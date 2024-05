По данным Американской диабетической ассоциации (American Diabetes Association), в 2019 г. сахарный диабет (СД) был диагностирован у около 11,3% населения США, или 37,3 млн человек. Из них у 35,4 млн пациентов выявлен сахарный диабет II типа.

По мнению экспертов, оптимальной терапевтической стратегией при СД II типа на ранних стадиях является применение метформина наряду с физическими упражнениями и диетой. Однако на более поздних стадиях развития заболевания необходимо применение и других препаратов, а также комплексной терапии.

В недавнем клиническом исследовании оценивали эффективность инсулина гларгина U-100, глимепирида, лираглутида и ситаглиптина в отношении снижения уровня глюкозы в плазме крови.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «New England Journal of Medicine».

В исследование были включены 5047 пациентов с СД II типа, которые принимали метформин в среднем в течение 5 лет. Далее участникам случайным образом было назначено 1 из гипогликемических лекарственных средств: инсулин гларгин U-100, глимепирид, лираглутид или ситаглиптин. У участников определяли уровень гликированного гемоглобина. Кроме того, в исследовании оценивали сердечно-сосудистые исходы, включая развитие гипертонической болезни.

По рекомендациям экспертов, пациентам с СД II типа необходимо поддерживать уровень гликированного гемоглобина ниже 7%. В исследовании было показано, что у 71% участников был выявлен уровень гликированного гемоглобина 7% или выше в какой-то момент в течение 5 лет наблюдения.

Гларгин и лираглутид оказались наиболее эффективными в поддержании контроля уровня глюкозы в крови; только у 39% участников, принимавших гларгин, был зафиксирован уровень гликированного гемоглобина, превышающий 7,5%. При этом ситаглиптин оказался наименее эффективным в отношении снижения уровня гликемии.

Также в исследовании были отмечены сопутствующие эффекты препаратов. Так, лираглутид и ситаглиптин способствовали уменьшению массы тела пациентов в среднем на 3,5 кг и 2 кг соответственно за период исследования. При этом пациенты, принимавшие другие препараты, имели относительно стабильную массу тела в период наблюдения.

В исследовании также отмечено, что при применении лираглутида чаще развивались побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, чем при приеме других исследуемых препаратов. Частота случаев гипогликемии была наиболее высокой в группе пациентов, принимавших глимепирид.

Кроме того, в исследовании зафиксировано незначительное снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний при приеме лираглутида.

Хизер Феррис (Heather Ferris), доктор философии, эндокринолог академической системы здравоохранения UVA Health Университета Вирджинии (University of Virginia) отметил, что в группах гларгина и глимеперида не было отмечено уменьшения массы тела участников, и у пациентов этих групп выявлен более высокий риск развития гипертонической болезни. В то же время избыточная масса тела является одним из основных факторов сердечно-сосудистого риска. Возможно, воздействие гипогликемических препаратов на массу тела пациентов может объяснить их различное влияние на сердечно-сосудистый риск.

Доктор Генри Бенч, директор программы Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (Program Director at the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases — NIDDK), один из авторов исследования, объяснил, что данное исследование потенциально будет способствовать разработке оптимальных долгосрочных индивидуализированных стратегий лечения пациентов с СД II типа.

Важным ограничением исследования было то, что проводилось сравнение эффективности только четырех сахароснижающих препаратов.

По материалам www.medicalnewstoday.com