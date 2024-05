В недавнем исследовании, проведенном совместно исследователями Ноттингемского университета (University of Nottingham), Университета Суонси (Swansea University) и Университета Глазго (University of Glasgow), показана связь между диагностированием у ребенка синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и возрастом начала обучения в школе.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMC Public Health».

В исследовании были проанализированы данные о состоянии здоровья и образовании 1 063 256 детей начальной и средней школы в Шотландии (в период 2009–2013 гг.) и Уэльсе (в период 2009–2016 гг.) с целью изучить взаимосвязь между возрастом детей и диагностированием СДВГ (в том числе прохождением детьми лечения по поводу СДВГ). В Шотландии и Уэльсе отличается возраст зачисления детей в школу (в 6 мес).

По оценкам экспертов, СДВГ диагностируют у 3–5% детей школьного возраста. Однако между странами существуют большие различия в показателях клинической диагностики и лечения.

0,87% детей, принявших участие в исследовании, получали лечение по поводу СДВГ. Было отмечено, что в Уэльсе у детей самого младшего в классе возраста чаще диагностировали СДВГ, и эти дети чаще проходили соответствующую терапию. В Шотландии эта связь не была явной, поскольку дети младшего школьного возраста с проблемами внимания или поведения с большей вероятностью проходили курс обучения в первом классе повторно.

Капил Саял (Kapil Sayal), профессор детской и подростковой психиатрии Медицинской школы Ноттингемского университета (University of Nottingham’s School of Medicine) и Центра СДВГ и расстройств развития нервной системы на протяжении всей жизни Института психического здоровья (Centre for ADHD and Neurodevelopmental Disorders Across the Lifespan at the Institute of Mental Health), является соавтором исследования. Он рассказал, что учителям, родителям и клиницистам следует дифференцировать нейрофизиологическую незрелость младшего школьника и СДВГ, поскольку у детей младшего возраста нейрофизиологическая незрелость может быть неправильно диагностирована как СДВГ. Он подчеркнул необходимость гибкого подхода к диагностике и терапии СДВГ с учетом возраста ребенка и индивидуальным подходом к каждому. Это позволит избежать гипердиагностики СДВГ у детей младшего возраста.

По материалам www.medicalxpress.com