Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииСклеродермия: возможно ли излечить фиброз?

Склеродермия: возможно ли излечить фиброз?

Опубликовано  05.10.2022

Склеродермия — системное заболевание соединительной ткани, которое приводит к фиброзированию или рубцеванию кожи и тканей внутренних органов. При этом накапливается избыточное количество коллагена в межклеточном пространстве. Ранее в исследованиях была показана патогенетическая роль повышенного уровня профибротических белков у пациентов со склеродермией.

Исследовательская группа из Медицинского университета Южной Каролины (Medical University of South Carolina) изучила уровни антифибротического белка катепсина L у пациентов со склеродермией.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Rheumatology».

Так, в исследовании было показано, что у лиц со склеродермией отмечали сниженный уровень антифибротического белка катепсина L. Также имеющийся катепсин L находился в неактивном состоянии и не выполнял антифибротической функции.

Исследование проводили под руководством Кэрол Фегали-Боствик (Carol Feghali-Bostwick), доктора философии, доктора медицинских наук кафедры исследований склеродермии имени Китти Траск Холт (Kitty Trask Holt Endowed Chair for Scleroderma Research), и Джо Муавада (Joe Mouawad), стипендиата Национального фонда склеродермии (National Scleroderma Foundation).

Д. Муавад объяснил, что в большинстве исследований изучали факторы, обусловливающие развитие фиброза. В этом же исследовании был изучен белок, который потенциально может способствовать регрессу фиброза. Так, к развитию фиброза приводит нарушение физиологического баланса между профибротическими и антифибротическими факторами.

Д. Муавад рассказал, что основной причиной летальных исходов у пациентов со склеродермией является фиброз легких. Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) одобрило новые препараты для лечения больных с фиброзом легких при склеродермии. Эти лекарственные средства способствуют замедлению прогрессирования фиброза. Однако на сегодня не существует лекарств, вызывающих регресс фибротических изменений.

В более ранних исследованиях К. Фегали-Боствик идентифицировала другой антифибротический белок, эндостатин. Однако у больных со склеродермией его уровень был недостаточным.

В дальнейшем исследователи выявили, что для высвобождения эндостатина необходим катепсин L. Так, уровни антифибротических белков исследовали в клетках легких пациентов со склеродермией и культуре тканей. Исследователи выявили, что в легких лиц со склеродермией содержание катепсина L было меньше, чем в легких здорового человека. Также было отмечено снижение уровня катепсина L в фибробластах.

Таким образом потенциально восстановление уровня и активации катепсина L может способствовать регрессированию фиброза легких у больных склеродермией. Необходимы дальнейшие исследования для определения терапевтических путей повышения экспрессии катепсина L.

К. Фегали-Боствик объяснила, что смещение баланса в сторону повышения уровня антифибротических белков, таких как катепсин L и эндостатин, и снижения уровня профибротических белков потенциально позволит увеличить продолжительность жизни больных склеродермией.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  05.10.2022

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости