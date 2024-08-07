Что такое ротавирус?

Ротавирус — это чрезвычайно распространенный и высококонтагиозный микроорганизм, относящийся к семейству Reoviridae. Он является основной причиной тяжелых форм острого гастроэнтерита, особенно среди детей младшего возраста во всем мире. Вирус получил свое название благодаря характерной форме: под электронным микроскопом его форма напоминает колесо (от латинского «rota» — колесо).

Вирион состоит из трех концентрических белковых оболочек, защищающих геном вируса. Геном представлен 11 сегментами двухцепочечной РНК — это обусловливает высокую генетическую вариабельность микроорганизма и его способность к быстрой мутации. Такие характеристики генома позволяют ротавирусу уклоняться от иммунного ответа хозяина и затрудняют разработку универсальных методов профилактики и лечения.

Ротавирусы подразделяются на виды: наиболее значимым с точки зрения заболеваемости человека является вид A. Вирусы внутри вида A серотипически разнообразны, поэтому способны вызывать повторные инфекции у одного и того же пациента на протяжении жизни.

Ротавирусную инфекцию ошибочно называют «кишечным гриппом». Такое определение патологии некорректно с научной точки зрения. Ротавирусная инфекция и грипп имеют кардинально различную этиологию, патогенез, симптомы, подходы к лечению. При использовании термина «кишечный грипп» возможна недооценка серьезности ротавирусной инфекции. В отличие от большинства случаев сезонного гриппа, она быстро вызывает тяжелое обезвоживание, особенно у маленьких детей и требует немедленного медицинского вмешательства.

Как передается ротавирус (ротавирусная инфекция)?

Вирус обладает высокой устойчивостью во внешней среде, он способен длительное время сохранять свою жизнеспособность на различных поверхностях: предметах общего пользования, игрушках, дверных ручках, кнопках лифтов и др. При контакте с такими зараженными поверхностями вирус легко переносится на руки. Затем, когда человек дотрагивается до рта, возбудители попадают в ротовую полость. Таким образом реализуется фекально-оральный механизм передачи инфекции. Риск заражения особенно высок у маленьких детей, которые часто тянут руки и различные предметы в рот.

Важно отметить, что для инфицирования достаточно минимального количества вирусных частиц: незначительное загрязнение рук или предметов способно стать причиной ротавирусной инфекции.

Механизм инфицирования ротавирусом сложный:

вирусные частицы попадают в ротовую полость, дальше по пищеварительному тракту — в желудок. Одна из ключевых особенностей ротавируса — исключительная устойчивость к кислой среде желудка. Внешняя белковая оболочка вируса обеспечивает защиту его генетического материала от разрушения желудочным соком. Это позволяет вирусу беспрепятственно достичь тонкого кишечника, где и происходит основной процесс инфицирования;

достигнув тонкой кишки, ротавирус проникает в зрелые энтероциты — клетки, выстилающие ворсинки кишечника. Внутри клетки происходит частичное разрушение внешней оболочки вируса с высвобождением вирусной РНК в цитоплазму;

начинается процесс репликации — вирусная РНК используется как матрица для синтеза вирусных белков, происходит копирование вирусного генома с образованием новых сегментов РНК. Синтезированные белки и копии РНК собираются в новые вирусные частицы;

образовавшиеся вирусные частицы высвобождаются из клетки, что часто сопровождается ее разрушением, и проникают в соседние энтероциты. Процесс повторяется и вызывает массовое поражение клеток тонкого кишечника. В результате развиваются функциональные нарушения органа;

организм реагирует на инфекцию активацией иммунной системы.

Признаки и симптомы ротавирусной инфекции

Ротавирусная инфекция — это заболевание с преимущественным поражением эпителия тонкого кишечника, которое формирует основные клинические проявления. Также возможны заложенность и выделения из носа, боль в горле. Сыпь не характерна для ротавируса.

Инкубационный период ротавирусной инфекции короткий. Обычно он составляет 24–48 ч. Заболевание начинается остро, с появления водянистой диареи, рвоты, повышения температуры тела и боли в животе . У детей младшего возраста симптомы ротавирусной инфекции особенно тяжелые: быстро развивается обезвоживание — серьезная угроза для жизни. У взрослых заболевание обычно имеет более легкую форму: симптомы стертые, что объясняется иммунитетом после перенесенных ранее ротавирусных инфекций.

Сколько длится клиническая симптоматика при инфицировании ротавирусом? При легком течении продолжительность болезни составляет 5–7 дней.

Диагностика ротавируса

Наиболее распространенный метод диагностики ротавирусной инфекции — иммуноферментный анализ (ИФА). Он основан на высокоспецифичном взаимодействии антиген-антитело. В анализе антигеном выступают белки капсида ротавируса, а антителами — специально подобранные моноклональные или поликлональные антитела, способные распознавать такие белки с высокой точностью.

В качестве исследуемого материала забирают образец кала. Для получения наиболее достоверных результатов он должен быть собран в острой фазе заболевания, предпочтительно в первые 3–5 дней после появления симптомов.

В сложных диагностических случаях выполняют полимеразную цепную реакцию (ПЦР), электронную микроскопию для визуализации вирусных частиц.

Как лечить ротавирус?

Ключевыми направлениями комплексного лечения ротавирусной инфекции являются:

тщательно подобранная диетотерапия — взрослым необходимо исключить из рациона дисахариды, что обусловлено временным нарушением функции ферментативных систем кишечника. Грудных детей, находящихся в острой фазе вирусной диареи, следует перевести со стандартных адаптированных молочных смесей на специализированные низколактозные аналоги. Продолжительность такой диетической модификации определяется индивидуально для каждого ребенка, основываясь на динамике его состояния и скорости восстановления кишечных функций. Как правило, низколактозная диета назначается на период острой фазы заболевания и отменяется сразу после того, как отмечаются первые признаки нормализации стула. Такой подход позволяет минимизировать нагрузку на пищеварительную систему у детей в критический период инфицирования ротавирусом, способствует более быстрому восстановлению нормальной работы кишечника и в целом повышает эффективность лечения инфекционного заболевания. Также следует сократить суточный объем потребляемой пищи. В зависимости от тяжести состояния пациента рекомендуется уменьшать рацион на 50–67% от обычного объема;

интенсивная регидратация — наиболее физиологичный путь введения жидкости — пероральный. Что пить при ротавирусе? Рекомендуют оральные регидратационные растворы (специально разработанные растворы, содержащие оптимальное соотношение воды, солей и глюкозы), слабо заваренный чай без добавок, рисовый отвар, отвар шиповника, воду комнатной температуры. Пить следует часто, но небольшими порциями (глоток каждые 5–10 мин). Если возникает рвота, следует подождать 10–15 мин и продолжать регидратацию;

пробиотики — входят в рекомендации Американской гастроэнтерологической ассоциации лечения ротавируса. Эксперты организации подчеркивают потенциальную пользу употребления определенных пробиотических штаммов: Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus casei. Пробиотики восстанавливают нормальную микрофлору кишечника, стимулируют местный иммунитет;

энтеросорбенты — адсорбируют токсины, патогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности в просвете кишечника, что снижает интоксикацию организма и облегчает симптомы диареи.

Важно отметить, что принимать любые лекарственные средства при ротавирусе следует после консультации со специалистом. Врач определит необходимый объем фармакотерапии, дозировку и длительность курса приема.

Профилактика ротавирусной инфекции

Наиболее современное направление профилактики от ротавируса — вакцинация. В настоящее время доступны два типа оральных вакцин против этого вируса:

RV1 — живой препарат, в основе которого используется штамм G1P. Он был выделен из организма ребенка, перенесшего гастроэнтерит. Схема вакцинации предполагает введение двух доз с обязательным интервалом не менее 4 нед. Согласно рекомендациям производителя оптимальный возраст для начала вакцинации — 6 нед, при этом вторую дозу необходимо ввести до достижения ребенком возраста 24 нед;

RV5 — вакцина, которая содержит 5 рекомбинантных штаммов ротавируса, полученных путем комбинации генетического материала человеческих и бычьих (WC3) вирусов. Производитель рекомендует трехэтапную схему вакцинации, предусматривающую введение препарата в возрасте 2; 4 и 6 мес.

Обе вакцины демонстрируют сопоставимую эффективность в предотвращении тяжелых форм ротавирусного гастроэнтерита, что особенно важно в регионах, где одновременно циркулирует множество различных штаммов вируса.

Помимо вакцинации, рекомендуют комплекс неспецифических профилактических мер: