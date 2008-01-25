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Новости медицины и фармацииСиндром дефицита внимания и гиперактивности: что нужно знать родителям?

Синдром дефицита внимания и гиперактивности: что нужно знать родителям?

Опубликовано  07.09.2023

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) отмечают у многих детей и подростков.

Существует ряд методов лечения СДВГ, включая лекарственные средства, одобренные Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA).

По данным Национального института психического здоровья США (U.S. National Institute of Mental Health), обычно СДВГ развивается в возрасте 3–6 лет. Симптомы СДВГ могут отмечать у пациента и во взрослом возрасте.

Выделяют три типа СДВГ:

  • 1-й тип характеризуется невнимательностью, таким лицам трудно сосредоточиться, следовать инструкциям и выполнять задания;
  • 2-й тип: лица с СДВГ 2-го типа преимущественно гиперактивны/импульсивны, с поведением «постоянно в движении», чрезмерно разговорчивы и перебивают других;
  • 3-й тип характеризуется сочетанием этих симптомов.

На сегодня у все большего числа детей диагностируется СДВГ. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention), в 2019 г. СДВГ выявлен у около 10% детей в возрасте 3–17 лет, то есть у около 6 млн детей.

СДВГ чаще диагностируют у мальчиков (13%), чем у девочек (6%).

Детский психиатр доктор Тиффани Фарчионе (Tiffany Farchione) анализирует лекарственные средства для лечения СДВГ в FDA. Она отметила, что у мальчиков также чаще развивается гиперактивно-импульсивный тип. Этот тип СДВГ легче выявить, чем патологию у более тихого и невнимательного ребенка.

FDA предупреждает, что отсутствие лечения СДВГ может иметь серьезные последствия, в том числе:

  • отставание в школе;
  • трудности в построении отношений с другими детьми;
  • конфликты с родителями.

Дети с нелеченым СДВГ также чаще обращаются в отделения неотложной помощи и чаще получают травмы, причиненные самим себе. Между тем подростки, не получающие лечения, более склонны к риску.

Если вы отмечали у своего ребенка симптомы, похожие на таковые при СДВГ, следует обратиться на прием к педиатру. Педиатр также может порекомендовать провести оценку зрения и слуха, так как их нарушения могут приводить к невнимательности вашего ребенка. Для лечения СДВГ у детей в возрасте 6 лет и старше FDA одобрен ряд препаратов.

Т. Фарчионе подчеркнула, что стимулирующие центральную нервную систему лекарственные препараты, содержащие различные формы метилфенидата и амфетамина, оказывают успокаивающее действие на детей с СДВГ. Считается, что они повышают уровень дофамина в головном мозге, нейромедиатора, связанного с мотивацией, вниманием и движением.

Одобрены также препараты, не оказывающие стимулирующего действия: атомоксетин, гуанфацин, клонидин.

В ряде случаев детям с СДВГ показана также поведенческая терапия, направленная на обучение контролю симптомов и поведения в различных ситуациях.

Группы поддержки и сообщества также могут оказать некоторую помощь.

На сегодня необходимы дальнейшие исследования препаратов для лечения СДВГ для определения их эффективности и безопасности у детей в возрасте младше 6 лет.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  07.09.2023

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