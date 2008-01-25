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Новости медицины и фармацииРиск развития COVID-19 повышается с увеличением количества пыльцы

Риск развития COVID-19 повышается с увеличением количества пыльцы

Опубликовано  15.03.2021

При наличии большого количества пыльцы в воздухе вероятность заражения SARS-CoV-2 повышается. Это было продемонстрировано международной группой под руководством исследователей из Технического университета Мюнхена (Technischen Universität München — TUM) и Центра им. Гельмгольца в Мюнхене (Helmholtz Zentrums München) в рамках крупномасштабного исследования. Представители групп высокого риска могут защитить себя, надевая маски с фильтром от пыли.

Весной 2020 г. вспышка пандемии коронавируса в северном полушарии, похоже, совпала с периодом массового цветения деревьев. Международная исследовательская группа использовала эти наблюдения как возможность для определения наличия связи между концентрацией пыльцы в воздухе и количеством случаев заражения SARS-CoV-2. Под руководством первого автора Афанасиоса Дамиалиса (‪Athanasios Damialis) группа исследователей TUM собрала данные о концентрациях пыльцы в воздухе, метеорологических условиях и количестве выявленных случаев инфекции SARS-CoV-2. В свои расчеты ученые также включили данные о плотности населения и противоэпидемических мерах. 154 исследователя проанализировали данные о пыльце со 130 станций в 31 стране (включая Украину) на пяти континентах (рисунок).

Рисунок
Карта станций мониторинга пыльцы. Зеленые точки обозначают 248 станций, с которых были получены данные. A — обзор всех станций; B — европейские станции в увеличенном масштабе

Продемонстрированные в ходе математического моделирования корреляции позволили авторам заключить, что:

1) пыльца является модулирующим фактором распространения инфекции SARS-CoV-2, потенциально добавляющая 10–30% к уровню инфицирования;

2) нет доказательств того, что переносимые по воздуху пыльцевые зерна сами являются переносчиками вирусных частиц, и

3) без контакта риск заражения отсутствует.

О степени вклада загрязненности воздуха пыльцой в инфекционный процесс судят с осторожностью, так как влажность и температура воздуха также играют определенную роль. Так, в исследуемый период (в начале апреля сбор данных был остановлен из-за локдауна) в нашей стране проявилась корреляция только с температурой. В отсутствие карантинных ограничений уровень заражения возрастает в среднем на 4% при увеличении количества пыльцы в воздухе на 100 частичек/кубический метр. Например, в некоторых городах Германии в течение периода исследования количество пыльцы составляло до 500 ед./м3, что привело к общему повышению уровня инфицирования более чем на 20%. Если в таких условиях будут применяться правила изоляции, количество инфицированных уменьшится в среднем вдвое при сопоставимой концентрации пыльцы в воздухе.

Пыльца ослабляет защитные силы организма

При наличии в воздухе значительного количества пыльцы защитные силы организма реагируют на вирусы в ослабленной форме, в частности, уменьшается выработка интерферонов и провоспалительных цитокинов. «Люди, принадлежащие к группам высокого риска, должны быть проинформированы о том, что повышенная концентрация пыльцы в воздухе делает их более восприимчивыми к вирусным инфекциям дыхательных путей, — подчеркивает А. Дамиалис. — Если вы рассматриваете распространение SARS-CoV-2, факторы окружающей среды, такие как пыльца, также должны быть включены в расчет. Знание об этих эффектах открывает новые возможности для предотвращения и смягчения последствий COVID-19».

Защитные маски

Итак, что могут сделать люди, принадлежащие к группам риска, чтобы защитить себя? Клаудия Трейдл-Хоффманн (Claudia Traidl-Hoffmann), профессор медицины окружающей среды, советует ознакомиться с прогнозом содержания пыльцы на ближайшие несколько месяцев и пользоваться защитными масками.

По материалам tum.de; pnas.org

*Damialis S. Gilles et. al. Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), March 2021, DOI: 10.1073/pnas.2019034118

Опубликовано  15.03.2021

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