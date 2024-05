Самособирающиеся препараты: прорыв в терапии рака

Одним из наиболее сложных аспектов лечения рака является огромное количество различных видов опухолей. Для каждого вида необходим тот или иной вид терапевтической тактики, поскольку нет такого препарата, который был бы эффективен в отношении всех видов опухолевых клеток. Еще одной серьезной проблемой многих современных препаратов является их низкая селективность в отношении рака. Низкая селективность обуславливает токсичность для нормальных тканей организма, тяжелые побочные реакции и развитие медикаментозной резистентности.

Сегодня группа ученых из Университета Хаддерсфилда (University of Huddersfield) изучает применение в онкологии «самособирающихся» препаратов, и, хотя исследования находятся на очень ранней стадии, они являются перспективными.

Самосборка — что это такое?

Самосборка — это способность индуцировать образование определенной молекулы непосредственно в человеческом организме. В результате при правильных условиях окружающей среды спонтанно генерируются биологически активные соединения. Таким образом можно быстро и легко образовать множество различных соединений, при этом каждый отдельный самособирающийся препарат обладает своими химиотерапевтическими свойствами.

Профессор Крейг Райс (Craig Rice) отмечает, что в будущем, возможно, удастся воздействовать на многие виды рака с помощью соответствующего препарата, который «собирается самостоятельно» таким образом, чтобы быть селективным для конкретного вида.

В статье, опубликованной в журнале «Nature Communications», профессор Университета Хаддерсфилда Роджер Филлипс (Roger Phillips), доктор Саймон Эллисон (Simon Allison) и профессор Крейг Райс (Craig Rice) описывают разработанные химические системы. Они самособираются в молекулярные капсулы, которые очень токсичны для различных типов раковых клеток человека.

Что еще более важно, в лабораторных условиях новые молекулы проявляют беспрецедентную селективность действия — препараты в некоторых случаях во много тысяч раз более токсичны для раковых клеток по сравнению со здоровыми.

Лечение рака без серьезных побочных эффектов

Если аналогичные результаты будут получены в более сложных системах тестирования, в том числе с участием пациентов, и будет установлена их безопасность, появится возможность лечить рак без серьезных побочных эффектов, обычно связанных с химиотерапевтическими препаратами.

«Открытие и разработка противораковых препаратов может быть чрезвычайно трудоемкой и дорогостоящей, поскольку конкретный препарат эффективен только против относительно небольшого числа видов рака с определенными общими свойствами», — пояснил К. Райс, возглавляющий факультет химических наук Университета Хаддерсфилда, а также Директор Центра структурного, молекулярного и динамического моделирования Школы прикладных наук (Structural, Molecular and Dynamic Modeling Centre within the School of Applied Sciences).

Но ожидается что в будущем, возможно, появится возможность лечить многие виды рака с помощью препарата, который селективен для конкретного вида рака.

Курс на трудноизлечимые виды рака

Исследование может открыть новые методы терапии трудноизлечимых видов рака, при которых обычно применяются химиотерапевтические препараты, которые оказывают незначительное влияние или не оказывают никакого терапевтического эффекта.

Опубликованные результаты исследования демонстрируют, что потенциальная молекула препарата может быть собрана с цинком, медью или марганцем, при этом три иона металла обуславливают существенно отличающиеся химиотерапевтические свойства. У молекулы препарата могут быть различные механизмы действия, в зависимости от того, какой ион металла используется.

Например, 2 разных соединения были получены с использованием цинка и марганца. Хотя они «выглядят» очень похожими, соединение цинка продемонстрировало превосходную противораковую активность и селективность в отношении ряда видов рака в лабораторных условиях, тогда как соединение марганца было гораздо более токсичным, а это означает более высокую противораковую активность при более низкой концентрации препарата.

В будущих исследованиях будет оценена эффективность таких препаратов в отношении видов рака, для которых в настоящее время не разработаны эффективные методы терапии.

Профессор К. Райс добавил, что эти исследования — самый ранний этап открытия новых препаратов. И, хотя первоначальные результаты были многообещающими, предстоит преодолеть множество препятствий, прежде чем будет реализован полный клинический потенциал этого нового открытия.

По материалам www.news-medical.net