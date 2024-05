Препарат компании АстраЗенека Сафнело (Saphnelo) является первым в своем классе антителом к рецепторам интерферона I типа и единственным новым препаратом, который был разработан для пациентов с системной красной волчанкой (СКВ) в течение последнего десятилетия.

Сафнело (анифролюмаб) одобрен в США для взрослых, получающих стандартную терапию по поводу СКВ со среднетяжелым и тяжелым течением.

Препарат одобрен Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) на основе данных об эффективности и безопасности. Эти данные получены в рамках программы клинических разработок анифролюмаба, включая два клинических исследования TULIP Phase III и MUSE Phase II. По данным исследователей, у большего числа пациентов, получавших анифролюмаб (по сравнению с плацебо) одновременно со стандартной схемой лечения, отмечалось снижение общей активности патологического процесса во внутренних органах, коже и суставах. Кроме того, у этих пациентов снизилась потребность в применении пероральных кортикостероидов (ПКС).

Это первый одобренный антагонист рецепторов интерферона I типа (IFN I типа) и единственный новый препарат, одобренный для лечения СКВ более чем за 10 лет. IFN I типа играет ведущую роль в патофизиологии волчанки, и повышение активности IFN I типа связано с повышенной активностью и тяжестью заболевания.

Доктор Ричард Фьюри (Richard Furie), руководитель отделения ревматологии в клинике Northwell Health, Нью-Йорк, США, и главный исследователь программы клинических разработок анифролюмаба, отмечает, что целью лечения СКВ является снижение активности заболевания и предупреждение повреждения внутренних органов, которое ассоциировано как с патогенезом заболевания, так и с применяемыми препаратами, особенно ПКС. Одобрение анифролюмаба — большой шаг вперед для всех, кто связан с СКВ (пациенты и их лечащие врачи). Новая схема лечения может быть более эффективной и одновременно позволит сократить применение ПКС.

Исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок БиоФармасьютикалс (BioPharmaceuticals R&D) Мене Пангалос (Mene Pangalos) сообщил, что одобрение анифролюмаба является кульминацией многолетних новаторских исследований компании АстраЗенека в области модулирования сигнального пути интерферона I типа — центрального фактора в патофизиологии СКВ.

Побочные реакции, которые чаще возникали у пациентов, получавших анифролюмаб в трех клинических исследованиях, включали назофарингит, инфекцию верхних дыхательных путей, бронхит, реакции, связанные с инфузией, опоясывающий лишай и кашель.

СКВ, наиболее распространенная форма волчанки, которая диагностирована у около 300 тыс. человек в США, непропорционально сильно поражает лица афроамериканского, латиноамериканского и азиатского происхождения. Это сложное заболевание аутоиммунного характера, при котором развиваются множественные повреждения внутренних органов и ухудшается качество жизни.

Результаты исследования TULIP-2 III фазы были опубликованы в журнале «The New England Journal of Medicine» в январе 2020 г., результаты исследования TULIP-1 III фазы были опубликованы в журнале «The Lancet Rheumatology» в декабре 2019 г., а результаты исследования MUSE II фазы были опубликованы в журнале «Arthritis & Rheumatology» в ноябре 2016 г.

Анифролюмаб находится на рассмотрении регуляторных органов по СКВ в ЕС и Японии. Начато исследование III фазы при СКВ с использованием подкожного введения. Запланированы дополнительные исследования III фазы для лечения волчаночного нефрита, кожной красной волчанки и миозита.

Системная красная волчанка

СКВ — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует здоровые ткани организма. Это сложное хроническое заболевание со множеством клинических проявлений, которое может поражать многие внутренние органы и вызывать ряд симптомов, включая боль, сыпь, усталость, отек суставов и лихорадку. Более чем у 50% пациентов с СКВ развивается необратимое повреждение внутренних органов, вызванное заболеванием или существующими методами лечения, которое усугубляет симптомы и повышает риск летального исхода. Минимум у 5 млн человек во всем мире отмечают какую-либо клиническую форму волчанки.

TULIP-1, TULIP-2 и MUSE

Все три клинических исследования анифролюмаба (TULIP-1, TULIP-2 и MUSE) были рандомизированными двойными слепыми плацебо-контролируемыми исследованиями. В них участвовали пациенты, получавшие стандартную терапию СКВ (среднетяжелое и тяжелое течение). Стандартная терапия включала минимум один из следующих препаратов: ПКС, противомалярийные препараты и иммуносупрессанты (метотрексат, азатиоприн или микофенолата мофетил).

В исследовании TULIP (Treatment of Uncontrolled Lupus via the Interferon Pathway — лечение неконтролируемой волчанки путем влияния на интерфероновый механизм патогенеза), программа III фазы включала два исследования — TULIP-1 и TULIP-2, в которых оценивались эффективность и безопасность анифролюмаба по сравнению с плацебо. В TULIP-2 продемонстрировано превосходство по нескольким конечным точкам эффективности по сравнению с плацебо в обеих группах, получавших стандартную терапию. В ходе исследования 362 пациента были рандомизированы (1:1) и получали фиксированную дозу 300 мг анифролюмаба или плацебо в виде внутривенной инфузии каждые 4 нед. В TULIP-2 оценивали влияние анифролюмаба на снижение активности заболевания по шкале BILAG комбинированной оценки СКВ (BILAG-Based Composite Lupus Assessment, BICLA). В исследовании TULIP-1 457 пациентов были рандомизированы (1:2:2) и получали фиксированную внутривенную инфузию 150 мг анифролюмаба, 300 мг анифролюмаба или плацебо каждые 4 нед в дополнение к стандартной терапии. В исследовании не достигнута основная конечная точка, базирующаяся на композитном показателе индекса ответа СКВ 4 (SLE Responder Index 4, SRI4).

В исследовании MUSE II фазы оценивались эффективность и безопасность двух доз анифролюмаба по сравнению с плацебо. В MUSE 305 взрослых были рандомизированы и получали фиксированную дозу 300 мг анифролюмаба, 1000 мг анифролюмаба или плацебо в виде внутривенной инфузии каждые 4 нед в дополнение к стандартной терапии в течение 48 нед. В исследовании продемонстрировано улучшение по сравнению с плацебо по нескольким конечным точкам эффективности в обеих группах, получавших стандартную терапию.

При СКВ, наряду с основной программой TULIP III фазы, анифролюмаб продолжает оцениваться в рамках долгосрочного расширенного исследования III фазы и исследования III фазы по оценке доступности подкожного введения. Кроме того, АстраЗенека изучает потенциал анифролюмаба при множестве заболеваний, в патогенезе которых ключевую роль играет IFN I типа, включая волчаночный нефрит, кожную красную волчанку и миозит.

Анифролюмаб

Анифролюмаб — это полностью человеческое моноклональное антитело, которое связывается с субъединицей 1 рецептора IFN I типа, блокируя активность IFN I типа. IFN I типа, такие как IFN-альфа, IFN-бета и IFN-каппа — это цитокины, задействованные в регуляции воспалительных реакций, определяющих патогенез СКВ. У большинства взрослых пациентов с СКВ усилена передача сигналов IFN I типа, что связано с повышенной активностью и тяжестью заболевания.

По материалам www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021