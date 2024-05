Силденафил: вопросы и ответы

Силденафил — это пероральное лекарственное средство, которое применяется для устранения нарушений эрекции. Препарат восстанавливает способность к эрекции и обеспечивает естественный ответ на сексуальное возбуждение.

Каковы эффекты силденафила?

Физиологический механизм эрекции предполагает высвобождение оксида азота (NO) в кавернозном теле при сексуальной стимуляции. NO активирует фермент гуанилатциклазу, что приводит к повышению уровня циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), расслаблению гладких мышц кавернозного тела и усилению кровотока в половом члене. Силденафил является мощным и селективным ингибитором цГМФ-специфической фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ-5), которая обеспечивает распад цГМФ в кавернозном теле. Силденафил не оказывает прямого расслабляющего действия на изолированное кавернозное тело человека, однако усиливает релаксирующее действие NO в ткани кавернозного тела. При активации пути NO/цГМФ, наблюдающейся при сексуальном возбуждении, угнетение ФДЭ-5 под влиянием силденафила приводит к повышению уровня цГМФ в кавернозном теле. В связи с этим для достижения благоприятного фармакологического эффекта силденафила необходима адекватная сексуальная стимуляция.

Какие существуют формы выпуска силденафила?

Силденафил выпускается в форме таблеток для приема внутрь (таблетки, покрытые пленочной оболочкой, или таблетки, диспергируемые в ротовой полости) с дозой действующего вещества 25; 50 или 100 мг, а также в форме спрея для ротовой полости, который содержит 12,5 мг/дозу действующего вещества.

Для чего назначают силденафил?

Силденафил назначают для симптоматического лечения при эректильной дисфункции, которая определяется как неспособность достичь или поддержать эрекцию полового члена, необходимую для успешного полового акта.

Как быстро после приема силденафила наступает эффект?

Препарат быстро всасывается в слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, но для достижения достаточного эффекта следует принимать силденафил не раньше, чем за 1 ч до предполагаемой близости.

Сколько длится эффект от силденафила?

После однократного приема препарата эффект сохраняется даже при повторных половых актах, поэтому не следует принимать препарат чаще чем 1 раз в 24 ч.

Вреден ли силденафил?

При правильном применении силденафил не наносит вреда здоровью, а возникающие побочные эффекты обычно проходят самостоятельно.

Кому нельзя принимать силденафил?

Противопоказаниями к приему силденафила являются:

повышенная чувствительность к активному веществу или любому другому компоненту препарата;

одновременное применение с донорами NO (такими как амилнитрит) или нитратами в любой форме. Однако современные исследователи отмечают возможность применения силденафила при приеме кардиологических препаратов. При этом следует согласовать с врачом дозу силденафила и обязательно соблюдать временной промежуток между приемом лекарственных средств;

состояния, при которых не рекомендуется сексуальная активность (например тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, такие как нестабильная стенокардия или сердечная недостаточность тяжелой степени);

потеря зрения на один глаз вследствие неартериальной передней ишемической нейропатии зрительного нерва, независимо от того, связана ли эта патология с предыдущим применением ингибиторов ФДЭ-5 или нет;

наличие следующих заболеваний: нарушение функции печени тяжелой степени, артериальная гипотензия (артериальное давление <90/50 мм рт. ст.), недавно перенесенный инсульт или инфаркт миокарда и известные наследственные дегенеративные заболевания сетчатки, такие как пигментный ретинит (небольшое количество таких пациентов имеет генетические расстройства ФДЭ сетчатки).

Можно ли принимать силденафил здоровым мужчинам?

Силденафил можно принимать и на фоне полного здоровья, однако мужчина должен понимать, что прием таблетки не приведет к эрекции без дополнительной стимуляции. Препарат лишь усиливает физиологический отклик на сексуальное возбуждение.

Можно ли принимать силденафил с алкоголем?

Употребление алкоголя может усиливать гипотензивное действие силденафила.

Можно ли забеременеть при приеме силденафила?

Силденафил никак не влияет на характеристики эякулята, так что нельзя выявить взаимосвязь между нарушением эректильной функции и потенциальной беременностью. Поэтому если партнеры не планируют беременность, то рекомендуется применять дополнительные методы контрацепции.

Как силденафил влияет на женщин?

Силденафил не предназначен для усиления сексуального возбуждения у женщины. Однако при приеме препарата у женщины может наблюдаться гипотензивный эффект препарата, который проявляется в виде слабости или головокружения.