Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииСахарный диабет: какие препараты эффективнее снижают уровень гликемии?

Сахарный диабет: какие препараты эффективнее снижают уровень гликемии?

Опубликовано  03.10.2022

По данным Американской диабетической ассоциации (American Diabetes Association), в 2019 г. сахарный диабет (СД) был диагностирован у около 11,3% населения США, или 37,3 млн человек. Из них у 35,4 млн пациентов выявлен сахарный диабет II типа.

По мнению экспертов, оптимальной терапевтической стратегией при СД II типа на ранних стадиях является применение метформина наряду с физическими упражнениями и диетой. Однако на более поздних стадиях развития заболевания необходимо применение и других препаратов, а также комплексной терапии.

В недавнем клиническом исследовании оценивали эффективность инсулина гларгина U-100, глимепирида, лираглутида и ситаглиптина в отношении снижения уровня глюкозы в плазме крови.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «New England Journal of Medicine».

В исследование были включены 5047 пациентов с СД II типа, которые принимали метформин в среднем в течение 5 лет. Далее участникам случайным образом было назначено 1 из гипогликемических лекарственных средств: инсулин гларгин U-100, глимепирид, лираглутид или ситаглиптин. У участников определяли уровень гликированного гемоглобина. Кроме того, в исследовании оценивали сердечно-сосудистые исходы, включая развитие гипертонической болезни.

По рекомендациям экспертов, пациентам с СД II типа необходимо поддерживать уровень гликированного гемоглобина ниже 7%. В исследовании было показано, что у 71% участников был выявлен уровень гликированного гемоглобина 7% или выше в какой-то момент в течение 5 лет наблюдения.

Гларгин и лираглутид оказались наиболее эффективными в поддержании контроля уровня глюкозы в крови; только у 39% участников, принимавших гларгин, был зафиксирован уровень гликированного гемоглобина, превышающий 7,5%. При этом ситаглиптин оказался наименее эффективным в отношении снижения уровня гликемии.

Также в исследовании были отмечены сопутствующие эффекты препаратов. Так, лираглутид и ситаглиптин способствовали уменьшению массы тела пациентов в среднем на 3,5 кг и 2 кг соответственно за период исследования. При этом пациенты, принимавшие другие препараты, имели относительно стабильную массу тела в период наблюдения.

В исследовании также отмечено, что при применении лираглутида чаще развивались побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, чем при приеме других исследуемых препаратов. Частота случаев гипогликемии была наиболее высокой в группе пациентов, принимавших глимепирид.

Кроме того, в исследовании зафиксировано незначительное снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний при приеме лираглутида.

Хизер Феррис (Heather Ferris), доктор философии, эндокринолог академической системы здравоохранения UVA Health Университета Вирджинии (University of Virginia) отметил, что в группах гларгина и глимеперида не было отмечено уменьшения массы тела участников, и у пациентов этих групп выявлен более высокий риск развития гипертонической болезни. В то же время избыточная масса тела является одним из основных факторов сердечно-сосудистого риска. Возможно, воздействие гипогликемических препаратов на массу тела пациентов может объяснить их различное влияние на сердечно-сосудистый риск.

Доктор Генри Бенч, директор программы Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (Program Director at the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases — NIDDK), один из авторов исследования, объяснил, что данное исследование потенциально будет способствовать разработке оптимальных долгосрочных индивидуализированных стратегий лечения пациентов с СД II типа.

Важным ограничением исследования было то, что проводилось сравнение эффективности только четырех сахароснижающих препаратов.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  03.10.2022

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости