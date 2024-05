Трансплантация гемопоэтических клеток (ТГК) является известным методом лечения некоторых видов рака крови и костного мозга, а также некоторых аутоиммунных и наследственных заболеваний.

Процедура выполняется для замещения или модуляции критических нарушений кроветворной системы организма (которая производит клетки крови) или ослабленной иммунной системы после заболевания или лечения. ТГК может быть аутологичной или аллогенной. При аутологичной ТГК в кровоток вводятся собственные стволовые клетки пациента, в то время как при аллогенной ТГК используются донорские стволовые клетки.

Несмотря на то что это сложная процедура, с годами безопасность ТКГ была повышена за счет развития методик послеоперационной поддержки и тщательной предварительной оценки сопутствующих заболеваний у реципиентов ТГК.

Среди различных факторов риска безрецидивной смертности (БРС), используемых для определения индекса коморбидности пациентов с ТГК, сердечно-цереброваскулярные заболевания (СЦВЗ) — заболевания сосудов, снабжающих кровью сердце и мозг, занимают важное место с индексной оценкой 1.

Фактически у реципиентов ТГК риск СЦВЗ повышается до 5,6 раза. СЦВЗ включает такие нозологические формы, как ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания и сердечная недостаточность. Риск смертности от кардиоваскулярной патологии повышается почти в 4 раза. Установлено, что риск посттрансплантационного СЦВЗ повышается как после аутологичной ТГК, так и после аллогенной ТГК.

Однако большая часть существующих исследований ограничивается посттрансплантационными СЦВЗ. По словам профессора Дай-Хун Лю (Dai-Hong Liu) из Пятого медицинского центра больницы общего профиля Китайской Народно-освободительной армии (The Fifth Medical Center of Chinese PLA General Hospital) в Пекине, сегодня мало что известно о связи между СЦВЗ перед трансплантацией и исходами ТГК.

Чтобы восполнить этот информационный пробел, китайские исследователи под руководством профессора Д. Лю провели ретроспективное исследование пациентов, получавших ТГК в период с ноября 2013 по январь 2020 г. 23 пациента были включены в исследование в связи с наличием в анамнезе симптоматической аритмии, кардиомиопатии, застойной сердечной недостаточности, порока клапанов сердца, ишемической болезни сердца, ишемической атаки, инфаркта головного мозга или стеноза артерии головного мозга.

Данные этих пациентов, входящих в группу предтрансплантационных СЦВЗ, сравнивались по сердечно-сосудистым осложнениям и исходам ТГК с данными 107 лиц группы контроля, соответствующих возрасту и статусу заболевания, у которых не выявлено симптомов, указывающих на СЦВЗ до трансплантации.

Исследователи изучили электронные медицинские карты участников для расчета отношения рисков для двух основных конечных точек — СЦВЗ после трансплантации (определяется в соответствии с Общими критериями терминологии для нежелательных явлений (Сommon Terminology Criteria for Adverse Events) версии 5.0) и БРС. В качестве вторичных конечных точек исследователи также оценили приживление нейтрофилов и тромбоцитов, продолжительность пребывания в палате с ламинарным потоком, рецидив и общую выживаемость. Их исследование опубликовано в Китайском медицинском журнале (Сhinese Medical Journal).

По результатам исследования сделаны интересные выводы. Не отмечено значительных различий в приживлении нейтрофилов и тромбоцитов или рецидивах между группой предтрансплантационных СЦВЗ и контрольной группой. Две группы также существенно не отличались по общей выживаемости на момент последнего наблюдения. Фактически совокупная частота 2-летней БРС была сходной между пациентами с предтрансплантационными СЦВЗ до трансплантации и пациентами контрольной группы.

Однако анализ подгрупп показал, что среди пациентов с предтрансплантационными СЦВЗ пациенты, получавшие донорские стволовые клетки, имели более низкую общую выживаемость, более высокую БРС и более длительно находились в больнице по сравнению с пациентами, получавшими собственные стволовые клетки. Это свидетельствует о более высокой безопасности аутологичной ТГК по сравнению с аллогенной ТГК.

Однако наиболее ценным результатом исследования стало выявление сильной связи между предтрансплантационными СЦВЗ и возникновением СЦВЗ после трансплантации с оценочным соотношением рисков 12,50. Предтрансплантационное СЦВЗ не оказало прямого влияния на измеренные результаты ТГК в исследовании. Однако исследователи полагают, что сильная связь между СЦВЗ до и после трансплантации может означать, что диагностированные до ТГК сердечно-цереброваскулярные заболевания явно влияют на конечный результат трансплантации. СЦВЗ после трансплантации были независимо связаны с высокой БРС и низкой выживаемостью в исследовании.

Это очень важное открытие. Профессор Д. Лю объясняет: «Результаты исследования демонстрируют, что посттрансплантационные СЦВЗ, которые по-прежнему остаются наиболее важным фактором, влияющим на результаты трансплантации, стимулируются комбинированными эффектами предтрансплантационных СЦВЗ и токсичностью. В то время как текущая система оценки сопутствующих заболеваний перед трансплантацией по-прежнему надежна, мы не можем игнорировать повреждения органов, связанные с трансплантацией, и токсические эффекты, связанные с лечением, которые могут усугубляться предтрансплантационными СЦВЗ. Это особенно важно для случаев аллогенной ТГК».

Исследователи настаивают на необходимости дальнейших исследований по изучению степени влияния предтрансплантационных СЦВЗ на риск развития посттрансплантационных СЦВЗ. Требуется разработка надежной системы оценивания для снижения смертности после трансплантации. Учитывая увеличение числа случаев ТГК во всем мире и связанных с ними сердечно-цереброваскулярных осложнений, это действительно актуальная задача.

