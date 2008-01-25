Синдром пост-COVID: ответы специалистов на ваши вопросы

Синдром пост-COVID (лонг-COVID, затяжной или длительный COVID) — состояние, при котором симптомы, проявляющиеся после выздоровления от инфекции SARS-CoV-2, сохраняются в течение недель, месяцев или даже лет, на сегодня до конца не изучен.

Симптомы синдрома пост-COVID включают:

хроническую боль;

ощущение тумана в голове;

одышку;

боль в груди;

повышенную утомляемость.

Симптомы при этом могут иметь высокую изнуряющую интенсивность.

Однако с помощью объективных методов обследования (рентгенологических, ультразвуковых) не всегда удается выявить структурные изменения.

Важно, что синдром пост-COVID может развиваться даже у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме.

Как же лечить синдром пост-COVID?

Невролог Линдси Макалпайн (Lindsay McAlpine), доктор медицинских наук, директор Йельской клиники нейроковидных заболеваний (Yale NeuroCovid Clinic), специалист медицинского центра Йельского университета Yale Medicine, США, отметила, что не существует единого препарата или терапевтической стратегии, эффективных у всех пациентов с синдромом пост-COVID. Так, пациентам с синдромом пост-COVID требуется индивидуализированная терапия.

Весной 2023 г. открылся Многопрофильный центр лечения COVID-19 Йельского университета в Нью-Хейвене (Yale New Haven Long COVID Multidisciplinary Care Center). Руководитель центра — терапевт Лиза Сандерс (Lisa Sanders), доктор медицины.

В центре разработана новая централизованная мультидисциплинарная программа терапии пациентов с синдромом пост-COVID. В разработке терапевтических программ принимают участие кардиологи, неврологи, пульмонологи, ревматологи и другие специалисты. Кроме того, в терапевтическую программу включены физиотерапия и услуги социального работника, поскольку синдром пост-COVID может оказывать негативное влияние на межличностные отношения, финансовое положение, работу и качество жизни.

Что такое синдром пост-COVID?

Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization) определяет синдром пост-COVID или long-COVID как продолжение или развитие новых симптомов через 3 мес после первоначального развития коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и длительность симптомов не менее 2 мес без другого объяснения.

Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) добавляют, что синдром пост-COVID включает широкий спектр проблем со здоровьем, при этом симптомы могут персистировать на протяжении недель, месяцев и даже лет. Возможно поражение различных органов и систем органов, включая сердце, легкие, почки, кожу и головной мозг.

Каждый пациент индивидуален. В ряде случаев синдром пост-COVID развивается у лиц, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме. Иногда синдром пост-COVID выявляют у пациентов, у которых коронавирусная инфекция не была подтверждена тестом методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Акико Ивасаки (Akiko Iwasaki), доктор философии, иммунобиолог Йельской школы медицины (Yale School of Medicine), руководит многочисленными исследованиями патобиологии длительного COVID. По словам А. Ивасаки, исследования показали, что длительный COVID не является единым заболеванием. Он подчеркнул, что на сегодня выдвинуто 4 гипотезы, объясняющие развитие и прогрессирование синдрома пост-COVID:

после перенесенной инфекции COVID-19 вирус или его остатки вызывают хроническое воспаление и продолжающиеся симптомы. При этом развивается аутоиммунный процесс с участием В- и Т-клеток;

латентные (или дремлющие) вирусы внутри человека реактивируются после перенесенной коронавирусной инфекции (каждый человек является носителем нескольких бездействующих вирусов, а при определенных обстоятельствах они могут реактивироваться);

хронические изменения развиваются после острой фазы воспалительной реакции (инфекции SARS-CoV-2). При этом воспалительный процесс в одном органе или ткани обусловливает развитие воспаления в других органах или тканях;

вероятно, эти изменения возникают последовательно: персистенция вируса приводит к реактивации других вирусов и развитию хронического воспалительного процесса;

возможно, у некоторых пациентов в развитии симптомов принимает участие только один механизм, в то время как у других — все вышеуказанные механизмы.

На сегодня частота развития синдрома пост-COVID несколько снизилась. Так, по данным Бюро переписи населения (Census Bureau) и Национального центра статистики здравоохранения (National Center for Health Statistics) США, в июне 2022 г. синдром пост-COVID выявлен у 19% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, при этом в январе 2023 г. развитие синдрома пост-COVID наблюдалось у 11% пациентов, перенесших COVID-19.

В одном исследовании показано, что, вероятно, синдром пост-COVID отмечается у около 65 млн человек во всем мире. В то же время, по мнению некоторых экспертов, синдрому пост-COVID-19 подвержено намного большее количество человек.

По данным CDC, риск развития синдрома лонг-COVID повышен у пациентов:

перенесших тяжелое течение COVID-19: госпитализированных в инфекционное отделение или отделение интенсивной терапии;

с хроническими заболеваниями (например с сахарным диабетом II типа);

с мультисистемным воспалительным синдромом;

не вакцинированных от инфекции SARS-CoV-2.

В недавнем исследовании, результаты которого опубликованы в журнале «Health Affairs», показано, что риск развития синдрома пост-COVID выше у лиц пожилого возраста и женщин.

К какому специалисту следует обратиться при подозрении на развитие синдрома пост-COVID?

Это зависит от симптомов. На сегодня не разработано лекарственное средство от синдрома пост-COVID. Лечение данного состояния симптоматическое. В международном исследовании, результаты которого опубликованы в 2021 г. в издании «EclinicalMedicine», описано около 200 симптомов синдрома пост-COVID.

Пульмонолог: к пульмонологу следует обратиться при наличии нарушений дыхания. Один из методов лечения в данном случае — ингаляционная терапия. Некоторым пациентам может быть показана лечебная физическая культура. При этом следует учитывать, что упражнения для наращивания мышечной массы и физической силы могут усугублять тяжесть симптомов у больных с синдромом пост-COVID. У пациентов с синдромом пост-COVID-19 и симптомами бронхиальной астмы могут применяться биологические методы терапии.

Неврологи: при синдроме пост-COVID развиваются различные неврологические симптомы. Линдси Макалпайн отметила, что у пациентов могут развиваться головная боль, в том числе мигрень (либо при существующей мигрени может повышаться интенсивность/частота приступов), нейропатии (заболевания периферических нервов, проявляются ощущением онемения или слабости). Но самые распространенные неврологические симптомы, по мнению Л. Макалпайн, — это когнитивные нарушения, включая нарушения внимания, памяти, а также нарушения речи и исполнительных функций. Она отметила, что пациент может жаловаться на то, что не может подобрать слова, теряет ход собственных мыслей, испытывает необходимость записывать предстоящие задачи, не может больше работать в режиме многозадачности.

Гастроэнтерологи: у пациентов с синдромом пост-COVID возможны такие симптомы, как вздутие живота, запор, диарея, рвота и другие нарушения пищеварения. В недавнем исследовании, результаты которого опубликованы в журнале «Nature Communications», показано, что у лиц, перенесших COVID-19, через год после инфицирования наличие симптомов нарушений пищеварения выявляли значительно чаще, чем у лиц, не переносивших коронавирусной инфекции. В исследовании проанализированы данные около 150 000 человек, перенесших инфекцию SARS-CoV-2, и 5,6 млн человек, которые не были инфицированы коронавирусом. Наиболее часто у пациентов с синдромом пост-COVID диагностировали гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и язвенную болезнь.

Кардиологи: симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы выявляют у 5–10% пациентов с синдромом пост-COVID. Кардиолог медицинского центра Йельского университета Yale Medicine Эрика Спатц (Erica Spatz) сообщила, что COVID-19 может привести к развитию миокардита, тромбозов, кардиомиопатии и аритмии. При синдроме пост-COVID у пациентов могут отмечать такие симптомы, как боль в груди, учащенное сердцебиение или непереносимость физической нагрузки, головокружение. Кроме того, возможно развитие синдрома постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ), ортостатического коллапса (потеря сознания при перемене положения тела). Другой потенциальной проблемой является колебание частоты сердечных сокращений от тахикардии (учащенный сердечный ритм) до брадикардии (замедленный сердечный ритм). Боль в области сердца может быть связана с развитием эндотелиальной дисфункции при отсутствии атеросклеротических поражений коронарных сосудов.

У ряда пациентов симптомы трудно дифференцировать. Так, например, Л Макалпайн отметила, что у ряда пациентов наблюдается постнагрузочное недомогание — своего рода «энергетический сбой», нарушение энергетического обмена. При этом пациенты отмечают усталость, туман в голове, мышечную боль после тренировок и легких физических нагрузок. При этом выраженность симптомов может быть тяжелой, а усталость и боль в мышцах у ряда больных развиваются уже после 10 мин пешей прогулки. Постнагрузочное недомогание может вести к развитию тревоги и депрессии, дезориентации. В ряде случаев в терапии таких пациентов эффективна когнитивно-поведенческая терапия в комплексе с медикаментозным лечением.

Нарушения сна — при этом восстановление полноценного сна важно для поддержания нормальных когнитивных функций, в лечении головной боли и других патологических состояний. Также зачастую выявляют синдром обструктивного апноэ во сне — однако неясно, связано ли его развитие с перенесенным COVID-19 или предшествовало заболеванию.

Как диагностировать синдром пост-COVID?

Не существует лабораторного теста для подтверждения диагноза длительного COVID. При этом у пациентов с выраженными симптомами могут не выявлять отклонений при проведении стандартных методов обследования (анализы крови, рентген грудной клетки, электрокардиограмма). Диагностика синдрома пост-COVID включает детальный сбор анамнеза и осмотр врача. Важно, что синдром пост-COVID может отмечаться у пациентов без документального подтверждения перенесенной коронавирусной инфекции. Пульмонолог Yale Medicine Дэнис Латчмансингх (Denyse Lutchmansingh), ассоциированный директор Винчестерского центра заболеваний легких (Winchester Center for Lung Disease), подчеркнул, что краеугольным камнем диагностики синдрома пост-COVID является исключение других патологических состояний и заболеваний.

Эффективен ли ритонавир в терапии синдрома пост-COVID?

На сегодня недостаточно данных, подтверждающих эффективность применения ритонавира, препарата для лечения COVID-19, в терапии синдрома пост-COVID. На сегодня ведутся исследования для определения эффективности этого препарата, а также категорий пациентов, у которых может быть эффективен ритонавир.

Является ли вакцинация профилактикой синдрома пост-COVID?

На сегодня не выяснено, способствует ли вакцинация профилактике развития синдрома пост-COVID. Ведутся дальнейшие исследования.

Излечим ли синдром пост-COVID?

В недавнем исследовании, результаты которого опубликованы в журнале «BMJ», показано, что в большинстве случаев у пациентов, перенесших легкое течение коронавирусной инфекции, симптомы затяжного COVID разрешаются на протяжении года.

Эксперты Yale Medicine подчеркнули, что синдром пост-COVID — это реальное патологическое состояние, при котором требуется медицинская помощь.

По материалам www.medicalxpress.com