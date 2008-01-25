Синдром удлиненного интервала Q−T: новые перспективы лечения

При синдроме удлиненного интервала Q−T нарушены процессы реполяризации в миокарде. Это опасно прежде всего высоким риском развития аритмий, в том числе тахикардии по типу «пируэт». При данном синдроме значительно повышается риск внезапной сердечной смерти по сравнению с популяцией в целом.

В недавнем исследовании, проведенном на стволовых клетках пациентов с синдромом удлиненного интервала Q−T, было показано, что безрецептурный противокашлевой препарат потенциально может найти применение в терапии при данном синдроме.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Cardiovas Research».

Доктор Масаюки Ядзава (Masayuki Yazawa), доцент кафедры реабилитации и регенеративной медицины Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета (Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons), применил технологию со стволовыми клетками, из которых были выращены клетки миокарда человека.

Еще несколько лет назад М. Ядзава отметил в своих лабораторных исследованиях, что при ингибировании определенного фермента в клетках миокарда восстанавливается нормальный сердечный ритм. Но препараты, применяемые для ингибирования этого фермента, также оказывали серьезные побочные эффекты, например были гепатотоксичными.

М. Ядзава рассказал, что было решено начать поиск альтернативных препаратов.

Команда исследователей под руководством М. Ядзавы изучила опубликованные результаты исследований и установила, что фермент можно ингибировать с помощью внутриклеточной молекулы-посредника, называемой SIGMAR1 (сигма-неопиоидный рецептор-1). В дальнейшем они выяснили, что декстрометорфан, средство от кашля, воздействует на SIGMAR1.

В исследовании показано, что декстрометорфан эффективен для нормализации сердечного ритма как при синдроме Тимоти (генетическое заболевание, одним из проявлений которого является синдром удлиненного интервала Q–T), так и при других формах синдрома удлиненного интервала Q–T.

М. Ядзава предупреждает, что преждевременно применять декстрометорфан для лечения пациентов с удлиненным интервалом Q–T: у препарата короткий период полувыведения, что означает необходимость частого применения, также неизвестно, какие побочные эффекты будут развиваться при применении в дозах, эффективных для коррекции сердечного ритма. Однако М. Ядзава считает, что полученные результаты очень важны. Они демонстрируют, что препараты, нацеленные на SIGMAR1, могут быть эффективными в лечении пациентов с синдромом удлиненного интервала Q–T.

Эммануэль Пассеге (Emmanuelle Passegué), доктор философии, профессор генетики и развития, директор Колумбийской инициативы стволовых клеток (Columbia Stem Cell Initiative), считает, что исследование является прекрасным примером применения репрограммированных стволовых клеток, полученных от пациентов (или индуцированных плюрипотентных стволовых клеток), для исследования новых методов терапии при тяжелых и ранее считавшихся неизлечимыми заболеваниях.

По материалам www.medicalxpress.com