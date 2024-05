Синдром поликистозных яичников: симптомы и лечение

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) представляет собой сложное гормональное расстройство, которое может иметь серьезные последствия для здоровья и жизни женщины.

СПКЯ характеризуется гиперпродукцией андрогенов и может влиять на различные аспекты репродуктивного здоровья и общего самочувствия.

Что же такое СПКЯ?

Доктор Мети Комкорнруча (Metee Comkornruecha), специалист по подростковой медицине из детской больницы Никлауса (Nicklaus Children’s Hospital), США, подчеркнула, что СПКЯ является распространенным заболеванием, вызывающим нарушения менструального цикла. Кроме того, гормональный дисбаланс приводит к развитию кист в яичниках, гирсутизма (повышенного оволосения), акне.

Эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) отмечают, что у женщин любой расы и этнической принадлежности может развиться СПКЯ.

СПКЯ может быть выявлен при появлении у женщин проблем в период беременности. В то же время проявление симптомов СПКЯ возможно вскоре после начала менструации у девочек в возрасте 11–12 лет. Важно отметить, что СПКЯ не считается исключительно проблемой с фертильностью и может влиять на различные этапы репродуктивной жизни женщины.

Причины СПКЯ и факторы риска

Точная причина СПКЯ остается неизвестной. Эксперты клиники Майо (Mayo Clinic) указывают следующие вероятные причины развития СПКЯ:

резистентность к инсулину;

вялотекущее воспаление;

наследственность:

гиперпродукция андрогенов.

Симптомы СПКЯ

По данным экспертов клиники Майо, симптомы СПКЯ обычно развиваются уже в период первой менструации. В то же время возможно и более позднее их развитие.

Симптомы СПКЯ могут отличаться, и диагноз обычно устанавливают при наличии минимум двух из следующих критериев:

нерегулярные менструации, редкие менструации. Также характерны менструации, которые длятся дольше 7 дней или происходят менее 9 раз в год с интервалом более 35 дней между ними;

гиперандрогения: повышенный уровень андрогенов может привести к чрезмерному оволосению лица и тела, состоянию, известному как гирсутизм;

в некоторых случаях также могут развиваться тяжелые формы акне и облысение по мужскому типу;

поликистоз яичников: у женщин с СПКЯ яичники могут быть увеличены со множеством мелких фолликулов, содержащих незрелые яйцеклетки.

По данным экспертов NYU Langone Health, для установления диагноза необходимо пройти комплексное медицинское обследование у эндокринолога.

Лечение СПКЯ

В настоящее время не существует лекарственного средства от СПКЯ.

Согласно данным исследования, результаты которого опубликованы в «Journal of Pediatric Nursing», ключевым компонентом лечения данного заболевания у подростков является изменение образа жизни. Девочкам с избыточной массой тела или ожирением рекомендуют повысить физическую активность и уменьшить массу тела. В исследованиях показано, что это способствует снижению уровня андрогенов и регуляции менструаций.

Эксперты рекомендуют пациентам с СПКЯ:

придерживаться сбалансированной диеты с включением большого количества цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, нежирных белковых продуктов и нежирного или обезжиренного молока, сыра или йогурта;

150 мин в неделю физической активности умеренной интенсивности;

поддержание здоровой массы тела;

включение методов управления стрессом, таких как медитация осознанности, упражнения на глубокое дыхание, йога или участие в занятиях, которые нравятся пациенту, чтобы снизить уровень стресса;

полноценный ночной сон 7–9 ч каждую ночь;

отказ от курения и умеренное потребление алкоголя;

планирование регулярных осмотров у лечащего врача для наблюдения за симптомами СПКЯ и общим состоянием здоровья.

СПКЯ: медикаментозная терапия

Различные лекарственные средства воздействуют на различные звенья патогенеза СПКЯ.

Эксперты NYU Langone Health объяснили, что в терапии СПКЯ применяются:

противозачаточные таблетки: оральные контрацептивы часто назначают для регулирования менструального цикла, снижения уровня андрогенов и уменьшения выраженности таких симптомов, как акне и чрезмерный рост волос. Они обеспечивают постоянную дозу гормонов и способствуют снижению уровня андрогенов;

антиандрогенные препараты: эти лекарственные средства способствуют уменьшению выраженности гирсутизма, тяжести акне и облысения по мужскому типу. Препараты данной группы зачастую комбинируют с оральными контрацептивами;

метформин: улучшает чувствительность клеток к инсулину, способствует регуляции менструального цикла и уменьшению массы тела. Также может комбинироваться с другими лекарственными средствами.

Выбор лекарственных препаратов и их дозу лечащий врач определяет в зависимости от индивидуальных обстоятельств, симптомов и общего состояния здоровья пациента. Консультация с врачом необходима для определения наиболее подходящего лекарственного средства и плана лечения.

Хотя СПКЯ может существенно повлиять на различные аспекты жизни женщины, большинство женщин с этой патологией могут вести полноценную жизнь благодаря изменению образа жизни, уходу за собой и соответствующему медицинскому вмешательству.

По материалам www.medicalxpress.com