасте старше 50 лет на расчетное пропорциональное снижение смертности от рака, полученное при добавлении в рацион витамина D, согласно результатам метаанализов (13%). Сэкономленные расходы были оценены путем умножения этого показателя на предполагаемые затраты на лечение рака в конце жизни (40 тыс. евро). Годовые затраты на витамин D оценивались в 25 евро на человека в возрасте старше 50 лет.

В основном анализе добавление витамина D, по оценкам, предотвращало почти 30 тыс. случаев смерти от рака в год при примерных затратах в 900 млн евро и экономии 1,154 млрд евро, что предполагает чистую экономию в 254 млн евро. Полученные результаты подтверждают продвижение употребления витамина D среди лиц пожилого возраста в качестве экономичного подхода для существенного снижения смертности от рака, заключили исследователи.

Они также отметили, что, с экономической точки зрения, обеспечение дополнительного поступления витамина D у пациентов с онкопатологией более оправданно, чем распространение данной практики на все население. И хотя непосредственные доказательства из рандомизированных клинических исследований для целевого приема добавок витамина D после установления диагноза злокачественного новообразования очень скудны, эпидемиологические исследования, показывающие значительно более высокую смертность среди онкологических больных с дефицитом витамина D, подтверждают предположения о том, что добавление витамина D может быть особенно полезным для этой группы. Прием витамина D не должен заменять определенные варианты лечения, но может помочь повысить его эффективность за счет различных биологических механизмов, включая связывание свободных радикалов, стимулирование противораковых эффектов стволовых клеток, ингибирование роста и пролиферации и индукцию апоптоза.

Медиана суточных доз витамина D в исследованиях варьировала от 400 до 2000 МЕ/сут, при этом более высокие дозы, как правило, вызывали более выраженный эффект. Для основного анализа исследователи выбрали 1000 МЕ в сутки, что устранило бы риск передозировки. Рассмотрены также дозы 400–2000 МЕ. Необходимы дальнейшие исследования для определения оптимального суточного потребления витамина D.

Использованная литература

По материалам dkfz.de; pubmed.ncbi.nlm.nih.gov; febs.onlinelibrary.wiley.com