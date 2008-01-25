Синдром хронической усталости и long COVID: есть ли связь?

По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), синдром хронической усталости диагностируют у 3,3 млн жителей США. Это значительно бóльшее количество, чем ранее предполагали исследователи. По оценкам экспертов, количество лиц с синдромом хронической усталости вероятно увеличивается из-за диагностики данного синдрома у лиц с длительным течением COVID-19 (long COVID).

Один из соавторов отчета, подготовленного CDC, доктор Элизабет Унгер (Elizabeth Unger) объяснила, что синдром хронической усталости характеризуется сильным истощением, длящимся не менее 6 мес, выраженность которого не уменьшается при соблюдении постельного режима. Симптомы хронической усталости также включают мышечную боль, затуманенность сознания, выраженность которых может увеличиваться после физических нагрузок, работы или другой деятельности.

На сегодня не существует лечения, а также анализа крови или другого обследования, позволяющих установить диагноз.

Причина развития синдрома хронической усталости на сегодня также неизвестна, по оценкам некоторых исследователей, это длительная чрезмерная реакция организма на инфекцию или триггерный фактор, влияющий на иммунную систему. Некоторые врачи до сих пор считают это заболевание психосоматическим.

Новый отчет CDC основан на опросе 57 000 взрослых в США, проведенном в 2021–2022 гг.

Участники отвечали на 2 вопроса: устанавливали ли им диагноз «миалгический энцефаломиелит», или «синдром хронической усталости», и фиксируют ли его у них до сих пор. Около 1,3% опрошенных ответили утвердительно на оба вопроса.

В исследовании установлено, что синдром хронической усталости чаще отмечают у женщин, чем у мужчин, а также несколько чаще у лиц европеоидной расы.

В исследовании добавлено, что синдром хронической усталости чаще диагностируют у лиц с низким доходом, чем с высоким.

Доктор Брейден Йеллман (Brayden Yellman), специалист Центра Бейтмана Хорна (Bateman Horne Center) в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, объяснил, что пациенты с установленным диагнозом имеют лучший доступ к медицинской помощи.

Доктор Дэниел Клау (Daniel Clauw), директор Исследовательского центра хронической боли и усталости Мичиганского университета (University of Michigan’s Chronic Pain and Fatigue Research Center), подчеркнул, что на сегодня существует гиподиагностика синдрома хронической усталости. Это отчасти связано с тем, что не существует лекарственных средств для терапии этого заболевания, а также руководств по его лечению.

По словам представителей CDC, в некоторых случаях синдром хронической усталости имеет клиническое и патогенетическое сходство с длительным течением COVID-19. Возможно, это одно и то же заболевание. При этом доктор Б. Йеллман добавил, что диагноз «long COVID» более широко воспринимается врачами и, таким образом, заболевание диагностируют гораздо быстрее, соответственно пациенты скорее получают медицинскую помощь.

По материалам www.medicalxpress.com