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Новости медицины и фармацииРуководство ISTH по индуцированной вакциной иммунной тромбоцитопении

Руководство ISTH по индуцированной вакциной иммунной тромбоцитопении

Опубликовано  29.04.2021

В дополнение к своему недавнему заявлению о тромбах, связанных с вакцинацией от COVID-19, Международное общество по тромбозу и гемостазу (International Society on Thrombosis and Haemostasis — ISTH) 20 апреля выпустило рабочее руководство по диагностике и лечению вакцин-индуцированной иммунной тромботической тромбоцитопении. Данное руководство, основанное на международном опыте, следует использовать с информационной целью при подозрении на тромбоз у лиц, которые недавно получили вакцины от «AstraZeneca» или «Johnson & Johnson» (рисунок).

РИСУНОК
Алгоритм диагностики вакцин-индуцированной иммунной тромботической тромбоцитопении

ISTH напомнило, что COVID-19 связан с риском госпитализации и летальных исходов. При этом сочетание тромбоза и тромбоцитопении отмечают чрезвычайно редко, а общие преимущества вакцин от «AstraZeneca» и «Johnson & Johnson» перевешивают риски этих редких побочных эффектов тромбоэмболии.

Помимо руководства по диагностике и лечению, 22 апреля 2021 г. Комитет по науке и стандартизации ISTH опубликовал в журнале «Journal of Thrombosis and Haemostasis» новые рекомендации по клинической и лабораторной диагностике вакцин-индуцированной иммунной тромботической тромбоцитопении.

По материалам isth.org
Опубликовано  29.04.2021

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