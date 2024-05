Представники Національних інститутів здоров’я (National Institutes of Health — NIH) США та Eli Lilly оголосили про початок 2 клінічних досліджень, у ході яких вивчатиметься ефективність застосування моноклонального антитіла LY-CoV555 для лікування COVID-19. Одне дослідження буде проводитися за участі амбулаторних пацієнтів, а інше — госпіталізованих.

До участі в дослідженні буде залучено хворих з підтвердженим зараженням SARS-CoV-2, які зацікавлені взяти участь у пошуку відповіді на критичне питання: чи можуть моноклональні антитіла знизити тяжкість перебігу COVID-19 та чи може такий підхід врятувати життя?

Ці дослідження є частиною нової програми NIH щодо прискорення розробки терапевтичних втручань і вакцин та проводяться в рамках державно-приватного партнерства, яке було розпочато у квітні 2020 р. для прискорення розробки найбільш перспективних методів лікування та вакцин. До розвитку цієї програми залучено 7 урядових партнерів, 20 галузевих партнерів та 3 некомерційних партнери.

Антитіло LY-CoV555 було виявлено у зразку крові пацієнта зі штату Вашингтон, США, що вилікувався від COVID-19, компанією AbCellera Biologics, заснованою у Британській Колумбії, у співпраці з Центром досліджень вакцин Національного інституту алергії та інфекційних хвороб (Vaccine Research Center of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases — NIAID). Після цього дослідницькі лабораторії Eli Lilly почали співпрацювати з AbCellera Biologics для розробки та виробництва LY-CoV555.

У дослідженні ACTIV-2 ІІ фази клінічних досліджень науковці планують вивчити профіль безпеки та ефективність LY-CoV555 у 200 осіб з легкими та помірними симптомами COVID-19, яких не було госпіталізовано. Половина учасників отримають моноклональне антитіло, а друга — плацебо. Щоб мати право на участь, пацієнти повинні мати позитивний тест на COVID-19 протягом 7 днів до початку дослідження та відчувати симптоми протягом 10 днів.

Основною метою ACTIV-2 є визначення, чи зменшиться тривалість симптомів при лікуванні LY-CoV555, і чи збільшиться частка пацієнтів, у яких в носоглотці не буде визначатися вірус в різні періоди часу, починаючи з 3 і закінчуючи 28 днями. Якщо результати ІІ фази досліджень будуть успішними, то в ході ІІІ фази вивчатимуть вірогідність зниження ризику госпіталізації та/або смерті внаслідок застосування моноклонального антитіла.

Інше дослідження ACTIV-3 — це дослідження ІІІ фази, у якому буде вивчатися профіль безпеки та ефективність LY-CoV555 у 300 госпіталізованих пацієнтів. Половина учасників отримають моноклональне антитіло, а друга — плацебо.

