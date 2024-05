На ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (European Association for the Study of Diabetes — EASD) в Стокгольме, Швеция, были представлены результаты исследования причин госпитализации пациентов с сахарным диабетом ІІ типа (СДІІ).

Ведущий автор исследования доктор Ди Томик (Dee Tomic) из Института сердца и диабета Бейкера (Baker Heart and Diabetes Institute), Мельбурн, Австралия, рассказал, что ранее основными причинами госпитализации больных с сахарным диабетом были так называемые классические осложнения сахарного диабета: сердечная недостаточность, инсульт, диабетическая стопа. За последние 20 лет произошли изменения в структуре причин госпитализации пациентов с СДІІ. На сегодня причинами госпитализации все чаще являются рак, заболевания печени и психические расстройства. Это обусловлено улучшением терапии лиц с сахарным диабетом, увеличением продолжительности жизни больных с данным заболеванием и модификацией факторов риска (например артериальное давление, уровень холестерина, курения и контроль уровня глюкозы в крови). В 2003 г. например, в Англии на классические осложнения приходилось более 50% госпитализаций больных сахарным диабетом, но в 2018 г. менее 1/ 3 .

Исследование причин госпитализации способствует диагностированию осложнений сахарного диабета на раннем этапе их развития.

В данном исследовании ученые проанализировали данные из Австралийского реестра диабета Национальной схемы диабетических служб (Australian Diabetes Registry; the National Diabetes Services Scheme) около 50% австралийцев с диагнозом СДІІ.

Исследователи разделили осложнения диабета на три категории:

классические осложнения, которые включали сосудистые заболевания, почечную недостаточность, ретинопатию и катаракту, невропатию, ожирение, инфекции, традиционно связанные с сахарным диабетом (например мочеполовые);

осложнения процедур и хирургических вмешательств, связанных с осложнениями из первой группы (например ампутация при диабетической стопе);

ранее редкие осложнения включали заболевания печени, психические расстройства, различные виды рака (например желудочно-кишечного тракта, женских половых органов) и инфекционные болезни реже были связаны с сахарным диабетом.

В исследовании не учитывали госпитализации, обусловленные изменениями содержания глюкозы в плазме крови больных сахарным диабетом (гипергликемия, гипогликемия).

Было выявлено, что ведущими причинами госпитализаций пациентов с сахарным диабетом стали целлюлит, осложнения стрессовых расстройств, депрессия, желудочно-кишечные расстройства, железодефицитная анемия и бронхиальная астма. При этом риск развития обострения бронхиальной астмы, требующего стационарного лечения, более чем в 2 раза выше среди женщин с СДІІ по сравнению с населением в целом.

Старший автор профессор Дайанна Мальяно (Dianna Magliano), руководитель отдела сахарного диабета и здоровья населения в Университете Монаш (Monash University), Мельбурн, Австралия, подчеркнула, что риск развития нарушений психического здоровья значительно повышен у пациентов с сахарным диабетом. Также отмечено повышение распространенности железодефицитной анемии среди больных с данной патологией. Д. Мальяно объяснила, что, предположительно, существует патофизиологическая взаимосвязь между сахарным диабетом и развитием дефицита железа. По ее мнению, знания об изменении структуры наиболее распространенных осложнений сахарного диабета потенциально способствуют улучшению стратегий профилактики и лечения при этом заболевании.

По материалам www.medicalxpress.com