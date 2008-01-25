Шесть советов для друзей и родственников лиц с пищевой аллергией

Пищевая аллергия является серьезным и опасным для жизни заболеванием. По оценкам экспертов, в США пищевую аллергию выявляют у 4–8% детей и 6–8% взрослых. Аллергические реакции на пищевые продукты по тяжести могут варьировать от легкой крапивницы и боли в животе до тяжелых анафилактических реакций, вплоть до анафилактического шока, ангионевротического отека Квинке (проявляется отеком и зудом в области рта, языка, горла, затруднением дыхания из-за отека гортани), бронхоспазма (проявляется свистящим дыханием и удушьем), внезапного снижения артериального давления. При этом отмечается высокий риск летального исхода.

К восьми наиболее распространенным пищевым аллергенам относятся молоко, яйца, рыба, моллюски, орехи, арахис, пшеница и соевые бобы.

Детский аллерголог и иммунолог Виктория Димитриадес (Victoria Dimitriades), сотрудник Университета Калифорния, Дэвис (University of California, Davis), предлагает шесть советов, как можно помочь людям с пищевой аллергией:

1. Задавайте вопросы. Потратьте время на то, чтобы узнать, на какой пищевой продукт у вашего близкого человека аллергия.

2. Не делитесь едой с кем-то, у кого есть пищевая аллергия. Хотя мы знаем, что дети любят делиться едой, лучший способ помочь человеку с пищевой аллергией — не вводить в его рацион другие неизвестные продукты. Следует помнить, что детям с пищевой аллергией можно предлагать только те продукты, которые ребенок уже употреблял под наблюдением взрослого члена семьи.

3. Читайте состав на этикетках продуктов. Терминология, используемая на некоторых этикетках, может быть сложной. Если на этикетке указан непонятный ингредиент, фраза или что-то еще, не предлагайте этот продукт человеку с пищевой аллергией.

4. Мойте руки. Это позволит избежать не только заражения различными патогенными бактериями и вирусами, но и снизить риск развития пищевой аллергии. На немытых руках вы можете перенести незаметные невооруженным глазом частички продуктов, являющимися аллергеном для другого человека. Также следует следить за перекрестным загрязнением приборов и посуды: обязательно мойте ножи и разделочные доски водой с мылом между приготовлением различных продуктов питания. Аллергическую реакцию может спровоцировать даже минимальное количество продукта-аллергена.

5. Необходимо знать состав всех употребляемых продуктов. Убедитесь, что лицо с пищевой аллергией знает, в каких продуктах питания содержатся аллергены.

6. Подготовьте мини-план действий на случай развития аллергической реакции. Необходимо выяснить, какие симптомы развития аллергической реакции у конкретного лица, чтобы не пропустить ее начало. Кроме того, необходимо выяснить, какие лекарственные препараты и в каких дозах ему необходимы в качестве неотложной помощи и где они находятся. В тяжелых случаях, при быстром прогрессировании симптомов необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

По материалам www.medicalxpress.com